Das Honor Magic 6 Pro kündigt sich gemeinsam mit dem Betriebssystem MagicOS 8.0 ganz offiziell für den 10. und 11. Januar 2024 an. Während die ehemalige Huawei-Tochter auf Sina Weibo zu den beiden Launch-Events lädt, zeigen sich an anderer Stelle bereits erste Vergleichsfotos des Honor Magic 6 Pro, mit einem weiteren Satelliten unterstütztem Smartphone – dem Huawei Mate 60 Pro .

Das Honor Magic 6 Pro zeigt sich bereits auf ersten Fotos

Das Honor Magic 6 Pro wird am 11. Januar 2024 mit Satelliten-Unterstützung präsentiert. / © Honor | edit by nextpit

Während wir uns hierzulande noch bis zum 26. Januar 2024 um 15:00 Uhr gedulden müssen, bis uns Honor die ersten Früchte der übernommenen Kooperation mit Porsche Design präsentiert, wird man im Heimatland bereits am Mittwoch, den 10. Januar das neue Betriebssystem MagicOS 8.0 und einen Tag später das Honor Magic 6 Pro präsentieren. Wie der Konzern auf seinem Sina-Weibo-Kanal bereits bekannt gibt, handelt es sich bei dem Flaggschiff-Smartphone um ein Satelliten unterstütztes Device.

MagicOS 8.0 basiert selbstredend auf Android 14 und liefert mit "Any Door" ein paar interessante Multitasking-Funktionen, welche man im folgenden Video mit einem im Hintergrund ausführenden Drag-and-Drop-App-Austausch präsentiert.

Honor Magic 6 Pro im Versus-Hands-on mit dem Huawei Mate 60 Pro

Derweil zeigen sich an anderer Stelle des chinesischen sozialen Netzwerkes erste Fotos, wo man das Honor Magic 6 Pro mit dem Huawei Mate 60 Pro vergleicht. Ihr wisst schon: Das Huawei-Flaggschiff, welches von einem in China gefertigten HiSilicon-Kirin-9000-5G-Prozessor angetrieben wird. Dahin gehend etwas brisant, da Huawei bekanntlich seit 2019 unter US-Embargo steht, das ihnen untersagt 5G-Technologie zu verwenden, dessen geistiger Ursprung in den USA resultiert.

Zumindest in China unterstützen beide Smartphones das Absenden von Satelliten unterstützten Notrufen. Das Honor-Flaggschiff wirkt nicht nur aufgrund der seitlich abgerundeten Displayränder kleiner. Man hat sich auch bei Honor entschlossen, gegenüber dem Vorgänger, die Punch-Hole für die Frontkameras und den Sensoren oben mittig, anstatt links zu positionieren. Technische Daten sind bislang nicht bekannt, SmartPrice vermutet aber ein verbauten Snapdragon 8 Gen 3 und ein 6,81 Zoll großes OLED-Display.

Auf der Rückseite soll den zukünftigen Magic-6-Pro-Kunden eine Triple-Kamera erwarten, welche mit zwei 50-MP- und einer 160-MP-Kamera aufwarten soll. Weiterhin werden mindestens 12 GB RAM, 256 GB interner Programmspeicher und ein 5.500 mAh starker Akku (66-W-SuperCharge) erwartet.

Was haltet Ihr prinzipiell von Honor-Smartphones? Der einstige Mutterkonzern war streckenweise eine Ikone, was die Fotografie anbelangte. Seid Ihr aufgrund der US-Sanktionen abgeschreckt oder habt Ihr Vertrauen in das Unternehmen? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.