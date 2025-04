Jede Woche gibt es drei Artikel bei uns, in denen wir Euch Apps ans Herz legen: Dienstags und samstags stellen wir die kostenlosen Apps der Woche vor. Das sind Apps und Spiele, die eigentlich Geld kosten, aber derzeit kostenlos erhältlich sind. Im Gegensatz dazu schauen wir bei diesem App-Artikel hier nicht auf das Preisschild. Stattdessen fokussieren wir uns darauf, Euch wirklich spannende Apps vorstellen zu können. Das bedeutet, dass diese Top-Fünf-Apps stets von uns installiert und tatsächlich ausprobiert werden, bevor wir sie Euch vorschlagen.

RollerCoaster Tycoon Classic (Android & iOS)

Ich erinnere mich noch gut daran, dass RollerCoaster Tycoon in den guten alten Zeiten der IBM-PCs ein absoluter Zeitfresser war. Jetzt gibt es diesen Titel auch für Mobilgeräte. Er kombiniert die besten Elemente von RollerCoaster Tycoon (1999) und RollerCoaster Tycoon 2 (2002), bleibt seinen PC-Ursprüngen treu und bietet gleichzeitig ein nahtloses Touchscreen-Erlebnis.

Im Grunde ist das Spielprinzip sehr einfach. Alles, was Ihr tun müsst, ist, einen Vergnügungspark zu gründen und zu verwalten. Ich mochte die einfache Benutzeroberfläche, die es mir ermöglichte, eigene Achterbahnen zu entwerfen, Fahrgeschäfte zu bauen, Mitarbeiter zu verwalten und Besucher zufrieden zu stellen – und das alles nur, um Gewinn zu machen.

Die über 90 Szenarien, die zur Auswahl stehen, können extrem einfach oder sehr herausfordernd sein, denn einige der schwierigeren Segmente erfordern eine sorgfältige Planung und ein tiefergehendes, strategisches Denken, um die finanziellen und Besucherziele zu erreichen. Das Beste ist, dass es keine Mikrotransaktionen gibt, so dass Ihr nur ein einziges Mal mit etwa sechs Euro zur Kasse gebeten werdet.

Preis: 6,49 Euro / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ladet RollerCoaster Tycoon Classic aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bitte beachtet, dass die Lernkurve für diejenigen, die mit dem Genre oder dem Spiel selbst nicht vertraut sind, etwas steil sein könnte, da die Benutzeroberfläche und die Tiefe für Neulinge ziemlich überwältigen können. Wenn Ihr das Spiel aber erst einmal im Griff habt, ist es ein Kinderspiel, um die Zeit totzuschlagen.

Affiliate Angebot Nothing Phone (3a)

Das Spiel des Lebens 2 (Android & iOS)

Wer hätte gedacht, dass eine digitale Adaption des klassischen Brettspiels so gut funktionieren kann? The Game of Life 2 bietet eine frische und modernere Version des traditionellen "Spiel des Lebens". Es bietet aktualisierte Lebensentscheidungen, ein spannenderes Fortschrittssystem und einen lebendigen visuellen Stil, der alle Altersgruppen anspricht.

Die Spielmechanik ist ähnlich. Als Spieler dreht Ihr ein Rad und durchlauft verschiedene Lebensabschnitte. Ihr wählt Karrieren, heiratet (oder auch nicht), bekommt Kinder (oder Haustiere), kauft Häuser und trefft finanzielle Entscheidungen. Schade, dass die finanzielle Volatilität, die wir jetzt mit den Zöllen und dem Ausbluten der globalen Aktienmärkte aufgrund des neuen US-Präsidenten erleben, nicht berücksichtigt wird. Wenigstens gibt es neue Elemente wie mehr Karrierewege, moderne Lebensentscheidungen und einen alternativen Ansatz zum Gewinnen - mit Fokus auf Glück, Wissen oder Reichtum.

Beachtet, dass das Fehlen von Erweiterungen den Wiederspielwert einschränken könnte, da ich das Basisspiel nach ein paar Spielen als repetitiv empfand. Das würde natürlich bedeuten, dass Ihr mehr Geld ausgeben müsstet, um zusätzliche Thementafeln zu kaufen. Das Grundspiel kann einmalig gekauft werden, aber zusätzliche Spielbretter und Themen erfordern separate Käufe, so dass die Gesamtkosten vielleicht anders ausfallen, alls Ihr es Euch vorgestellt habt.

Preis: 4,99 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja, 0,99 €–38,99 € / Konto erforderlich: Ja

Ladet The Game of Life 2 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Insgesamt ist Das Spiel des Lebens 2 ein lustiges, lockeres Spiel, das das klassische Brettspiel erfolgreich für die mobile Plattform modernisiert. Es ist eher selten, dass ein Handyspiel die ganze Familie zu einem Spieleabend zusammenbringt, aber dieses Juwel schafft das. Es macht sich auch die Macht der Nostalgie zunutze und alle, die ein unbeschwertes Mehrspieler-Erlebnis suchen. Der Mehrspielermodus ist dabei auch deutlich motivierender als der auf Dauer eher ermüdende Einzelspielermodus.

Cargo Hunters (nur Android)

Glaubt Ihr, dass Ihr das Zeug zu einem intensiven Ego-Shooter-Erlebnis habt und gleichzeitig mit strategischen Extraktionsmechanismen jonglieren könnt? Ich erinnere mich noch gut an die Rainbow-Six-Spiele zur Jahrtausendwende, bei denen ein einziger falscher Zug eine Stunde sorgfältiger Planung zunichte machen konnte. Cargo Hunters ist da zum Glück anders. Das Spiel ist in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft angesiedelt und bietet ein einzigartiges Spieler-gegen-Spieler-gegen-Umwelt-Erlebnis (PvPvE), bei dem Ihr kybernetisch verbesserte Roboter steuert, die um Ihr Überleben und wertvolle Ressourcen kämpfen.

