Spatial Audio kommt zu Android: Google kündigt neue Features an

Google verzichtet auf eine Präsenz bei der CES, hat aber dennoch einige News zu verkünden. Es geht ums schnellere Einrichten, vernetzen und Entsperren von Geräten – alles soll in diesem Jahr einfacher werden. Das gilt für Android-Smartphones ebenso wie Laptops, Fernseher und auch Windows-PCs. NextPit verrät Euch, was Google vorhat.

Verbesserung und Ausweitung der Fast-Pair-Funktion

Android-Handys und -Tablets sowie Chromebooks können mit Wear-OS-Uhren entsperrt werden

Spatial Audio für Headsets kommt im zweiten Quartal

Bei den großen Namen, die sich letztendlich dagegen entschieden haben, bei der CES in Las Vegas vor Ort zu sein, findet sich auch Google wieder. Das hält die Kalifornier jedoch nicht davon ab, die neuen Features, mit denen man uns das Leben übers Jahr leichter machen will, trotzdem jetzt bereits anzukündigen.

Es geht darum, dass wir in einer immer vernetzter werdenden Welt unsere Geräte einfacher und schneller miteinander verbinden können, dass das Einrichten und Connecten unkomplizierter wird und einiges mehr. Hier ist ein kurzer Überblick über das, was Google in diesem Jahr plant.

Schnelles Einrichten und Verbinden von Geräten

In den letzten Jahren ist es immer unkomplizierter geworden, neue Geräte einzurichten und Hardware miteinander zu verbinden. Das treibt Google auch dieses Jahr weiter voran, indem wir beispielsweise später im Jahr unser Android-Handy nutzen können, um ein Chromebook einzurichten.

Vor allem will Google in diesem Jahr aber Fast Pair vorantreiben – jene Technologie, die das Bluetooth-Pairing deutlich einfacher macht. Was heißt das konkret? Dass schon in den kommenden Wochen Fast Pair eingeführt wird, um Kopfhörer mit Chromebooks zu verbinden, oder kompatible Smart-Home-Geräte mit einem Netzwerk, Google Home und zugehörigen Apps. Etwas später – Google spricht von "in den kommenden Monaten" – wird Fast Pair dann auch die Verbindung zwischen Kopfhörern und Google TV bzw. anderen Geräten mit Android TV OS herstellen können.

Mehr Sicherheit und Komfort beim (Ent-)Sperren von Geräten

Bereits im Dezember gab es bei Googles umfangreichem Feature Drop für Android 12 die Ankündigung, dass kompatible BMW-Fahrzeuge mit einigen Pixel- und Samsung-Smartphones ver- und entriegelt werden können. Dank UWB-Technologie könnt Ihr Eure Smartphones voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres das Smartphone dafür sogar in der Hosentasche lassen. Außerdem plant Google, dieses Feature künftig für sowohl mehr Fahrzeughersteller als auch mehr Smartphones anzubieten.

Freuen können sich auch Besitzer einer Smartwatch mit Wear OS: Bereits in den kommenden Monaten wird es Google möglich machen, dass Ihr Eure Gerätschaften – egal, ob Android-Handy, Tablet oder Chromebook – mittels Smartwatch entsperren könnt.

Medien geräteübergreifend nutzen

Ein weiterer Schwerpunkt der heutigen Ankündigung hat damit zu tun, dass unsere Geräte instinktiv wissen sollen, wann sie zum Einsatz kommen. Beispiel: Bluetooth-fähige Kopfhörer sollen künftig den Ton automatisch auf das Gerät umzuschalten, mit dem Ihr gerade hört. Bekommt Ihr also einen Anruf, während Ihr auf dem Handy einen Film schaut, wird dieser pausiert. Der Kopfhörer wird automatisch auf euer Android-Smartphone umgeschaltet und sobald der Anruf vorbei ist, wechselt er wieder zurück zum Film.

Außerdem führt Google Spatial Audio für Headsets ein. So wie beispielsweise die Beats Fit Pro Kopfhörer von Apple wird dann der Klang anhand Eurer Kopfbewegungen angepasst. Auf diese Weise habt Ihr den Eindruck, Euch mitten im Geschehen zu befinden. Beide hier genannten Technologien sollen in den kommenden Monaten bereitstehen, kompatible Headsets für Spatial Audio hat Google aber noch nicht verraten.

Google schraubt kräftig an der Multi-Device-Experience / © Google

Spannend wird auch die Möglichkeit sein, was Ihr mit Assistant-fähigen Geräten und kompatiblen Autos anstellen könnt: Es wird demnach möglich sein, die Karre zu starten oder auszuschalten, Ihr könnt per Stimme den Tankstand oder andere Infos abfragen und auch schon per Smartphone die Heizung im Auto starten, bevor Ihr drin sitzt. In den kommenden Monaten wird dieser Spaß zunächst für Volvo Cars eingeführt, weitere Autos werden folgen.

Des Weiteren warten noch ein paar neue Features auf Chromebook-Besitzer, so dass Ihr beispielsweise die Messenger Eures Handys auf dem Display des Notebooks anzeigen lassen könnt.

Last but not least denkt Google auch an die vielen Besitzer:innen von Windows-Rechnern. Noch in diesem Jahr könnt Ihr nämlich laut Google Euer Android-Handy mit einem Windows-PC koppeln, um Bluetooth-Zubehör einzurichten, Textnachrichten zu synchronisieren und Dateien mit Nearby Share zu teilen. Als erste Partner nennt Google hier Acer, HP und Intel.

Was sagt Ihr? Ist da ein Feature dabei, auf welches Ihr schon sehnsüchtig wartet, oder ist die Google-Ankündigung für Euch eher unspektakulär? Schreibt es uns in die Comments!