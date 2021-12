Gerüchte zur Apple Watch 8: Plant Apple für 2022 drei Modelle?

Wird Apple im nächsten Jahr drei Modelle der Apple Watch Series 8 auf den Markt bringen? Der szenebekannte Analyst Ming-Chi Kuo behauptete dies nun gegenüber Investoren. Zwar gibt es bisher kaum Informationen zur nächsten Apple Watch, allerdings ist Kuo nicht der Erste, der drei neue Watch-Modelle für das Jahr 2022 prophezeit. Auch Mark Gurman von Bloomberg erwähnte dies in der Vergangenheit.

The new Apple Watch in 2H22 includes Apple Watch 8, the new Apple Watch SE, and the extreme sports version. Luxshare-ICT is the NPI supplier for Apple Watch 8 and the extreme sports versions.