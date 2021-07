Diese 37 Emojis kommen neu für Android und iOS

Die vierzehnte Version des Emoji-Standards wurde ursprünglich für März erwartet, COVID-19-bedingt jedoch um ein halbes Jahr verschoben. Somit erwarten wir, dass die jetzt gezeigten neuen Emojis dann im September ratifiziert werden. Pünktlich zu dem Zeitpunkt also, zu dem wir auch neuen Versionen von Android 12 und iOS 15 erwarten.

Neue Emojis für 2021-2022

Kurz vorm "World Emoji Day" am Samstag hat die Website Emojipedia Abbildungen der 37 neuen Emojis und ihre Variationen veröffentlicht. Es sei nochmal dran erinnert, dass Tech-Riesen wie Apple, Google, Samsung, Microsoft, Facebook, WhatsApp usw., ihre eigenen Illustrationen basierend auf dieser Vorlage erstellen, so dass sich das Aussehen je nach Betriebssystem oder App unterscheiden kann.

Begrüßt die neuen Emojis für 2021-2022 / © Emojipedia

Die Vorlage umfasst 15 verschiedene Kombinationen des Händedrucks mit unterschiedlichen Hauttönen, schwangere Personen (inklusive Mann), Personen mit Krone, ein Gesicht, das sich auf die Lippe beißt und sogar einen Troll. Die detaillierten Beschreibungen, komplett mit Schlüsselwörtern und dem vorläufigen Code, können im Entwurf des Emoji 14-Standards auf der Website des Konsortiums nachgelesen werden.

Im Fall des Hand-über-Mund-Emojis ist die Begründung für das neue Symbol, dass es sich von dem aktuellen "Gesicht mit Hand-über-Mund"-Emoji unterscheiden soll. Man möchte deutlich machen, dass das Gesicht in der neuen Option die Augen geöffnet hat. Aktuell ist es so, dass die Emojis von Apple und Facebook die Augen geöffnet haben, was eher als ein überraschtes Gesicht verstanden wird. Bei anderen Unternehmen hat das Emoji geschlossene Augen, was eher auf ein Gesicht hinweist, das hinter der Hand ein Lachen versteckt.

Wann sehen wir die neuen Emojis bei Android und iOS?

Basierend auf dem Verteilungszeitplan für Emoji 13.1 – der im September 2020 verabschiedet und von Google auf den Pixel-Smartphones mit dem Drop-Feature im Dezember 2020 und von Apple auf iOS 14.5 im April 2021 übernommen wurde – ist zu erwarten, dass die neuen Emojis nicht sofort auf den im September erwarteten neuen Versionen der Betriebssysteme verfügbar sein werden. Erwartet werden sie eher in zukünftigen Updates zwischen 2021 und 2022.

Besitzer:innen von Smartphones anderer Hersteller werden wahrscheinlich noch etwas länger warten müssen. Das gilt zum Beispiel für Samsung – das den Standard Emoji 13.1 in One UI noch nicht integriert hat – und Apps und Dienste wie WhatsApp, Facebook, Windows und andere.