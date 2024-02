Honor Magic 6 Pro: Das Smartphone der Superlative jetzt im Tarif-Deal

MediaMarkt bietet das neue Honor Magic 6 Pro gerade in einem spannenden Tarif-Deal an. Euch stehen zwei Tarif-Varianten im o2- und Vodafone-Netz zur Verfügung, wobei letztere noch mit einem Wechselbonus über 50 Euro aufwarten kann. Seid Ihr schon heiß auf das neue Premium-Flaggschiff mit Periskop-Kamera, hat nextpit alle Details zu den Angeboten.

Mit dem Honor Magic 6 Pro möchte der Hersteller die besten Smartphones aus dem Premium-Segment ordentlich aufmischen. Honor will Euch hier mit einem aktuellem Flaggschiff-Prozessor, einer 180-MP-Periskop-Kamera und einem unglaublich gutem Display überzeugen. Allerdings nur, wenn Ihr bereit seid, eine entsprechende Summe zu zahlen. Ist Euch die UVP von 1.299 Euro zu hoch, findet Ihr bei MediaMarkt einen spannenden Tarif-Deal als Alternative.

Affiliate Angebot Honor Magic 6 Pro Wählt aus zwei verschiedenen Tarifen | Versand erfolgt ab dem 14. März 2024

Im Zuge des MWC 2024 konnte meine Kollegin Camila das Honor Magic 6 Pro bereits einem ersten Test unterziehen. Das Smartphone erscheint in Deutschland mit einem Snapdragon 8 Gen 3 und einer Speicherkonfiguration von 512 GB Gerätespeicher sowie 12 GB RAM. Das 6,8-Zoll-Display ist an der Seite leicht gebogen, hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine Helligkeit von bis zu 5.000 Nits.

Mit der Magic 6 Pro Zoom-Kameratechnologie könnt ihr die Welt im Detail einfangen. / © nextpit

Weitere Highlights sind die 180-MP-Periskop-Kamera auf der Rückseite und die KI-Integration in das neue MagicOS. Allerdings gibt es einige Kritik an der Software des neuen Flaggschiffs, dafür verspricht der Hersteller vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Wie gut sich das Honor Magic 6 Pro tatsächlich macht, bleibt allerdings abzuwarten.

Lohnt sich das Angebot zum neuen Honor Magic 6 Pro?

Honor lässt sich das neue Magic 6 Pro fürstlich bezahlen. Möchtet Ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben, lohnt sich hier ein Deal mit passendem Mobilfunktarif. MediaMarkt bietet gerade zwei Handyverträge zum Smartphone an, für die Ihr jeweils 34,99 Euro monatlich sowie einmalig 69 Euro für das Smartphone hinblättert. Zusätzlich erwartet Euch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro.

Ein gestochen scharfes Display gepaart mit einer zentral angeordneten Lochkamera sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis. / © nextpit

Entscheidet Ihr Euch für die Freenet-Variante im Vodafone-Netz (zur Tarifübersicht), erhaltet Ihr 50 Euro als Wechselbonus gutgeschrieben, falls Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Dafür befindet Ihr Euch im LTE-Netz des Providers, habt 20 GB Datenvolumen zur Verfügung und könnt eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s nutzen. Bei o2 (zur Tarifübersicht) sind es 50 GB Inklusiv-Volumen, das jährlich um 5 GB steigt, 300 MBit/s im Download und Zugang zum 5G-Netz des Anbieters.

Honor Magic 6 Pro im Tarif-Check Gerät Honor Magic 6 Pro Honor Magic 6 Pro Tarif Freenet green LTE 20 o2 Mobile M Boost Netz Vodafone Telefónica Datenvolumen 20 GB 50 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 34,99 € 34,99 € Einmalige Kosten 108,99 € 108,99 € Gesamtkosten 948,75 € 948,75 € Wechselbonus 50,00 € - Reguläre Gerätekosten 1.299,00 € 1.299,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 16,68 € ~ 14,59 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, habt Ihr in beiden Fällen eine hohe effektive Ersparnis im Monat. Allerdings gilt dies nur in Bezug auf die UVP des Smartphones. Derzeit bietet Honor selbst das Magic 6 Pro als Vorbesteller-Aktion für 999,90 Euro an, wodurch Ihr hier zwar immer noch spart, allerdings sind es so zwischen 3 und 4 Euro im Monat.

Affiliate Angebot Honor Magic 6 Pro

Noch ein Hinweis: Bei der Vodafone-Variante werden nach Ablauf der Mindestlaufzeit 36,99 Euro monatlich fällig. Dennoch ist dieser Deal wirklich spannend. Möchtet Ihr Euch also von Samsung oder Xiaomi lossagen und sucht eine spannende Android-Alternative mit guter Kamera und wirklich leistungsfähigem Prozessor, dürfte dieses Angebot interessant für Euch sein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Honor Magic 6 Pro bereits auf Eurem Radar? Lasst es uns wissen!