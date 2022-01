Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese Pro-Versionen gibt's umsonst

Täglich gibt es neue Rabatt-Aktionen im Google Play Store und im AppStore von Apple. Und zweimal in der Woche suchen wir Euch die kostenlosen Apps heraus! Nachfolgend findet Ihr daher die erste Liste an Gratis-Apps für iOS und Android für das Jahr 2022. Frohes Neues – frohen Download!

Im Google Play Store und im AppStore findet Ihr etliche Pro-Versionen und kostenpflichtige Apps mit unschlagbaren Funktionen. Im Rahmen von Rabatt-Aktionen gibt es diese – für wenige Stunden oder mehrere Wochen – umsonst. Als App-Hunter von NextPit suche ich Euch die Gratis-Downloads zweimal in der Woche heraus. Dabei vermeide ich natürlich die Aufnahme ohnehin schon kostenloser Apps!

Lest auch: So findet Ihr kostenlose Apps im Google Play Store und im AppStore

Tipp: Habt Ihr eine App gefunden, könnt diese aber aktuell noch nicht gebrauchen? Dann ladet sie Euch trotzdem kurz herunter und löscht sie direkt wieder. Da Ihr die App nun "gekauft!" habt, könnt Ihr sie auch in Zukunft kostenlos herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Anwendungen gibt's für Euer Android-Device umsonst

Home workouts Gym Pro (1,79 €) : Diese Fitness-App enthält Übungen für Bauch, Brust, Beine, Arme sowie für Euren ganzen Körper. (Englische Stimmausgabe)

: Diese Fitness-App enthält Übungen für Bauch, Brust, Beine, Arme sowie für Euren ganzen Körper. (Englische Stimmausgabe) Binary Calculator Pro (0,59 €) : Ein Taschenrechner, der Zahlen im Binärformat (wie es in Computern verwendet wird) addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann.

: Ein Taschenrechner, der Zahlen im Binärformat (wie es in Computern verwendet wird) addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann. Livemocha: Sprachen lernen (0,99 €) : Mit dieser Sonderausgabe von "Livemocha" könnt Ihr in nur wenigen Tagen mehr über die Sprache Eurer Wahl lernen. Hinweis: Nur 2,5 Sterne im Play Store

: Mit dieser Sonderausgabe von "Livemocha" könnt Ihr in nur wenigen Tagen mehr über die Sprache Eurer Wahl lernen. Spanish Verb Blitz Pro (0,79 €) : Lernt spanische Verben mit dieser App! Mit über 280 konjugierten Verben ist dies zudem eine gute Möglichkeit, Eure Grammatikkenntnisse zu aktualisieren und zu wiederholen. (Englische Sprachausgabe)

: Lernt spanische Verben mit dieser App! Mit über 280 konjugierten Verben ist dies zudem eine gute Möglichkeit, Eure Grammatikkenntnisse zu aktualisieren und zu wiederholen. (Englische Sprachausgabe) Photo Motion (2,99 €) : Erweckt Eure Fotos zum Leben, indem Ihr sie mit dieser Anwendung animiert. Die Videos sehen anschließend echt cool aus!

: Erweckt Eure Fotos zum Leben, indem Ihr sie mit dieser Anwendung animiert. Die Videos sehen anschließend echt cool aus! QR / Barcode-Scanner PRO (2,39 €) : Mit dieser App könnt Ihr jeden Barcode scannen!

Diese Mobile Games sind aktuell umsonst für Android

Most expensive word game (349,99 €) : Dieses Wortspiel ist das teuerste Wortspiel der Welt! Das ist natürlich nur ein Marketing-Gag, aber aktuell holt Ihr Euch das Game umsonst! (Englische Sprachausgabe)

: Dieses Wortspiel ist das teuerste Wortspiel der Welt! Das ist natürlich nur ein Marketing-Gag, aber aktuell holt Ihr Euch das Game umsonst! (Englische Sprachausgabe) Leben oder Sterben Überleben pro 1,19 €) : Taucht in eine neue Welt ein, die von der Apokalypse heimgesucht wird. Dabei müsst Ihr Aufgaben erledigen und erhaltet tolle Belohnungen.

: Taucht in eine neue Welt ein, die von der Apokalypse heimgesucht wird. Dabei müsst Ihr Aufgaben erledigen und erhaltet tolle Belohnungen. Body Fit Rae 3D (6,99 €) : Ein Endless-Runner, in dem Ihr nur gesunde Lebensmittel essen dürft, um nicht zu viel Gewicht zuzulegen und nicht mehr weiterzukommen. (Englische Sprachausgabe)

: Ein Endless-Runner, in dem Ihr nur gesunde Lebensmittel essen dürft, um nicht zu viel Gewicht zuzulegen und nicht mehr weiterzukommen. (Englische Sprachausgabe) Ball Reach (0,59 €) : Ein 3D-Rollball-Spiel, bei dem es das Ziel ist, den Ball zu balancieren. Ihr müsst ihn an der Kante halten und verhindern, dass er herunterfällt. (Nur 3 Sterne im Google Play Store)

: Ein 3D-Rollball-Spiel, bei dem es das Ziel ist, den Ball zu balancieren. Ihr müsst ihn an der Kante halten und verhindern, dass er herunterfällt. (Nur 3 Sterne im Google Play Store) LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 (2,09 €) : Ein Verteidigungsstrategie-Rollenspiel, in dem Ihr Euer Geschwader zusammenstellen müsst, indem Ihr verschiedene Arten von Monstern kombiniert, um gegen andere User anzutreten. (Englische Sprachausgabe)

