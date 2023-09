Xiaomi 13T Pro + gratis Tablet und Handyvertrag nur 29,99 € monatlich!

Das chinesische Unternehmen Xiaomi bringt jährlich, zusammen mit den Tochtermarken Redmi und Realme, zahlreiche Smartphones auf den Markt. Dabei sticht die Flaggschiff-Serie des Herstellers jedoch deutlich heraus – und das nicht nur preislich. Allerdings gibt es mit den T-Modellen auch hier günstigere Modelle, die sich vor den großen Geschwistern nicht verstecken müssen. Derzeit gibt es das gerade erst vorgestellte Xiaomi 13T Pro mit Tablet und Handyvertrag zum Schnäppchen-Preis bei MediaMarkt.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro Inkl. Xiaomi Redmi Pad SE | Freenet green LTE | 15 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G | 100 Euro Wechselbonus

Als Display findet sich beim Xiaomi 13T Pro ein 6,67 Zoll großer AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Im Vergleich zur Standard-T-Variante, dem Xiaomi 13T, nutzt der Hersteller bei der hier angebotenen Pro-Version einen leistungsstärkeren MediaTek Dimensity 9200+-Prozessor mit 256 GB Gerätespeicher und 12 GB LPDDR5X-RAM.

Das Xiaomi 13T Pro versteht sich als praktisches Semi-Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Konzerns. / © nextpit

Die Kamera ist hingegen in beiden Modellen identisch. So findet sich auf der Rückseite eine 50-MP-Hauptkamera, die von einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 50-MP-Teleobjektiv unterstützt wird. Auch der 5.000-mAh-Akku findet sich in den beiden neuen Geräten, allerdings erreicht das Xiaomi 13T Pro dank HyperCharge eine Leistung von 120 W und lädt damit fast doppelt so schnell wie die Standardvariante. In seinem Test zum Xiaomi 13T Pro erklärt Euch mein Kollege Matt übrigens alles Wissenswerte zum neuen Smartphone.

Das Xiaomi-Angebot im Tarif-Check

Zusätzlich zum neuen Xiaomi-Gerät erhaltet Ihr noch das Redmi Pad SE im Wert von 175 Euro als Zugabe obendrauf. Dafür müsst Ihr allerdings einen Handytarif von Freenet abschließen, mit dem Ihr Euch im 4G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) befindet. Hierbei stehen Euch monatlich 15 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, zahlt Ihr im Monat 29,99 Euro und müsst zudem noch mit einmalig 29,99 Euro für die Geräte, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr rechnen.

Eigenschaft Xiaomi-Deal Tarif Freenet green LTE Netz Vodafone Datenvolumen 15 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Kosten 74,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 794,69 € Wechselbonus 100,00 € Reguläre Gerätekosten Xiaomi 13T Pro – 799,90 € Xiaomi Redmi Pad SE – 175,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 11,68 € Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr nach Ablauf der 24 Monate 794,69 Euro für das Bundle. Da Euch das Xiaomi 13T Pro bereits 799,90 Euro im Handel kostet, ist das Xiaomi Redmi Pad SE effektiv umsonst dabei. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr im direkten Vergleich zu den regulären Gerätekosten mit diesem Deal monatlich effektiv 11,68 Euro einsparen könnt.

Hat es Euch das Xiaomi 13T Pro also bereits angetan, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut bedient. Ihr spart nicht nur monatlich Geld ein, sondern könnt auch einen Wechselbonus einheimsen, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Bedenkt allerdings, dass der Tarif nicht über 5G verfügt. Macht Euch das nichts aus, erhält dieses Angebot eine klare Kaufempfehlung.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr Euch das Xiaomi 13T Pro bereits in unserem Test angeschaut? Lasst es uns wissen, was Ihr von dem Smartphone haltet!