Das Google Pixel 9 Pro wurde bereits vor einem Monat vorgestellt, aber als einziges Modell der aktuellen Google-Serie kam es erst deutlich später auf den Markt. Seit vergangenem Freitag ist das kleine Flaggschiff nun im Handel erhältlich und bei MediaMarkt bekommt Ihr einen spannenden Deal zur 256-GB-Variante angeboten. Euch erwartet ein Handyvertrag mit 70 GB im o2-Netz, 150 Euro Wechselbonus und ein monatlicher Grundpreis von 39,99 Euro – zumindest dann, wenn Ihr eine bestimmte Sache erledigt.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro Mit o2 Mobile L | 70 GB | 10 GB jährlich gratis | 150 Euro Wechselbonus | 5G | 24 Monate Laufzeit

So kommt Ihr günstig an das Google Pixel 9 Pro

Jetzt wollen wir Euch nicht länger auf die Folter spannen. Damit Ihr den Deal wahrnehmen könnt, müsst Ihr ein altes Smartphone einschicken. So einfach ist das Ganze auch schon. Es handelt sich um eine Promo-Aktion zum Release des neuen Google Pixel 9 (Test). Dadurch bekommt Ihr zum einen den Sofortbonus von 100 Euro gutgeschrieben und zum anderen den Restwert des eingeschickten Gerätes auf Euer Bankkonto überwiesen. Durch den Direktabzug müsst Ihr zudem keine 101 Euro mehr zahlen, sondern nur noch 1 Euro.

In dieses Textfeld könnt Ihr Euer abzugebendes Gerät eingeben und schauen, ob Ihr berechtigt seid den Dela wahrzunehmen. / © Foxway / MediaMarkt

In Frage kommen hier zahlreiche Geräte. Auf der Aktionsseite zur Pixel-Promo von MediaMarkt* müsst Ihr in das leere Textfeld lediglich das Smartphone suchen, welches Ihr einschicken möchtet. Taucht es auf, ist es zur Aktion berechtigt. Danach kommt es natürlich noch darauf an, welchen Zustand das Gerät aufweist. Im besten Fall ist es voll funktionsfähig und ohne wirkliche Makel. Führt den Trade-In-Prozess am besten einmal aus, um zu wissen, ob Ihr von diesem Deal profitieren könnt.

Der o2-Tarif im Kurz-Check

Wie günstig das Angebot wirklich ist, verraten uns wieder einmal die Zahlen. Denn Ihr zahlt einmalig nur 1 Euro für das Smartphone, sowie 39,99 Euro für die obligatorische Anschlussgebühr und noch einmal 4,95 Euro für den Versand. Monatlich stehen dann noch 39,99 Euro im Raum. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt's nochmal 150 Euro als Wechselbonus.

Tarif-Check Tarif o2 Mobile L Datenvolumen 70 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 39,99 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 1.005,70 € Wechselbonus 150,00 € Reguläre Gerätekosten 1.199,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 10,14 € Zum Angebot*

Gerade die verhältnismäßig geringe monatliche Zahlung in Verbindung mit dem hohen Wechselbonus machen den Deal durchaus spannend. Schickt Ihr zudem ein aktuelleres Smartphone (Bestenliste) ein, könnt Ihr mit einer entsprechend hohen Rückzahlung rechnen – je nach Zustand des Alt-Smartphones. Im direkten Vergleich des Angebots spart Ihr bei MediaMarkt also derzeit 10,14 Euro pro Monat. Denn das Pixel 9 Pro kostet Euch noch immer 1.199 Euro, während Ihr hier nur 1.005,70 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt.

Passend dazu: Weitere Deals findet Ihr in unserer o2-Tarifübersicht

Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Tarif zum neuen Pixel-Mini-Boliden, solltet Ihr Euch den Deal nicht entgehen lassen. Ich habe das Google Pixel 9 Pro selbst seit wenigen Tagen in den Händen und kann mich bisher auf keinen Fall beklagen. Wie viel Ihr jedoch auf die Meinung eines Pixel-Fanboys gebt, bleibt Euch überlassen.

Hinweis: Um das Angebot zu finden, müsst Ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt etwas weiter nach unten scrollen, da es nicht direkt im Webshop zu finden ist, sondern lediglich über die große Übersichtsseite.

In aller Kürze: Das Google Pixel 9 Pro

Natürlich solltet Ihr vorab wissen, worauf Ihr Euch hier einlasst. Das Google Pixel 9 Pro bietet ein überragendes Display, eine tolle Verarbeitungsqualität und natürlich ein richtig gutes Kamera-Setup rund um die 50-MP-Hauptkamera. Weiteres Highlight ist zudem die Gemini-Integration und der unglaublich angenehme Formfaktor. Ich habe zwar etwas größere Hände, allerdings liegt das Smartphone wirklich gut in der Hand.

Die pinke Farbe steht dem Google Pixel 9 Pro äußerst gut. / © nextpit

In unserem Test zum Google Pixel 9 Pro hat mein Kollege Rubens jedoch die langsame Ladegeschwindigkeit bemängelt. Über eine Stunde braucht das Smartphone nämlich um sich wieder vollständig zu beladen. Auch die überholte Leistung des Tensor-G4-Prozessors ist etwas negativer zu bewerten, auch wenn dies im Alltag absolut nicht auffällt. Die 16 GB RAM rattern und selbst bei moderneren Spielen hält das Gerät mit. Im direkten Benchmark-Vergleich liegt es allerdings hinter Samsung zurück.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro Mit o2 Mobile L | 70 GB | 10 GB jährlich gratis | 150 Euro Wechselbonus | 5G | 24 Monate Laufzeit

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 9 Pro zu diesen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!