Gratis statt 0,99 €: Diese iOS-App verleiht Euren Texten mehr Stil!

Font Keyboard bietet Dutzende von Schriftarten in einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche

App ist mit 4,8 Sternen bewertet und hat mehr als 500 Bewertungen

Erfordert iOS 9.0 oder neuer – nur auf Englisch verfügbar

Dienste wie WhatsApp bieten Euch bereits einige rudimentäre Optionen zur Textanpassung im Chat – aber wie wäre es, wenn diese jederzeit zur Verfügung stünden? Das ist die Idee von Font Keyboard, unserer heutigen kostenlosen App! Mit der Tastatur könnt Ihr den Nachrichten, die Ihr auf Twitter, Slack und einer Reihe anderer Messenger und sozialer Netzwerke veröffentlichen, mehr Stil verleihen.

Die Tastatur kann heute kostenlos für iOS und iPadOS heruntergeladen werden, ist sehr einfach zu bedienen und macht dabei echt Spaß! Wie immer wissen wir aber nicht genau, wie lange das Angebot noch gilt!

Lohnt sich der Download von Font Keybord?

Mir persönlich macht es echt Spaß, mein eigenes Smartphone zu individualisieren! Aber ich habe kein Interesse mehr daran, die Tastaturen zu wechseln, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Mein Kollege Florian Philon hat "Font Keyboard" allerdings in die Liste der kostenlosen Apps der Woche aufgenommen (Link oben), und ich beschloss, mich an die Schriftoptionen der Tastatur zu wagen.

Zu meiner Freude hat die Benutzung von Font sehr viel Spaß gemacht! Die Installationsanleitung – leider nur auf Englisch – ist sehr intuitiv und die Auswahl der alternativen Tastatur in iOS 15 ein Kinderspiel. Einmal eingerichtet, könnt Ihr mit "Font" schnell eine Schriftart aus der oberen Leiste der Tastatur auswählen, und damit fängt der Spaß an.

Eine Reihe von coolen Optionen, um Euren Chats mehr Stil zu verleihen! / © NextPit

Neben verschiedenen Stilen könnt Ihr Euch auch in verschiedenen Sprachen und – warum nicht – künstlerisch ausdrücken. Die Tastatur bietet außerdem verschiedene Themen, sodass Ihr Euer iPhone noch individueller gestalten könnt. Mir persönlich hat die Schriftart Kaomoji, die japanischen Emoticons (Kao bedeutet auf Japanisch Gesicht), sehr gut gefallen.

Ehrlich gesagt, Font Keyboard für iOS ist einen Versuch wert! Ein Kritikpunkt an der App ist jedoch, dass die Schriftart beim Multitasking und beim Wechsel zwischen Apps immer wieder auf die normale Einstellung zurückgesetzt wird. Aber das war's auch schon.

Respektiert Font Keyboard Ihre Privatsphäre?

Der App Store berichtet, dass der Entwickler der App, Van Manh Nguyen, keine Daten sammelt. Allerdings bietet der Shop einen Link zu den Datenschutzbestimmungen des Entwicklers, in denen wir die folgende Klarstellung finden:

Um Ihnen die Nutzung unseres Dienstes zu erleichtern, können wir Sie auffordern, uns bestimmte personenbezogene Daten [z. B. Benutzername, Adresse, Standort, Fotos] mitzuteilen. Die von uns angeforderten Informationen werden [auf Ihrem Gerät gespeichert und von uns nicht in irgendeiner Weise erfasst]. Die App nutzt Dienste von Drittanbietern, die Informationen sammeln können, um Sie zu identifizieren.

Wie Ihr seht, scheint die vom Entwickler mitgeteilte Datenschutzrichtlinie ziemlich allgemein zu sein. Die wichtigste Warnung findet sich jedoch in der Anleitung zur Installation der Tastatur: "Im Gegensatz zu vielen anderen Tastaturen verlangen wir keinen vollständigen Zugriff auf die Tastatur und werden niemals lesen, was Sie tippen."

Um die App zu nutzen, braucht Ihr kein Konto! Es gibt auch keine Werbung oder In-App-Käufe. Der Dienst ist mit iPhone, iPad, iPod Touch und Mac kompatibel. Die App benötigt 20,7 MB Speicherplatz auf Eurem Smartphone.

Konntet Ihr Font Keyword bereits ausprobieren? Wie sind Eure Eindrücke und Erfahrungen mit der App? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit!