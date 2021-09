Gratis statt 2,99 €: Spannende App bringt Euch Eurem Körper näher

Welcher Muskel sorgt eigentlich dafür, dass ich meinen rechten Mundwinkel hochziehen kann? Mit unserer aktuellen Gratis-Empfehlung "3D Anatomy" könnt Ihr das herausfinden. Denn die App bietet einen umfangreichen Katalog an medizinischen Informationen, die sie über ein 3D-Modell des menschlichen Körpers veranschaulicht. Damit hat sie es trotz des Preises von 2,99 Euro auf 4,5 Sterne von knapp 1.750 Stimmen geschafft.

Die Aktion im Google Play Store gilt noch 2 Tage ab Release dieses Artikels. Somit habt Ihr noch bis zum 2. Oktober Zeit, die App auszuprobieren. Wie lange der Gratis-Zeitraum für iOS gilt, können wir leider nicht nachvollziehen. Anschließend müsst Ihr Euch aber mit der Lite-Version samt einiger Einschränkungen zufrieden geben. Seid Ihr unschlüssig? Dann stelle ich Euch 3D Anatomy kurz vor.

Lohnt sich der Download von 3D Anatomy?

Seid Ihr in irgendeiner Form am menschlichen Körper interessiert, lohnt sich der Download von 3D Anatomy auf jeden Fall. Denn in der App findet Ihr nicht nur Organe oder Muskeln, sondern auch Bänder, alle Knochen im Körper, den Blutkreislauf, das Nervensystem sowie männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Alle Körperteile könnt Ihr antippen und erfahrt dann den medizinischen Namen. Auf Englisch lässt sich sogar eine Sprachausgabe aktivieren.

Der Informationsgehalt steht bei 3D Anatomy im Vordergrund! / © Education Mobile / NextPit

Seid Ihr zufällig Medizinstudent:innen, könnt Ihr auch ein 3D-Positionsquiz spielen. Solange da aber nicht "Kopf" und "Rechtes Bein" abgefragt wird, sehe ich da persönlich keine hohen Erfolgschancen für mich. In den Kommentaren wird zudem die schlechte deutsche Übersetzung kritisiert und zugegeben klingen "Obere Extremität" oder "Oberlappen" nicht wirklich medizinisch. Mit einigen dieser Oberlappen bin ich damals schließlich jedoch zur Schule gegangen. Weiterer Kritikpunkt ist die schreckliche grafische Oberfläche. Aber daran gewöhnt man sich schnell.

Wie sieht's beim Datenschutz aus?

3D Anatomy wird vom Entwickler "Education Mobile" entwickelt, der viele Lernanwendungen entwickelt. Die Anwendung "Visual Anatomy" wurde laut Homepage dabei sogar von US-amerikanischen Ärzt:innen weiterempfohlen. Laut Privacy Policy sammelt die App nur Analysedaten und laut Exodus enthält 3D Anatomy keinen einzigen Tracker.

Habt Ihr die Anwendung schon einmal ausprobiert? Teilt mir Eure Erfahrungen in den Kommentaren gerne mit! Wollt Ihr selbst im Netz nach kostenlosen Apps suchen? Dann verrät Euch Antoines Artikel, wie das sicher und erfrolgreich geht!