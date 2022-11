Google Pixel 7 Pro: Kamerasteg zeigt sich empfänglich für Kratzer

Egal ob Ihr euch ein Google Pixel 7 Pro kaufen wollt oder bereits eines habt, solltest Ihr euch zwingend eine robuste Hülle zulegen. Der durchaus bekannte YouTuber "Jerry Rig Everything" hat nun mehr oder weniger durch Zufall aufgedeckt, dass der neue Kamerasteg des Pixel 7 Pro leicht zerkratzt werden kann, obwohl er von außen aus Metall ist und einen soliden Eindruck vermittelt.

Next Pit TV

Der bekannte und gleichzeitig gefürchtete YouTuber "Jerry Rig Everything" bietet keine Tests auf Labor-Niveau an. Aber seine Verfahren sind sehr bewährt, um die Belastungen und Schäden zu imitieren, denen unsere Smartphones im täglichen Gebrauch ausgesetzt sein könnten. In seinem neuesten Video nimmt er das Google Pixel 7 Pro unter die Lupe und unterzieht es dem berüchtigten Biege-, als auch Härte- und Kratztest.

Nicht verpassen: Die besten Smartphones zum Preis von 200 Euro

Obwohl das aktuelle Premium-Flaggschiff aus Mountain View die verschiedenen Stufen des Härtetests überlebt hat, gibt es einen Bereich der deutlich mehr Schaden genommen hat – wenn auch ungewollt. Wir reden von dem rückseitigen Kamerasteg, der komplett von der rechten zur linken Seite geht.