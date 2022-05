Kostenlos für Android und iOS: Diese Pro-Apps sind derzeit gratis

So, Leute! Es gibt wieder kostenlose Apps für iOS und Android! Allesamt handelt es sich um eigentlich kostenpflichtige Anwendungen und Mobile Games, die nur kurz gratis zu haben sind. Also ladet Euch die Apps flott herunter!

Wie zweimal in jeder Woche haben wir auch heute wieder durchs Netz gestöbert auf der Suche nach kostenlosen Premium-Apps. In der Liste unten seht Ihr, dass wir auch fündig geworden sind. Bei den Apple-Links kennen wir leider die Zeit des Angebots nicht, also seid uns nicht böse, wenn nach der Veröffentlichung des Beitrags mal eine App wieder kostenpflichtig ist. In dem Fall würden wir uns über einen Hinweis von Euch freuen.

Lest auch: So findet Ihr kostenlose Apps und Spiele für iOS und Android

Unser ewiger Tipp: Ihr solltet Euch eine App auch dann installieren, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Auch, wenn Ihr sie direkt wieder löscht, wandert sie in Eure App-Sammlung. Wenn Ihr sie dann mal braucht, könnt Ihr sie jederzeit wieder kostenlos auf Eurem Handy installieren.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Kamera 4K Pro (0,59 €) : Diese App basiert auf dem Quellcode von Open Camera und bietet erweiterte Kontrolle über Funktionen wie Weißabgleich, Serienbildmodus, Timer, ISO, Auflösung und mehr. (Auch in deutscher Sprache)

: Diese App basiert auf dem Quellcode von Open Camera und bietet erweiterte Kontrolle über Funktionen wie Weißabgleich, Serienbildmodus, Timer, ISO, Auflösung und mehr. (Auch in deutscher Sprache) Face Video Morph Animator (5,49 €) : Erinnert Ihr Euch an die gruseligen Morph-Videos aus den 1990er Jahren? Ihr könnt sie ganz einfach mit dem Smartphone erstellen: Wählt zwei Fotos und einige Referenzpunkte aus und seht, wie Magie entsteht. (Auch in deutscher Sprache)

: Erinnert Ihr Euch an die gruseligen Morph-Videos aus den 1990er Jahren? Ihr könnt sie ganz einfach mit dem Smartphone erstellen: Wählt zwei Fotos und einige Referenzpunkte aus und seht, wie Magie entsteht. (Auch in deutscher Sprache) Mandala-Maker 360 (1,49 €) : Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7/5 Sternen hilft Euch diese einfache App, komplexe Mandalas und Zeichnungsmuster aus ein paar Einstellungen zu erstellen. (Auch in deutscher Sprache)

: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7/5 Sternen hilft Euch diese einfache App, komplexe Mandalas und Zeichnungsmuster aus ein paar Einstellungen zu erstellen. (Auch in deutscher Sprache) Spelling Test & Practise Pro (1,89 €) [endet am Donnerstag]: Verbessert Eure englische Rechtschreibung, indem Ihr eine Reihe von Tests durchlauft. So überprüft Ihr, wie gut Ihr einige häufig falsch geschriebene englische Wörter kennt.

Kostenlose Android-Spiele

Requence (0,59 €) : Löst Rätsel in komplizierten (und unheimlichen) Levels mit Schaltern und Portalen.

: Löst Rätsel in komplizierten (und unheimlichen) Levels mit Schaltern und Portalen. Glidey (1,89 €) : Bewegt den Ball zum Ende des Levels, indem Ihr die Bühnenelemente manipuliert. Klingt einfach, kann aber Stunden Eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen.

: Bewegt den Ball zum Ende des Levels, indem Ihr die Bühnenelemente manipuliert. Klingt einfach, kann aber Stunden Eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen. Zombie Avengers: Stickman War Z (0,59 €) : Dieses Spiel nimmt zwei häufige Themen auf dieser Liste – Strichmännchen und Zombies – und kombiniert sie zu einem actiongeladenen Side-Scrolling-Spiel.

: Dieses Spiel nimmt zwei häufige Themen auf dieser Liste – Strichmännchen und Zombies – und kombiniert sie zu einem actiongeladenen Side-Scrolling-Spiel. Fastar (0,99 €) : Wenn Ihr auf der Suche nach einem entspannten Spielerlebnis seid, solltet Ihr Euch dieses Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik ansehen. (Auch in deutscher Sprache)

: Wenn Ihr auf der Suche nach einem entspannten Spielerlebnis seid, solltet Ihr Euch dieses Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik ansehen. (Auch in deutscher Sprache) BONUS 57° Nord (0,00 €) : Dieses Spiel war früher kostenpflichtig und ist jetzt dauerhaft kostenlos. Helft zwei Kindern, auf einer abgelegenen Insel in Alaska zu überleben und ein seltsames Geheimnis zu lüften.

