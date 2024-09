Auf der Suche nach einem Handyvertrag sind Euch sicherlich die zahlreichen Angebote von Drillisch bereits begegnet. Hierzu zählt auch das Portfolio von sim.de. Die Tarife zeichnen sich durch hohes Datenvolumen zum günstigen Preis und die Möglichkeit der monatlichen Kündigung aus. Die Angebote wechseln hier immer wieder und so bekommt Ihr derzeit auch wieder vier spannende Mobilfunktarife angeboten. Mit dabei: 50 GB für nur 14,99 Euro monatlich.

Affiliate Angebot sim.de 5 GB für 4,99 € | 10 GB für 6,99 € | 30 GB für 9,99 € | 50 GB für 14,99 € | Auch monatlich kündbare Varianten möglich

5G-Tarife im 1&1-Netz und neue Fallback-Lösung bei Drillisch-Tarifen

Seit vergangenem Jahr funken die Anbieter von Drillisch im 5G-Netz von 1&1. Zusätzlich hat sich hier im August auch die National-Roaming-Unterstützung geändert. Bisher war dies noch Aufgabe von o2 (Tarifübersicht), mittlerweile gilt das Vodafone-Netz als Fallback-Lösung im Falle einer Überbelastung oder von Problemen.

Das alles gilt natürlich auch für die Tarife von sim.de. Zusätzlich zum aktuellen Mobilfunkstandard hat sich allerdings nicht viel geändert. Ihr habt hier die Wahl zwischen Tarifen mit 5, 10, 30 oder 50 GB Datenvolumen, die eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s nutzen. Hinzu kommen Flatrates in alle Netze und EU-Roaming, sowie die Möglichkeit, eine feste Laufzeit von 24 Monaten (ohne Anschlusspreis) oder eine monatlich kündbare Variante (mit Anschlusspreis) zu wählen. Zu guter Letzt erwartet Euch eine abwählbare Datenautomatik, die greift, sobald Euer Inklusiv-Volumen verbraucht ist.

50 GB für 14,99 € – Die Tarife von sim.de im Check

Wie bereits an mehreren Stellen erwähnt, dürften vor allem Vielsurfer mit der größten Tarif-Variante glücklich werden. Falls Ihr nicht so viele Daten benötigte, gibt es allerdings auch kleinere Pakete. Die 5-GB-Variante gibt es so schon für 4,99 Euro monatlich. Möchtet Ihr Euch keine zwei Jahre binden, fällt ein Bereitstellungspreis von 9,99 Euro an, andernfalls nicht. Sonstige Kosten können lediglich in Form der Datenautomatik auf Euch zu kommen. Diese könnt Ihr aber problemlos in Euren Kontoeinstellungen deaktivieren, wenn Ihr sie nicht benötigt.

Die wichtigsten Infos zu den Tarifen haben wir nachfolgend noch einmal für Euch aufgelistet:

Allnet Flat 2 + 3 GB Allnet Flat 8 + 2 GB Allnet Flat 20 + 10 GB Allnet Flat 50 GB Netz 1&1 1&1 1&1 1&1 Datenvolumen 5 GB 10 GB 30 GB 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit Monatlich kündbar / 24 Monate Monatlich kündbar / 24 Monate Monatlich kündbar / 24 Monate Monatlich kündbar / 24 Monate Monatliche Gebühr 4,99 € 6,99 € 9,99 € 14,99 € Anschlusspreis 9,99 € (Monatlich kündbar)

Entfällt (24 Monate) 9,99 € (Monatlich kündbar)

Entfällt (24 Monate) 9,99 € (Monatlich kündbar)

Entfällt (24 Monate) 9,99 € (Monatlich kündbar)

Entfällt (24 Monate) Effektive monatliche Kosten pro verbrauchtem GB ~ 1,00 € ~ 0,70 € ~ 0,33 € ~ 0,30 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Solltet Ihr mit einer Effektivpreisrechnung nicht viel anfangen können, ist sie dennoch sinnvoll. Denn gerade in solchen Fällen gibt sie Auskunft darüber, wie gut oder schlecht ein Angebot wirklich ist. Verbraucht Ihr das gesamte Datenvolumen werden bei der größten Variante nämlich nur circa 30 Cent pro GB fällig. Bei der kleinsten Version ist es hingegen bereits ein Euro. Im Endeffekt bleibt dennoch die tatsächliche monatliche Gebühr, die von Eurem Konto abgebucht wird.

Euch fehlt das passende Handy? Die besten Smartphones 2024 im Test & Vergleich

Es wird allerdings ersichtlich, dass sich die Tarife mehr lohnen, je mehr Datenvolumen Ihr bucht. Gerechnet wurde übrigens ohne den Anschlusspreis, falls Ihr Euch für die längere Laufzeit entscheidet. Möchtet Ihr lieber flexibel bleiben, ändern sich diese Kosten natürlich noch einmal und werden somit höher ausfallen. Falls Ihr allerdings gerade auf der Suche nach einem Tarif mit brauchbaren Konditionen seid und nicht zu viel zahlen möchtet, solltet Ihr Euch das sim.de-Portfolio definitiv näher anschauen. Beeilt Euch jedoch, denn die Deals gelten nur noch kurze Zeit.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist einer der Tarife interessant für Euch? Nutzt Ihr die Datenautomatik oder deaktiviert Ihr sie direkt? Lasst es uns wissen!