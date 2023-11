Googles neue App-Funktion verhindert das Überladen der Pixel Watch 2

Feature Drop oder reguläres Update?

Aus dem dekompilierten Code des kürzlich veröffentlichten Updates für die Pixel Watch (Version 2.1) geht hervor, dass Google an einer neuen Funktion in der App arbeitet, die mit dem Aufladen der Pixel Watch zu tun hat. Obwohl die Funktion standardmäßig in der App enthalten ist, könnte sie im nächsten Update vollständig verfügbar sein.

Das neue App-Feature benachrichtigt die Nutzer:innen über ihr Smartphone, wenn ihre Google Pixel Watch oder Pixel Watch 2 vollständig aufgeladen ist. Der Entwickler Dylan Roussel konnte die Funktion sogar testen und zeigte, dass sein Smartphone eine Benachrichtigung erhielt, nachdem die verbundene Pixel Watch vollständig aufgeladen war. Eine Funktion, die nebenbei bemerkt bei der von uns getesteten TicWatch Pro 5 von Mobvoi schon länger verfügbar ist.

Die Pixel Watch 2 von Google nutzt den Ladeanschluss von Fitbit und verbesserte biometrische Sensoren. / © nextpit

Auch Samsung bietet die gleiche Funktion schon seit Jahren auf seiner Galaxy Watch an. Die Südkoreaner haben sogar die Möglichkeit, bei einigen Watch-Modellen die LED-Anzeige auszuwählen und Benachrichtigungen auf dem Gerät zu erhalten, ohne auf ein verbundenes Smartphone angewiesen zu sein.

Benutzerdefinierte Ladestufe auf der Google Pixel Watch

Abgesehen von der Grundfunktion ist noch unklar, ob die Funktion auch Benachrichtigungen bei der Auswahl eines anderen Ladegrads unterstützt wird. Diese Anpassung wäre für diejenigen nützlich, die ihre Pixel Watch lieber nicht vollständig aufladen möchten.

Weiterhin wäre es eine willkommene Ergänzung, wenn Google die Schwellenwertaufladung aktivieren könnte, um die Akkulaufzeit seiner Smartwatches zu verlängern, wie z. B. die Einstellung der maximalen Ladestufe auf 85 Prozent, wie es bei den meisten Smartphones üblich ist.

Wie sieht Euer Ladeverhalten auf Eurer Smartwatch aus? Stellt Ihr auch Benachrichtigungen zum vollständigen Aufladen ein? Wir würden gerne Eure Meinung in den Kommentaren lesen.