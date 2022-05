Finger weg, wenn Ihr dieses Flaggschiff später wiederverkaufen wollt

Ja, iPhones behalten ihren Kaufwert länger, während Android-Smartphones nach der Markteinführung erheblich an Wert verlieren. Das ist nichts Neues. Dennoch ist es schockierend zu wissen, dass von einem Mitte Februar gekauften Samsung Galaxy S22+ zwei Monate später nur noch die Hälfte des Kaufpreises übrig ist.

Die Studie zeigt, dass die Galaxy-S22-Serie beim Wiederverkauf durchschnittlich 51,5 % an Wert verloren hat.

Das am 19. Mai 2022 veröffentlichte Modell Galaxy S22+ verlor zwei Monate nach der Markteinführung 57,5 %.

Die Google-Pixel-6-Serie weist einen durchschnittlichen Wertverlust von 43,5 % auf.

Die iPhone-13-Reihe hingegen verzeichnete nur 16,4 % Wertverlust.

Die Daten wurden vom Smartphone-Tausch-Service SellCell veröffentlicht. Sie haben die Tauschwerte der Modelle Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13 und Google Pixel 6-Serie in den ersten zwei Monaten nach der Markteinführung auf dem US-Markt analysiert.

Während der Preis der Samsung-Smartphones im Durchschnitt um 51,1 % gesunken ist, lagen die neuen Flaggschiffe von Google mit einem durchschnittlichen Wertverlust von 43,5 % an zweiter Stelle. Die neuesten iPhones verloren dagegen nur 16,4 % an Wiederverkaufswert.

Am Beispiel der Galaxy-S22-Serie zeigt die SellCell-Analyse, dass sich der Preis für die Inzahlungnahme nach diesem signifikanten Verlust in den ersten zwei Monaten stabilisiert. Es scheint also, dass es nicht mehr viel schlimmer werden kann.

Zahlen lügen nicht ... / © SellCell

Habt Ihr nun aber ein Samsung Galaxy S22+ gekauft und seid von diesen Ergebnissen erschüttert? Dann denkt daran, dass Samsung beim Kauf des neuen Modells ein recht attraktives Austauschprogramm anbietet. Wenn Ihr also mit dem Gedanken spielt, das Ökosystem des südkoreanischen Tech-Riesen zu verlassen, werdet Ihr mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren.

Andererseits muss auch gesagt werden, dass Android-Devices wie das Galaxy S22+ bereits mit Rabatten von bis zu 25 % auf den Einführungspreis erhältlich sind, während dies für die iPhone 13-Serie nicht gilt. Eine schnelle Suche auf Amazon.com zeigt, dass das Samsung-Modell heute für 749,99 Dollar zu haben ist – der Startpreis lag bei 999 Dollar. Das iPhone 13 Pro Max ist für denselben ursprünglichen Startpreis von 1.099,00 $ zu haben.

In Deutschland ist die Situation ein klein wenig anders: Das Galaxy S22+ (UVP 1.049 €) ist nur selten unter 1.000 Euro zu haben. Aktuell könnt Ihr es für etwa einen Hunderter weniger als zum Release erstehen. Das iPhone 13 Pro Max hingegen gibt es in der Tat zum Vollpreis von 1.249 Euro.

Was meint Ihr: Ist es eine Ausnahme, dass der Preisverfall in Deutschland aktuell bei Android-Phones geringer ausfällt als es in den Vereinigten Staaten der Fall ist?