Kostenlose Apps und Mobile Games im im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Voice To-Do (1,09 €) : Wie der Name schon sagt, könnt Ihr eine einfache To-Do-Liste erstellen, indem Ihr sie einfach ins Handy diktiert und Erinnerungen einstellt.

: Wie der Name schon sagt, könnt Ihr eine einfache To-Do-Liste erstellen, indem Ihr sie einfach ins Handy diktiert und Erinnerungen einstellt. Continual for Instagram (8,99 €) : Nehmt lange Videos für Instagram-, Facebook- oder WhatsApp-Stories auf, und teilt sie automatisch in 15-Sekunden-Segmente auf, wie es alle "coolen" Influencer tun. (Auch in deutscher Sprache)

: Nehmt lange Videos für Instagram-, Facebook- oder WhatsApp-Stories auf, und teilt sie automatisch in 15-Sekunden-Segmente auf, wie es alle "coolen" Influencer tun. (Auch in deutscher Sprache) PieChart Maker (1,09 €) : Erstellt schnell und einfach Tortendiagramme auf dem iPhone oder iPad. Und dann speichert, teilt oder exportiert sie in Eure Lieblings-App oder Social Network.

: Erstellt schnell und einfach Tortendiagramme auf dem iPhone oder iPad. Und dann speichert, teilt oder exportiert sie in Eure Lieblings-App oder Social Network. Parkinson's LifeKit (16,99 €) : Eine Protokoll-App, mit der Ihr die Parkinson-Krankheit tracken und verwalten könnt. Sie hilft möglicherweise Eurem Arzt, die Behandlung anzupassen.

: Eine Protokoll-App, mit der Ihr die Parkinson-Krankheit tracken und verwalten könnt. Sie hilft möglicherweise Eurem Arzt, die Behandlung anzupassen. MessageFilter Pro (1,09 €) : Legt Regeln zum Filtern von Spam-SMS auf dem iPhone fest.

: Legt Regeln zum Filtern von Spam-SMS auf dem iPhone fest. Drink Water (4,99 €) : Wenn Ihr normalerweise vergesst, Wasser zu trinken, könnt Ihr Euer Handy dazu bringen, Euch ans Trinken zu erinnern. (Auch in deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Spiele

True Skate (2,29 €) : Grinden und flippen mit realistischer Touch-Physik in einem realistischen Skatepark. Genau das tut Ihr in diesem Spiel.

: Grinden und flippen mit realistischer Touch-Physik in einem realistischen Skatepark. Genau das tut Ihr in diesem Spiel. Mind Wall (1,09 €) : Ein rasantes 3D-Arcade-Puzzle, bei dem Ihr Blöcke von der Wand entfernen müsst, damit die Figur hindurchpasst. Klingt einfach, oder?

: Ein rasantes 3D-Arcade-Puzzle, bei dem Ihr Blöcke von der Wand entfernen müsst, damit die Figur hindurchpasst. Klingt einfach, oder? Pre K Preschool (7,99 €) : Eine Auswahl verschiedener Minispiele, die kleine Kinder ablenken und lehren. Wahrscheinlich besser als das gleiche YouTube-Video immer und immer und immer wieder in einer Schleife laufen zu lassen ...

: Eine Auswahl verschiedener Minispiele, die kleine Kinder ablenken und lehren. Wahrscheinlich besser als das gleiche YouTube-Video immer und immer und immer wieder in einer Schleife laufen zu lassen ... Paintile (3,49 €) : Schafft Levels, indem Ihr Kacheln anmalt und sie zusammenfügt, während Ihr andere Spielelemente wie Bomben, sich auflösende Kacheln und mehr meistert.

: Schafft Levels, indem Ihr Kacheln anmalt und sie zusammenfügt, während Ihr andere Spielelemente wie Bomben, sich auflösende Kacheln und mehr meistert. Moto Hero (2,29 €) : Lasst Euch nicht vom TempleRun-ähnlichen Symbol täuschen, Moto Hero ist ein physikbasierter Platformer, ähnlich wie Trials. Bringt das Motorrad weiter, indem Ihr Gashebel und Balance beherrscht.

Das war's für heute und wir hoffen, dass für Euch was Passendes dabei war. Falls nicht: Samstag empfehlen wir Euch weitere Apps und Spiele!