Google Pixel Tablet endlich offiziell: Der Tablet-Smart-Display-Hybrid

Es ist fast ein Jahr her, dass Google das Pixel Tablet auf der I/O 2022 erstmals anteaserte – und nun ist es endlich offiziell. Das Flaggschiff unter den Android-Tablets wurde 2023 ebenfalls auf der Google I/O vorgestellt. Und wie von Google angekündigt – und in echter Pixel-Manier geleakt – ist das Pixel Tablet nicht nur ein Tablet, sondern mit dem mitgelieferten Dock auch ein Smart Display.

In einem hart umkämpften Markt, der vom iPad dominiert wird, vermeidet es Google offenbar, sich mit dem mächtigen Apple anzulegen, während es gleichzeitig seine Stärken in den Bereichen Smart Home und digitale Assistenten ausspielt. Damit steht das Pixel Tablet in direkter Konkurrenz zu Amazons "Echo Show"-Geräten.

Die Ladestation hat integrierte Lautsprecher und verwandelt das Tablet in ein Smart Display. / © Google

Das Pixel Tablet wird von demselben Tensor-G2-SoC angetrieben, das auch in den Pixel-7-Smartphones zum Einsatz kommt, wiederum gepaart mit dem Titan-M2-Sicherheitschip. Erwartet die gleiche KI-Verarbeitung für die Spracherkennung, Bildverarbeitung und Effekte wie das Verwischen von Hintergründen in Fotos und vor allem bei Sprachanrufen mit der integrierten 8-Megapixel-Selfie-Kamera.

Inhalte werden auf dem 11-Zoll-LCD-Bildschirm angezeigt, und neben Videochats positioniert Google das Pixel Tablet auch als Unterhaltungszentrale. Das Tablet unterstützt Chromecast, sodass ihr Musik- oder Videoinhalte von eurem Handy auf das Tablet beamen könnt.

Das optionale Gehäuse hat einen Kickstand. / © Google

Damit Ihr Euch nicht auf die vier seitlichen Lautsprecher des Tablets verlassen müsst, enthält das Dock zusätzliche Lautsprecher, die für ein noch intensiveres Erlebnis sorgen. Außerdem können Nutzer:innen zusätzliche Docks kaufen, um das gleiche Setup in anderen Räumen zu haben. Aber keine Sorge, es ist auch möglich, das Pixel Tablet über USB-C aufzuladen, allerdings legt Google kein Kabel oder USB-Ladegerät in die Verpackung.

Das Unternehmen sagt, dass "mehr als 50 Google-Apps" für das Pixel-Tablet optimiert sind, was die Achillesferse des Android-Tablets nur noch deutlicher macht. Vor allem so kurz, nachdem Apple die Ankunft seiner Pro-Apps für die iPad-Reihe angekündigt hat.

Das Aufladen erfolgt über Pogo-Pins und erfordert nicht das Entfernen der optionalen Hülle. Die Farbe Rose ist US-exklusiv. / © Google

In jedem Fall können Google-Fans das Pixel Tablet in den Farben Hazel (grau), Porcelain (weiß) und Rose kaufen – letzteres exklusiv in den USA – und zwar ab 679 Euro für das Basismodell mit 128 GB Speicherplatz. Weitere Details findet Ihr unten in der Tabelle mit den technischen Daten:

Technische Daten Produkt Google Pixel Tablet Bild Bildschirm 10,95'' LCD 2560 x 1600 Pixel SoC Google Tensor G2 RAM 8 GB LPDDR5 RAM Speicher 128 / 256 GB UFS 3.1 ROM Erweiterbarer Speicher ❌ OS Android 13

5 Jahre Updates Kamera 8 MP, f/2.0 Blende Selfie 8 MP, f/2.0 Blende Akku 27 Wattstunden

15 W Aufladen mit der mitgelieferten Dockingstation Konnektivität Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / UWB Audio Vierfach-Lautsprecher Farben Porzellan, Haselnuss

Rose (nur US) Abmessungen und Gewicht 10,2 x 6,7 x 0,3 Zoll, 17,4 Unzen

165 x 71 x 8,3 mm, 493 g

Glaubt Ihr, das Pixel Tablet war das einjährige Warten wert? Kann es Produktlinien wie das iPad, das Galaxy Tab oder doch eher Amazons Fire- und Echo-Geräte herausfordern? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!