In den Missionen geht es darum, Waffen, Rüstungen und kybernetische Upgrades zu erbeuten. Die strategische Planung spielt eine große Rolle, denn Ihr müssen entscheiden, wann Ihr in den Kampf eingreift und wann lieber die Beute vor dem Ablauf der Zeit in Sicherheit bringt. Die Tatsache, dass es sowohl KI-gesteuerte Feinde als auch echte Spieler:innen gibt, verleiht jedem Match Tiefe und Unberechenbarkeit.

Mir gefällt, dass ich meine Roboter-Avatare mit verschiedenen kybernetischen Verbesserungen aufrüsten kann. Es dauert eine Weile, bis man die Kampfmechanik verstanden hat, aber sie bleibt spannend und erfordert ein taktisches Denkvermögen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja, 3,59 €–35,99 € / Konto erforderlich: Ja

Ladet Cargo Huntersaus dem Google Play Store herunter.

Bisher habe ich das Gefühl, dass die Spiellänge von zehn Minuten etwas zu kurz ist, da sie die Erkundungs- und Plünderungsmöglichkeiten einschränkt, aber andererseits hilft es einem, auf dem Laufenden zu bleiben und sich so in kurzer Zeit die bestmögliche Strategie zu überlegen.

Pocket (Android & iOS)

Pocket ist so was wie ein Klassiker. Die App wurde speziell dafür entwickelt, dass Ihr Inhalte aus dem Internet speichern, organisieren und entdecken könnt. Es kann ganz schön mühsam sein, Informationen aus so vielen Quellen zusammenzusuchen, und diese App bietet ein optimiertes Erlebnis, um Lesestoff zu verwalten und bei Themen, die mich interessieren, auf dem Laufenden zu bleiben.

Ich kann Artikel, Videos und andere Webinhalte speichern, um sie später in Ruhe zu lesen. Die App bietet Tools zum Markieren und Organisieren gespeicherter Artikel. Außerdem gefällt mir die Offline-Funktion, mit der ich auch ohne Internetverbindung auf gespeicherte Inhalte zugreifen kann. Super, wenn man mal wieder in der Bahn ohne Netz klarkommen muss.

Bitte beachtet, dass die kostenlose Version dieser App einen umfangreichen Funktionsumfang bietet, aber wie erwartet gibt es einige Features mehr, wie z. B. erweiterte Suchfunktionen und werbefreies Surfen, die Premium-Abonnenten vorbehalten sind. Was ist sonst noch neu?

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja ($4,99-$49,99) / Konto erforderlich: Ja

Pocket sorgt dafür, dass Ihr den ganzen Tag über Eure Lieblingsinhalte habt, die für Eure Interessen relevant sind. / © nextpit

Ladet Pocket aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Obwohl Pocket ein robustes Tool für Leute wie mich ist, die ihre Online-Lektüre effizient kuratieren und verwalten wollen, bin ich etwas misstrauisch gegenüber den Datenschutzpraktiken der App. Nutzt wie ich vielleicht auch lieber eine separate Mailadresse für solche Apps, die Ihr nicht so gern mit Daten füttern wollt.

Simple DND – Do Not Disturb (nur Android)

Gibt es Momente in Eurer Smartphone-Nutzung, in denen Ihr Euer Handy lieber ignorieren wollt, weil Ihr Euch auf ein Projekt oder eine besonders wichtige Aufgabe konzentrieren müsst? Mit Simple DND – Do Not Disturb könnt Ihr die Smartphone-Einstellungen fürs Nicht-Stören (Do Not Disturb, DND) einfach und effizient verwalten. Das Programm bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, mit dem Ziel, die Unterdrückung von Benachrichtigungen und die Minimierung von Unterbrechungen zu vereinfachen.

Eine der wichtigsten Funktionen ist die One-Tap-Aktivierung, mit der Ihr den DND-Modus mit einem einzigen Tippen aktiviert bzw. deaktiviert. Das erleichtert den schnellen Wechsel zwischen aktivem und stillem Modus. Mir gefällt auch, dass die Einstellungen bis zu einem gewissen Grad anpassbar sind, sodass ich festlegen kann, welche Benachrichtigungen oder Kontakte den DND-Modus umgehen können.

Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch genug und hat ein sauberes und übersichtliches Design. Mit anderen Worten: Sie konzentriert sich auf die Kernfunktionen, ohne unnötige Komplexität.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Wollt Ihr, dass Euer Smartphone sich benimmt und still ist, während Ihr arbeitet? Mit dieser App ist das machbar. / © nextpit

Ladet Simple DND - Do Not Disturb aus dem Google Play Store herunter.

Simple DND ist so einfach zu bedienen, dass selbst diejenigen, die sich mit den DND-Einstellungen nicht auskennen, die Funktionen effektiv nutzen können. Wer allerdings umfassendere DND-Anpassungsmöglichkeiten wie Zeitplanung oder die Integration mit bestimmten Apps wünscht, wird mit Simple DND nicht viel anfangen können.

Das war's für diese Woche! Wenn Ihr auch eine empfehlenswerte App oder ein empfehlenswertes Spiel kennt, die wir hier featuren sollten, schlagt sie uns ruhig in den Comments vor.