Kostenlos für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit gratis

Was braucht es, um sich am Samstag von den Strapazen der Deal-Jagd am Black Friday zu erholen? Genau: Neue mobile Games und Apps. Am Dienstag und am Samstag werdet Ihr bei NextPit immer mit neuen Listen versorgt, hier kommt also Runde Zwei! Bis Ihr diesen Artikel gelesen habt, kann es mitunter sein, dass einige Apps wieder kostenpflichtig geworden sind. Sollte das mal der Fall sein, weist uns bitte in den Kommentaren darauf hin und wir kicken die App aus der Liste.

Falls jemand vielleicht erstmals über einen unserer Free-App-Beiträge stolpert: Wir durchforsten das Netz lediglich nach Anwendungen oder Spielen, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Wir schnappen uns also nur die Premium-Apps, die innerhalb eines kleinen Zeitfensters für umsonst zu haben sind.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Allerdings unter der Prämisse, dass die Bewertung und die Rezensionen auch tatsächlich auf einen lohnenswerten Download hoffen lassen.

Tipp: Wie immer fordern wir Euch an dieser Stelle dazu auf, interessante Apps unbedingt herunterzuladen, auch wenn der Platz auf dem Handy vielleicht gerade knapp wird. Braucht Ihr die Anwendung nicht, schmeißt Ihr sie einfach direkt wieder runter. Sie wandert in Eure App-Library und kann dann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

Rotation Control (0,69 €) : Mit dieser App könnt Ihr Euer Display von überall aus steuern und drehen, ohne die laufende Anwendung verlassen zu müssen.

: Mit dieser App könnt Ihr Euer Display von überall aus steuern und drehen, ohne die laufende Anwendung verlassen zu müssen. Ringtone Scheduler (0,69 €) : Mit dieser App könnt Ihr den Klingelton Eures Smartphones je nach Tageszeit planen und ändern.

: Mit dieser App könnt Ihr den Klingelton Eures Smartphones je nach Tageszeit planen und ändern. Home Workouts Gym Pro (1,79 €) : Stürzt Euch ins Training, ohne das Haus verlassen zu müssen. Die App bietet Euch verschiedene Programme, die Ihr ohne Geräte ausüben könnt.

: Stürzt Euch ins Training, ohne das Haus verlassen zu müssen. Die App bietet Euch verschiedene Programme, die Ihr ohne Geräte ausüben könnt. Photo Motion (2,99 €) : Erweckt Eure Fotos zum Leben, indem Ihr sie animieren lasst. So erstellt Ihr auf einfache Weise erstaunliche Kurzvideos.

: Erweckt Eure Fotos zum Leben, indem Ihr sie animieren lasst. So erstellt Ihr auf einfache Weise erstaunliche Kurzvideos. Livemocha (0,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr in nur wenigen Tagen mehr über die Sprache Eurer Wahl lernen.

: Mit dieser App könnt Ihr in nur wenigen Tagen mehr über die Sprache Eurer Wahl lernen. 90X Photo Lab Editor Pro (0,59 €) : Eine All-in-One-Foto-App mit verschiedenen Effekten, mit denen Ihr Eure Fotos verbessern könnt.

Kostenlose Spiele für Android

Merge Number Puzzle (3,29 €) : Ein einfaches, aber süchtig machendes Puzzle-Game. Ihr wählt eine Zahl aus und zieht sie zu einer leeren Stelle. So bringt Ihr vier gleiche Ziffern zusammen, um sie zu "mergen".

: Ein einfaches, aber süchtig machendes Puzzle-Game. Ihr wählt eine Zahl aus und zieht sie zu einer leeren Stelle. So bringt Ihr vier gleiche Ziffern zusammen, um sie zu "mergen". Everybody's RPG: Reborn (0,89 €) : Ein klassisches RPG mit toller Grafik und Dutzenden von Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

: Ein klassisches RPG mit toller Grafik und Dutzenden von Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten. MathLand Full Version (3,99 €) : Dieses Lernspiel für Kinder und Erwachsene ermöglicht es, Mathematik zu lernen und gleichzeitig ein echtes Abenteuer voller Action und Lernspiele zur Arithmetik zu genießen.

: Dieses Lernspiel für Kinder und Erwachsene ermöglicht es, Mathematik zu lernen und gleichzeitig ein echtes Abenteuer voller Action und Lernspiele zur Arithmetik zu genießen. Grow Zombie VIP (1,79 €) : Erweckt Zombies zum Leben, indem Ihr spezielle Fähigkeiten erlernt und mit Eurer Einheit auf die Jagd geht.

: Erweckt Zombies zum Leben, indem Ihr spezielle Fähigkeiten erlernt und mit Eurer Einheit auf die Jagd geht. Bottle target shooting Master (9,99 €) : Ein Flaschenschießspiel mit mehreren bunten Glasflaschen, die Ihr innerhalb eines bestimmten Zeitlimits zerschlagen und abschießen müsst.

: Ein Flaschenschießspiel mit mehreren bunten Glasflaschen, die Ihr innerhalb eines bestimmten Zeitlimits zerschlagen und abschießen müsst. Ball Balance 3D (0,59 €) : Übernehmt die Kontrolle über die Umgebung des Levels, um Eure kleine Kugel in diesem Spielchen zum Ausgang zu führen.

