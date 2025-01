Vom kommenden iPhone SE 4, das Gerüchten zufolge auch iPhone 16E heißen soll, hörten wir bereits. Bislang haben bisher allerdings nur einige inoffizielle CAD-Renderings gesehen. Jetzt sind angebliche Fotos des nächsten Billig-iPhones im Internet aufgetaucht, die möglicherweise zeigen, wie das Gerät in Wirklichkeit aussieht.

Der bisher genaueste Blick auf das iPhone SE 4?

Der bekannte Apple-Leaker Sonny Dickson hat zwei Bilder auf Twitter geteilt, die angebliche iPhone-SE-4-Attrappen in den Farben Schwarz und Weiß zeigen.

Das erste Bild zeigt die Rückseite der Attrappen, auf der eine einzelne Kamera mit einem LED-Blitz zu sehen ist. Interessant ist, dass die Kamera nicht bündig mit dem Gehäuse abschließt, sondern leicht erhöht ist und deutlich größer ausfällt.

Das zweite Bild zeigt die linke Seite des Geräts und offenbart ein flaches Rahmendesign, das an das iPhone 14 erinnert. Dies bestätigt frühere Berichte, dass das kommende iPhone SE das Gehäuse des iPhone 14 übernehmen wird. Zu den sichtbaren Details gehören die Platzierung des Stummschalters, der Lautstärkewippe und des SIM-Slots. Im Gegensatz zu einigen Gerüchten verfügt die Attrappe jedoch nicht über eine Aktionstaste wie beim iPhone 16 (Test).

Angebliche Dummys vom iPhone SE 4 bzw. 16E zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem iPhone 14. / © X/u/SonnyDickson

Fans von Apples älteren Designs werden die Ähnlichkeit mit dem iPhone 4 mit seinen flachen Seiten und der minimalistischen Rückseite bemerken. Da es sich jedoch um Dummys handelt, könnte das Endprodukt leicht abweichen.

Auch wenn die Vorderseite des Geräts nicht zu sehen ist, deuten frühere CAD-Renderings darauf hin, dass das iPhone SE 4 ein Display mit einer Notch haben wird, und das Design mit den breiten Rändern oben wie unten beim aktuellen iPhone SE (Testbericht) ersetzt. Berichten zufolge wird das Handy auch ein 6,1 Zoll großes OLED-Display haben, ähnlich wie das iPhone 14.

Ein weiteres wichtiges Update dürfte die Umstellung vom Lightning-Anschluss auf USB-C sein, um dem neuesten Ladestandard von Apple zu entsprechen. Gerüchten zufolge wird das iPhone SE 4 außerdem mit verbesserten technischen Daten ausgestattet sein, z. B. mit einem größeren 48-MP-Sensor der Rückkamera und dem neuen A18-Chip. Letzterer wird voraussichtlich die Apple Intelligence und eine Reihe von KI-gesteuerten Funktionen antreiben.

Wann kommt das iPhone SE 4 auf den Markt?

Laut Mark Gurman von Bloomberg könnte Apple das iPhone SE 4 im Frühjahr 2025 vorstellen, wahrscheinlich im März oder April. Derweil hat der Leaker Majin Bu angedeutet, dass Apple statt des iPhone SE 4 den Namen "iPhone 16E" verwenden könnte.

Was ist Euer erster Eindruck von den iPhone SE 4 Dummy-Geräten? Gefällt Euch der schlichte, retro-inspirierte Look oder hofft Ihr auf eine modernere Variante? Wir würden uns freuen, Eure Meinung in den Kommentaren zu hören!