Google Pixel 8 Pro antwortet mit KI in WhatsApp – so gehts!

Gemini Nano hält Einzug auf dem Google Pixel 8 Pro

Besitzer des Google Pixel 8 Pro (Test) kommen die Tage vermutlich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Grund dafür dürfte der letzte Pixel Feature Drop sein, der speziell der Pro-Variante einige exklusive Funktionen – wie beispielsweise den Video Boost – beschert hat. Viele Features, wie der Dokumentenscanner der Flecke auf magische Weise wegzaubert oder wie Ihr Euer Pixel-Phone als überragende PC-Webcam nutzen könnt, gehen auch mit dem Google Pixel 8 (Test).

Heute widmen wir uns aber der "Smart Reply"-Funktion der Google eigenen Software-Tastatur, dem Gboard. Die kann nach dem Dezember-Update in Messenger-Anwendungen wie Line, KakaoTalk und WhatsApp mithilfe von Gemini Nano qualitativ hochwertige Antworten mit Gesprächsbewusstsein vorschlagen. Das Ganze hat aktuell leider noch zwei Haken: Es geht nur in der US-englischen Sprache und auch nur mit freigeschalteten Entwickler-Optionen.

Systemsprache English (US) einstellen

Um die englische Sprache auf Eurem Google Pixel 8 Pro vorzunehmen, geht Ihr wie folgt vor:

Geht in die Einstellungen

Geht auf System

Dann wählt Ihr Sprachen und Systemsprachen

Zuerst einmal die Sprache auf English (US) umstellen. / © nextpit

Jetzt noch rasch das englische (US) Sprachpaket herunterladen

herunterladen Jetzt muss die Sprache nur noch an Position Eins verschoben werden (an den zwei Strichen packen)

Und schon seid Ihr bereit für Googles KI Gemini Nano

Aktuell läuft Gemini Nano nur in der englischen Sprache./ © nextpit

Entwickler-Optionen freischalten

Wie man die Entwickler-Optionen auf Eurem Smartphone freischaltet, wissen wahrscheinlich die meisten von Euch schon, da die Funktion auf allen Android-Smartphones gleich funktioniert. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Um diese also freizuschalten, geht Ihr wie folgt vor:

Geht in die Einstellungen

Geht zu dem Menüpunkt Über das Telefon

Drückt ganz unten mehrfach schnell hintereinander (8x) auf die Build-Nummer

Eine Nachricht bestätigt Euch, dass Ihr jetzt zum Entwickler befördert wurdet.

So aktiviert Ihr die Entwickler-Optionen auf Eurem Android-Smartphone. / © nextpit

AICore aktivieren

Wie ich eingangs schon erwähnt habe, arbeitet auf dem Google Pixel 8 Pro das neueste Large Language Model (LLM) Gemini Nano. Es gibt außerdem noch Gemini Pro und Gemini Ultra. Der Vorteil von Gemini Nano: Es arbeitet ohne ein Internetverbindung autark auf dem Smartphone. Möglich macht das der Systemdienst mit dem Namen Android AICore.

Das bietet sich natürlich in unserem Fall der Antwortvorschläge des Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger WhatsApp besonders vorteilhaft an. Dazu muss dieser aber auch auf dem Google Pixel 8 Pro aktiviert werden. Dazu geht Ihr wie folgt vor:

Geht in die Einstellungen

Geht auf System

Geht auf Entwickleroptionen

Geht auf AICore Settings (gern mit der Lupe suchen)

(gern mit der Lupe suchen) Jetzt aktiviert Ihr den Schalter AICore Persistent

So aktiviert Ihr den Android AICore / © nextpit

Es kann sein, dass Gemini Nano Euch dennoch nicht direkt zur Verfügung steht. Google empfiehlt das Smartphone über Nacht online zu lassen, damit Mountain View Euch das KI-Paket ausliefern kann.

WhatsApp mit der KI Gemini Nano und dem Gboard nutzen

Die sogenannte "Smart Reply" – also intelligente Antwort-Funktion ist nicht neu, sondern in Googles hauseigener Software-Tastatur Gboard seit 2018 experimentell integriert. Natürlich auch hier in englischer Sprache. Bislang funktioniert die beispielsweise bei der Beantwortung von Gmails und unterschiedlichen Messenger-Anwendungen.

Mit Gemini Nano bekommt diese Funktion nun ein mächtiges KI-Tool an die Hand. Wenn Ihr also nun in WhatsApp auf eine Nachricht antworten wollt, bekommt Ihr zwischen den Buchstaben und dem Eingabefenster Antwortvorschläge, welche im Laufe der Zeit ein Gesprächsbewusstsein auf Basis Eurer vergangenen Eingaben und der von Millionen anderer Nutzer basieren.

Links hat Gemini Nano bisher nicht viel gelernt – rechts ist die KI schon ein wenig schlauer. / © nextpit

Auf den folgenden Screenshots ist das bis jetzt nicht großartig geschehen, aber Google hat da bereits ein entsprechendes Beispiel (rechts) parat. Das LLM Gemini Nano ist noch nagelneu – gibt der KI also noch ein paar Monate, damit die vorgeschlagenen Antworten raffinierter werden.

Was haltet Ihr von den KI-Funktionen von Gemini Nano? Hat von Euch schon jemand die Funktion getestet und möchte unten in den Kommentaren berichten? Ich würde mich freuen, von Euren Erfahrungen zu lesen!