iPhone und iPad werden zur Switch: iOS 16 bringt Joy-Con-Support

Nachdem Apple lange Zeit dafür belächelt wurde, keinen Fokus auf das Thema Gaming zu legen, scheint es seit einiger Zeit eine Trendwende zu geben. Zur WWDC 2022, die am 5. Juni stattfand, kündigte das Unternehmen neue Gaming-Features wie einen leichteren Wechsel zwischen Geräten und die verbesserte Gaming-Engine Metal 3 an. Auf Twitter fand ein User jetzt aber ein neues Feature.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt