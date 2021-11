Gratis statt 4,99 €: Diese App schenkt Euch ein Sixpack zu Weihnachten!

Die Werbeaktion für Stark Kettlebell läuft in 7 Tagen ab .

. App enthält weder Werbung noch In-App-Käufe.

Stark Kettlebell hat eine Bewertung von 4,5 von 5 bei 526 Bewertungen und 5000+ Downloads.

Wenn Ihr Euch während des Black Friday und Cyber Monday dank unserer Auswahl an Schnäppchen mit Rabatten vollgestopft haben oder wie ich seit Jahren keinen Fuß mehr in ein Fitnessstudio gesetzt haben, ist Stark Kettlebell eine vorübergehend kostenlose App, um wieder in Form zu kommen!

Lohnt sich der Download von Stark Kettlebell?

Okay, man muss zusätzlich zu Fitness-Apps natürlich erstmal eine Kettlebell zu Hause haben. Aber ich mir sicher, dass man sie ganz einfach bei Amazon bestellen kann. Möchtet Ihr einen Angebots-Artikel? (Natürlich nur ein Scherz, niemand hat mehr Bock auf Angebots-Artikel!)

Wie jede andere Sport-App, die Ihr im Play Store finden könnt, bietet Stark Kettlebell eine Reihe an Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden (leicht, mittel, schwer). Diese könnt Ihr mit Eurer Kugelhantel oder Kettlebell ausführen.

Jede Übung wird dabei mit einer Animation illustriert, damit Ihr die auszuführenden Handgriffe gut verstehen können. Ihr könnt dann Eure eigenen Sitzungen mit verschiedenen Übungen in personalisierten Intervallen erstellen. Die App bietet übrigens die Möglichkeit, Übungen per Drag-and-Drop direkt in den Trainingsbereich zu ziehen, um sie leichter zu Eurer Trainingseinheit hinzuzufügen. Ich finde dieses Feature ziemlich intuitiv und praktisch!

Nur noch wenige Wochen, um Euren Apollo-Körper über die Feiertage zu flexen! / © NextPit.

Ihr könnt die verschiedenen vorgeschlagenen Übungen auch nach Körperregionen oder nach Muskeln filtern, die Ihr trainieren wollt. Das geschieht über ein 3D-Modell eines menschlichen Körpers, auf dem Ihr den betreffenden Bereich berühren müsst, um den Filter anzuwenden. Auch hierbei handelt es sich um ein Design-Element, das ich nett finde.

Die besten Fitness-Tracker auf NextPit

Stark Kettlebell ist Teil eines Franchise von Apps, die den gleichen Namen tragen und weitere Übungen für andere Sportarten anbieten, falls Ihr Eure Routine ändern wollt.

Ist der Download sicher?

Stark Kettlebell wurde von Virtual Trainer entwickelt, einem in Schweden ansässigen Entwicklerstudio, das sich auf Sportanwendungen spezialisiert hat. Der Entwickler hat keine Datenschutzrichtlinien, was nicht sehr beruhigend ist.

Dennoch funktioniert die App auch offline in vollem Funktionsumfang, erfordert keine Kontoerstellung und benötigt außer dem Zugriff auf den Speicher keine Systemberechtigungen. Als ich sie installierte, verweigerte ich ihr diese Berechtigung und die App funktionierte trotzdem einwandfrei.

Ein kurzer Scan über die exodus-privacy-Plattform zeigte drei Tracker, die mit Facebook in Verbindung stehen (Verbindung, Teilen und Analyse), aber die App verlangte nie Zugriff auf mein Facebook-Konto und ich musste mich nicht einloggen, um sie zu nutzen.

Kurzum: zwar ist Stark Kettlebell in puncto Datenschutz nicht die beste App, die man auf seinem Smartphone installieren kann. Aber das ist kein Einzelfall im Play Store und solange die App nicht auf Euren Speicherplatz und Eure Konten zugreift und offline funktioniert, halte ich die Risiken für begrenzt.

Wie findet Ihr die App und habt Ihr schon eine Kettlebell zu Hause? Teilt es mir in den Kommentaren mit!