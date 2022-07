Nicht gleich ausflippen: So teuer soll Galaxy Z Flip 4 werden

Es steht bereits fest, dass Samsung das Galaxy Z Flip 4 am 10. August enthüllen wird . Obwohl die technischen Daten und Funktionen schon durch mehrere Leaks bekannt sind, sind heute auch Informationen zum Preis aufgetaucht. Dabei könnte das faltbare Smartphone teurer werden als gedacht.

Alles wird teurer

Laut Sudhanshu, einem bekannten Leaker, wird Samsung das Galaxy Z Flip 4 in Europa zu einem höheren Preis auf den Markt bringen. Aus den von ihm geteilten Zahlen geht hervor, dass das faltbare Flip-Phone ab 1.080 Euro für das 128-GB-Basismodell verkauft werden könnte. Das wäre ein Anstieg von 30 Euro, wenn man bedenkt, dass das Galaxy Z Flip 3 5G letztes Jahr für 1.050 Euro (949 Euro) auf den Markt kam.

Was die anderen Varianten betrifft, so könnte das 256-GB-Modell etwa 1.160 Euro kosten, die neue 512-GB-Speicheroption soll 1.280 Euro kosten. Laut dem Leak würde die 256-GB-Speicheroption eine größere Preiserhöhung erfahren, da sie im Vergleich zum Vorjahresmodell knapp 60 Euro teurer wäre. Das Galaxy Z Flip 3 war nur in zwei Speicheroptionen erhältlich, daher wäre die zusätzliche 512-GB-Variante eine willkommene Ergänzung.

Der Leaker hat nicht erwähnt, ob es wieder eine teurere Bespoke-Edition geben wird. Es ist jedoch ziemlich wahrscheinlich, dass Samsung irgendwann eine einzigartige Galaxy-Z-Flip 4-Variante auf den Markt bringen könnte. Denn schließlich hat die Marke in diesem Jahr bereits die meisten ihrer Smart-Home-Geräte in Sondereditionen herausgebracht hat.

Preise für das Galaxy Z Flip 4 in anderen Regionen

Es ist nicht bekannt, ob das Galaxy Z Flip 4 und andere kommende Samsung-Geräte auch in anderen Regionen oder Ländern wie den USA eine Preiserhöhung bekommen werden. Aber in Anbetracht der aktuellen Inflation könnte es für den südkoreanischen Riesen einen Grund geben, die Preise für sein Lineup entsprechend anzupassen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 wird zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4, der Galaxy Watch 5 und den Galaxy Buds Pro 2 nächsten Monat offiziell vorgestellt. Beide Smartphones werden von einem Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz angetrieben, wobei das Z Flip 4 mit einer größeren Akkukapazität, einer 25-Watt-Schnellladefunktion und einer Dual-Kamera aufwarten soll.

Haltet Ihr die neuen Preisgerüchte um das Z Flip 4 für realistisch? Teilt es uns in den Kommentaren mit!