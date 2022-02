Jetzt beim DSL-Testsieger monatlich 20 Euro sparen

Die DSL-Tarife von o2 gehören zu den besten Optionen – und aktuell könnt Ihr hier im ersten Jahr ordentlich Grundgebühr sparen. Wer nicht nur sparen, sondern auch alles aus einer Hand will, bekommt mit o2 TV über 100 Sender dazu.

NEXT PIT TV

Seid Ihr auf der Suche nach einem guten DSL-Tarif in Deutschland, werdet Ihr beispielsweise bei o2 fündig. Im unabhängigen Test bestätigte die Zeitschrift Connect dem Unternehmen nicht nur das starke Angebot, sondern kürte den DSL-Tarif "o2 my Home L" zum Testsieger. Sollte es diesen Tarif dann jetzt auch noch für ein Jahr günstiger geben, muss man doch eigentlich zuschlagen, oder? Wir erklären Euch, worum es geht.

Bis zu 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr

Bei den "o2 my Home"-DSL-Tarifen senkt o2 derzeit die monatliche Grundgebühr in den ersten 12 Monaten um 10 Euro. Entscheidet Ihr Euch für das XL-Paket mit 250 Mbit/s, sind es sogar 20 Euro monatlich, die Ihr einspart! Anstelle der regulären 44,99 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten für den XL-Tarif bezahlt Ihr lediglich knapp 25 Euro. Bei allen anderen Tarifen spart Ihr wie erwähnt einen Zehner monatlich. Damit liegt Eure Ersparnis je nach Tarif zwischen 120 und 240 Euro.

Behaltet dabei im Hinterkopf, dass sich das Telekommunikationsgesetz Ende 2021 zu unseren Gunsten verändert hat. Das bedeutet, dass wir jetzt nach dem Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit monatlich kündigen können – perfekt also, um von Eurem aktuellen Anbieter zu o2 zu wechseln.

Darf's zum Top-DSL auch Top-TV mit über 100 Sendern sein?

Spielt Ihr gerade mit dem Gedanken, mit Eurem heimischen Internet zu o2 zu wechseln? Dann solltet Ihr Euch auch das Angebot für o2 my TV ansehen. Hier könnt Ihr Euch verschiedene Pakete zu Eurem o2-Tarif dazubuchen. Diese bieten Euch dann mehr als 100 Free-TV-Sender plus optional das Sky-Portfolio. Realisiert wird das technisch übrigens mit dem Partner Waipu.tv. Diesen Dienst hat mein lieber Kollege Ben in seinem Testbericht zum Waipu.tv-Stick ausführlich unter die Lupe genommen.

Mit o2 TV bekommt Ihr nicht nur Sky und Netflix aus einer Hand, sondern seid auch technisch gut aufgestellt: So könnt Ihr mit bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen, könnt dank Timeshift zeitversetzt glotzen sowie Sendungen aufnehmen, neustarten und pausieren. Für knapp fünf Euro sichert Ihr Euch das Angebot, für zehn Euro könnt Ihr es auch unterwegs nutzen.

Bucht Ihr das optionale Sky dazu, spart Ihr auch in den ersten drei Monaten nochmal insgesamt etwa 25 Euro. Dabei wird das Sky Entertainment Ticket für 9,99 Euro angeboten (12,49 Euro ab dem vierten Monat). Wer zu den neuesten US-Serien gerne auch noch die neuesten Blockbuster sehen möchte, entscheidet sich am besten für das Sky Entertainment & Cinema Ticket. Das kostet in den ersten drei Monaten 14,99 Euro, danach 17,49 Euro monatlich.

Ihr könnt Euch hier also ein Paket aus Testsieger-DSL und einem großen TV-Angebot schnüren, bei dem Ihr im ersten Jahr auch noch richtig spart. Klingt für mich nach einem starken Angebot. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was Ihr von dem Angebot haltet und ob Ihr bereits Erfahrungen mit dem DSL von o2 sammeln konntet.

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit o2 entstanden.