: Ein Verteidigungsstrategie-Rollenspiel, in dem Ihr Euer Geschwader zusammenstellen müsst, indem Ihr verschiedene Arten von Monstern kombiniert, um gegen andere User anzutreten. (Englische Sprachausgabe) Monster-Killer Pro Attentäter Bogenschütze Shooter (1,19 €) : Begebt Euch auf ein Abenteuer, um alle Monster in den legendären Vororten Londons zu töten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese Anwendungen gibt's gratis für iPhone und iPad

Ad blocker - Remove ads (6,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Werbung auf Eurem iPhone oder iPad blockieren. (Englische Sprachausgabe)

: Mit dieser App könnt Ihr Werbung auf Eurem iPhone oder iPad blockieren. (Englische Sprachausgabe) Image Eraser (1,09 €) : Diese App hilft Euch, unerwünschte Objekte aus Euren Bildern zu entfernen, z. B. Stromleitungen, Personen, Logos, Wasserzeichen, Text oder andere unerwünschte Artefakte.

: Diese App hilft Euch, unerwünschte Objekte aus Euren Bildern zu entfernen, z. B. Stromleitungen, Personen, Logos, Wasserzeichen, Text oder andere unerwünschte Artefakte. Story Cutter for Instagram (1,09 €) : Mit dieser App könnt Ihr jedes beliebige Video aus Eurer Galerie oder direkt von der Kamera Eures iPhones aufnehmen und in 15-sekündige Clips aufteilen. Das ist natürlich perfekt für Instagram Stories! (Englische Sprachausgabe)

: Mit dieser App könnt Ihr jedes beliebige Video aus Eurer Galerie oder direkt von der Kamera Eures iPhones aufnehmen und in 15-sekündige Clips aufteilen. Das ist natürlich perfekt für Instagram Stories! (Englische Sprachausgabe) Remember: Stickies Widget (1,09 €) : Vergesst Ihr ständig etwas? Mit dieser App könnt Ihr Widgets mit Erinnerungen erstellen, damit Ihr nie wieder etwas vergesst! (Englische Sprachausgabe)

: Vergesst Ihr ständig etwas? Mit dieser App könnt Ihr Widgets mit Erinnerungen erstellen, damit Ihr nie wieder etwas vergesst! (Englische Sprachausgabe) Good Grade (2,29 €) : Diese App wurde von einem Team professioneller Colorists und Editors entwickelt und ermöglicht es Euch, Eure Bilder bis ins kleinste Detail zu bearbeiten. (Englische Sprachausgabe)

: Diese App wurde von einem Team professioneller Colorists und Editors entwickelt und ermöglicht es Euch, Eure Bilder bis ins kleinste Detail zu bearbeiten. (Englische Sprachausgabe) Worry Watch: Anxiety & Mood (5,49 €) : Diese App basiert auf den Grundlagen der Psychologie und hilft Euch, Eure Ängste und Stimmungen in den Griff zu bekommen.

Vorübergehend kostenlose iOS-Spiele im App Store von Apple

Action Puzzle (2,29 €) : Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr mit einer vollständig animierten Szene anstelle eines statischen Fotos puzzelt. (Englische Sprachausgabe)

: Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr mit einer vollständig animierten Szene anstelle eines statischen Fotos puzzelt. (Englische Sprachausgabe) "OXXO" (2,29 €) : Ein bekanntes Puzzlespiel, bei dem es darum geht, ähnliche Blöcke zu gruppieren. Eine echte Herausforderung! (Englische Sprachausgabe)

: Ein bekanntes Puzzlespiel, bei dem es darum geht, ähnliche Blöcke zu gruppieren. Eine echte Herausforderung! (Englische Sprachausgabe) Shock Clock Arcade (1,09 €) : Tippt auf den Bildschirm, um zwischen den Uhren zu wechseln. Das ist alles, was Ihr in diesem Spiel tun müsst, um die Level zu beenden und weiterzukommen. (Englische Sprachausgabe)

: Tippt auf den Bildschirm, um zwischen den Uhren zu wechseln. Das ist alles, was Ihr in diesem Spiel tun müsst, um die Level zu beenden und weiterzukommen. (Englische Sprachausgabe) Shape Destroy (1,09 €) : Seid aufmerksam, weicht verschiedenen Hindernissen aus, schaltet neue Figuren frei und brecht die Rekorde Eurer Freunde! (Englische Sprachausgabe)

: Seid aufmerksam, weicht verschiedenen Hindernissen aus, schaltet neue Figuren frei und brecht die Rekorde Eurer Freunde! (Englische Sprachausgabe) WordStorm (4,49 €) : Ein süchtig machendes Wortspiel mit einfachem Gameplay, bei dem Ihr versuchen müsst, die 35 häufigsten Wörter zu erraten, die aus den neun angegebenen Buchstaben bestehen können. (Englische Sprachausgabe)

: Ein süchtig machendes Wortspiel mit einfachem Gameplay, bei dem Ihr versuchen müsst, die 35 häufigsten Wörter zu erraten, die aus den neun angegebenen Buchstaben bestehen können. (Englische Sprachausgabe) Nori Advent (1,09 €) : Helft dem Weihnachtsmann, rechtzeitig zu seinem Schlitten zu kommen, damit er die Spielsachen in die ganze Welt liefern kann. (Englische Sprachausgabe)

Wie findet Ihr die erste Ausgabe der kostenlosen Apps in diesem Jahr? Erzählt es uns in den Kommentaren. Falls Ihr eine App findet, die bereits abgelaufen ist, teilt es uns auch gerne in den Kommentaren mit!