Gratis statt 2,89 €: Löst knackige Rätsel auf Eurem Android-Smartphone

Alice: Lost Pieces erhält bei Google Play 4,8 Sterne bei 266 Bewertungen und 10.000+ Downloads

Ihr bekommt es bis einschließlich 7. Januar kostenlos statt 2,89 Euro

Das Puzzle-Spiel verlangt kein Konto und kommt ohne Werbung und In-App-Käufe aus

Wie sieht's aus: Kann man Euch mit knackigen Rätseln aus der Reserve locken? Wir empfehlen Euch heute nämlich mit "Alice: Lost Pieces" eine Adaption von "Alice im Wunderland", bei der Ihr jede Menge Puzzles absolvieren müsst. Lasst uns nicht lange mit der Vorrede aufhalten, denn das Mobile Game ist nur noch bis einschließlich morgen kostenlos zu haben!

Lohnt sich der Download von "Alice: Lost Pieces"?

Wie gesagt entführt Euch das Spiel in die Welt von "Alice in Wonderland", allerdings sieht es eher aus wie eine Steampunk-Version der Geschichte. Alice ist zu Beginn bettlägerig, aber das Kaninchen hat dafür zum Glück direkt eine Lösung. Also geht es direkt in die Vollen und Ihr beginnt, erst einmal ein paar simple Rätsel zu knacken.

Mit der Zeit werden die Rätsel kniffliger! / © NextPit

Die Story kurz zusammengefasst: Das Herz der Königin wurde gestohlen und dabei versehentlich in mehrere Teile zerrissen – Ihr habt nun die Aufgabe, durch das Lösen der Rätsel diese Teile zu finden und der Königin sowohl ihr Herz als auch ihre Macht wiederzugeben. Also müsst Ihr im Escape-Room-Stil nach Hinweisen suchen, Zahlen- und andere Logikrätsel lösen, um durch die Levels zu gelangen.

Manchmal muss man tatsächlich ein wenig knobeln, damit man überhaupt erst einmal eine Idee davon bekommt, was in einem Szenario zu tun ist. Das alles ist mit chilliger Musik unterlegt und grafisch durchaus ansprechend aufbereitet. Das Game kommt komplett ohne Text aus, Bilder und Symbole reichen völlig aus, damit Ihr wisst, was gerade Sache ist.

Kommt Ihr an einer Stelle mal nicht weiter, gibt es immer eine Alternative / Hilfestellung, außerdem verrät Euch das folgende Video schon ein paar Ideen, was an bestimmten Stellen des Spiels zu tun ist.