: Übernehmt die Kontrolle über die Umgebung des Levels, um Eure kleine Kugel in diesem Spielchen zum Ausgang zu führen. Monster Killer Pro (1,19 €) : Begebt Euch auf ein Abenteuer, um alle Monster in den legendären Vororten von London zu töten.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

DoubleTake by FiLMiC Pro (2,29 €) : Diese App verwandelt Euer iPhone in ein Mehrkamerastudio, mit dem Ihr auf neueren Geräten das Video von zwei Kameras gleichzeitig aufnehmen könnt.

: Diese App verwandelt Euer iPhone in ein Mehrkamerastudio, mit dem Ihr auf neueren Geräten das Video von zwei Kameras gleichzeitig aufnehmen könnt. Recent Contacts (3,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure zuletzt hinzugefügten Kontakte mit allen Details, wie z. B. dem genauen Datum und der Uhrzeit des Hinzufügens, einsehen.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure zuletzt hinzugefügten Kontakte mit allen Details, wie z. B. dem genauen Datum und der Uhrzeit des Hinzufügens, einsehen. Make A Call (2,29 €) : Diese App ermöglicht es Euch, Fake-Anrufe zu tätigen. Was es nicht alles gibt, oder?

: Diese App ermöglicht es Euch, Fake-Anrufe zu tätigen. Was es nicht alles gibt, oder? Easy Spending Budget (1,09 €) : Diese Anwendung hilft Euch, Eure Ausgaben zu kontrollieren und Geld zu sparen.

: Diese Anwendung hilft Euch, Eure Ausgaben zu kontrollieren und Geld zu sparen. Network Utility Pro (2,29 €) : Behaltet die Kontrolle über Euer Netzwerk mit dieser Anwendung, die eine Reihe von benutzerfreundlichen Netzwerktools bietet. Diese helfen Euch, Euer lokales Netzwerk zu analysieren und vieles mehr.

: Behaltet die Kontrolle über Euer Netzwerk mit dieser Anwendung, die eine Reihe von benutzerfreundlichen Netzwerktools bietet. Diese helfen Euch, Euer lokales Netzwerk zu analysieren und vieles mehr. Comment Picker for YouTube (1,09 €) : Diese App ermöglicht es Euch, Gewinner aus Tonnen von Kommentierenden oder Nutzer:innen auszuwählen.

: Diese App ermöglicht es Euch, Gewinner aus Tonnen von Kommentierenden oder Nutzer:innen auszuwählen. Veranstaltungen? Eventium! (4,49 €) : Diese Kalender-App zeigt statt simplen Punkten detaillierte, reale Ereignisse an.

Kostenlose Spiele für iOS

Jumpy Wheels! (1,09 €) : Springt durch alle Objekte auf dem Rad und versorgt Eure unter einer Dürre leidende Welt mit Wasser.

: Springt durch alle Objekte auf dem Rad und versorgt Eure unter einer Dürre leidende Welt mit Wasser. Shadow Of Death (1,09 €) : Ein fesselndes Fantasy-RPG, das Euch unterwegs sicher ordentlich auf Trab halten wird.

: Ein fesselndes Fantasy-RPG, das Euch unterwegs sicher ordentlich auf Trab halten wird. Pre K Preschool Learning Games (5,49 €) : Dieses Lernspiel für Kleinkinder enthält 36 verschiedene Kategorien mit über 850 Objekten (Gegenständen), die ein Kleinkind benötigt, um im Kindergarten seinen Namen zu lernen.

: Dieses Lernspiel für Kleinkinder enthält 36 verschiedene Kategorien mit über 850 Objekten (Gegenständen), die ein Kleinkind benötigt, um im Kindergarten seinen Namen zu lernen. The Secret of Crimson Manor (1,09 €) : Entdecket und löst das Geheimnis, das sich hinter dem mysteriösen Crimson Manor verbirgt.

: Entdecket und löst das Geheimnis, das sich hinter dem mysteriösen Crimson Manor verbirgt. Peppa Pig™: Golden Boots (3,49 €) : Diese App ermutigt Vorschulkinder, die wunderbare Welt von Peppa Pig durch viele lustige Spiele mit den beliebten Charakteren, der Musik und den passenden Soundeffekten zu erkunden.

: Diese App ermutigt Vorschulkinder, die wunderbare Welt von Peppa Pig durch viele lustige Spiele mit den beliebten Charakteren, der Musik und den passenden Soundeffekten zu erkunden. Betta Fish (3,49 €) : Dieses Spiel fängt die Schönheit der Betta-Fische wie nie zuvor in einem virtuellen 3D-Aquarium ein. Entwerft Euer eigenes Aquarium mit bis zu 10 verschiedenen Betta-Fisch-Varianten, mit denen Ihr auch interagieren könnt.

: Dieses Spiel fängt die Schönheit der Betta-Fische wie nie zuvor in einem virtuellen 3D-Aquarium ein. Entwerft Euer eigenes Aquarium mit bis zu 10 verschiedenen Betta-Fisch-Varianten, mit denen Ihr auch interagieren könnt. Rain Drop Catcher (2,29 €) : Ihr hattet einen harten Tag? Warum testet Ihr nicht Eure digitalen Reflexe, indem Ihr in diesem Spiel Eure Pflanze gießt?

Ihr habt Euch alles Wichtige aus der Liste bereits aufs Handy gezogen? Alles klar, dann wünschen wir Euch viel Spaß damit! Erholt Euch gut, denn am Montag steht mit dem "Cyber Monday" nochmal ein stressiger Deal-Feiertag an.