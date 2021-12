Android 12: Google kündigt wahres Feature-Feuerwerk zum Jahresende an

Ah, die Stimme meines Vaters, der mit seinem deutschen Akzent aus voller Kehle "À TAAAAAAAAAABLEEEEE!!!!!!!!" schrie, wenn ihm der Sinn nach Kochen stand (also nur etwa drei Mal im Jahr) hat sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt. Und ich habe vor, diese Tradition mit meinen Nachkommen fortzusetzen, falls ich jemals welche haben sollte.

"Während wir in die geschäftigste Zeit des Jahres eintreten, wird Android 12 noch nützlicher mit neuen Funktionen, die das Erstellen, Festhalten und das Teilen Ihrer Urlaubserinnerungen noch angenehmer machen und gleichzeitig die Sicherheit und Personalisierung verbessern", heißt es in der Einleitung des Blogbeitrags von Google, der am Donnerstag, den 2. Dezember veröffentlicht wurde.

Neue Erinnerungen in Google Fotos

Souvenirs in Google Fotos ist eine Funktion, mit der Ihr bestimmte Foto- und Video-Highlights in Eurer Galerie anzeigen könnt. Mit diesem Update wird Souvenirs die Möglichkeit bieten, auf die Momente zurückzublicken, die Ihr feiert. Diese Erinnerungen erscheinen in Eurem Fotoraster und zeigen eine Auswahl an Fotos und Videos von Feiertagen wie Silvester oder Halloween oder von wichtigen Ereignissen wie Geburtstagen und Abschlussfeiern.

Und da jeder seine eigenen Traditionen hat, gibt es spezielle Kommandos, mit denen Ihr diese Erinnerungen umbenennen, anpassen, korrigieren oder sogar aus dem Fotoraster entfernen könnt. Perfekt, um sich an eine verrückte, feuchtfröhliche Party zu erinnern, die Ihr aus Eurem Gedächtnis gelöscht habt.

Die Erinnerungsfunktion von Google Fotos in Android 12 / © Google

Android Auto: Die Autoschlüsselfunktion ist endlich verfügbar

Nutzer:innen eines Pixel 6, Pixel 6 Pro oder eines Samsung Galaxy S21 können ihr Smartphone als Autoschlüssel verwenden. Wenn Ihr einen kompatiblen BMW besitzt (d. h. die Modelle 2020 und 2022), könnt Ihr laut Google Euren Autoschlüssel sogar aus der Ferne an Freunde oder ein Familienmitglied weitergeben, wenn diese ihn brauchen.

Die Autoschlüsselfunktion von Android Auto / © Google.

Eine weitere Neuheit von Android Auto: Ihr könnt den Dienst so einstellen, dass er automatisch startet, wenn Ihr Euer Android-Telefon mit Eurem kompatiblen Auto verbindet, damit die Verbindung bei jeder Fahrt aufrechterhalten bleibt. Google hat auch Smart Actions erwähnt, intelligente Antwortoptionen auf Nachrichten, mit denen Ihr eine Textnachricht einfacher mit dem Google Assistant beantworten könnt.

Tippt einfach auf den Text, um zu antworten, oder erstellt eine persönliche Nachricht. Weiter könnt Ihr Eure Lieblingsmusik hören, indem Ihr einfach auf die neue, immer aktive Wiedergabetaste direkt auf dem Startbildschirm tippt. Später wird es sogar möglich sein, mittels Stimme schneller in Euren Apps nach Musik zu suchen.

Berechtigungen werden automatisch zurückgesetzt

Erinnert Ihr Euch noch an das Mobile Game, das Ihr vor sechs Monaten heruntergeladen habt? Wahrscheinlich nicht. Aber es erinnert sich noch an die Systemberechtigungen, die Ihr ihm gegeben habt.

Um Euch mehr Kontrolle über Eure Privatsphäre zu geben, wird Google Euch in Android 12 die Möglichkeit geben, Berechtigungen automatisch zurückzusetzen. Das Gerät wird dann automatisch die Ausführungsberechtigungen (die es Apps erlauben, in Eurem Namen auf Daten zuzugreifen oder Aktionen auszuführen) für heruntergeladene Apps deaktivieren, die Ihr schon lange nicht mehr verwendet habt.

Ihr könnt die Berechtigungen jederzeit wieder aktivieren – entweder durch erneutes Öffnen der App oder über das Einstellungsmenü. Ab dem nächsten Monat wird diese Funktion von Milliarden weiterer Geräte unterstützt, die mit Google-Play-Diensten ausgestattet sind und unter Android 6.0 oder höher laufen.

Android 12 wird Euch helfen, den Überblick über Ihre Berechtigungen besser zu behalten. / © Google

Emoji Kitchen

Diese neue Funktion kennt Ihr bereits, wenn Ihr die Gboard-Tastatur nutzt. Konkret könnt Ihr Emojis miteinander kombinieren, um sie mit Euren Lieben zu teilen. In wenigen Wochen wird Emoji Kitchen weltweit für alle Gboard-Nutzenden ausgerollt.

Ihr könnt z. B. Emojis in ein Geschenkpaket verpacken oder einen Smiley mit einem Tier-Emoji verschmelzen, um. ein Emoji mit einem ganz traurigen oder fröhlichen Hund zu erstellen. Kurz gesagt, es ist eindeutig DAS Killer-Feature, auf das alle im Jahr 2021 gewartet haben.

Emoji Kitchen wird Ihre Existenz buchstäblich auf den Kopf stellen / © Google.

Was sagt Ihr zu den neuen Funktionen, die Google für Android 12 angekündigt hat? Hat Euer Smartphone bereits das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten?