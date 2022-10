Gratis für Android & iOS: Diese Apps und Games jetzt kostenlos laden!

Denn der Google Play Store und der App Store von Apple bieten regelmäßig Rabatte und Aktionen an, bei denen Ihr kostenpflichtige Apps nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhalten könnt.

Hinweis: Wir haben nicht alle Apps in dieser Liste getestet. Seid also auf der Hut, denn einige dieser Apps können Mikrotransaktionen erfordern, damit Ihr im Spiel weiterkommt oder bestimmte Optionen freischaltet.

Was sind die Highlights von NextPit in dieser Liste? Tut mir leid für Android-Nutzer, aber die beiden Apps auf der Liste, die ich heruntergeladen habe, sind nur für das iPhone kostenlos. Ich habe das Spiel Minesweeper für iOS heruntergeladen – und da ich meine E-Mail-Cloud oft als Erinnerungsdienst benutze, ist Note To Self bereits auf meinem iPhone installiert.

Tipp: Wollt Ihr Euch kostenlose Apps für die Zukunft sichern, auch wenn Ihr sie gerade nicht braucht? Ladet sie einfach einmal herunter, und installiert und deinstalliert sie. Auf diese Weise wird sie trotzdem zu Eurer Liste der gekauften Apps hinzugefügt, und Ihr könnt sie in Zukunft wieder kostenlos herunterladen, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Apps für dein Android-Telefon

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

ProCam X (HD Camera Pro) ( 4.99€ ): Die ProCam X bringt viele professionelle Funktionen einer Profikamera auf Smartphones. Unter anderem könnt Ihr überbelichtete Bereiche anzeigen lassen oder einen virtuellen Horizont, ein Histogramm oder den manuellen Fokus nutzen.

Alfacast X Bildschirmspiegelung ( 4.99€ ) : Erlebt brillante 4K-Ultra-HD-Videoqualität in einer erweiterten Version von Alfacast. Teilt Euren Live-Video-Bildschirm-Stream auf viele Geräte gleichzeitig. Mit der App könnt Ihr jeden Inhalt sicher vom Desktop aus übertragen und ansehen!

150X Duplicate Remover Pro ( 0.49 € ): Wenn Ihr den Speicher Eures Telefons oder Eures Cloud-Dienstes mit doppelten Dokumenten belegt, probiert diese App aus, die verspricht, doppelte Dateien zu entfernen!

SkanApp ( 19.99€ ): Wollt Ihr viele Bücher oder Dokumente mit dem Handy scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für Euch. Platziert Euer Smartphone einfach in einem Stativ (oder dem Skanstick) und genießt die Vorteile des freihändigen Scannens.

Schneller schlafen, Meditation Pro ( 8.49€ ): Habt Ihr Probleme beim Einschlafen? Vielleicht können Euch weißes Rauschen oder andere Hintergrundgeräusche helfen – und genau das tut diese App, indem sie vertraute, beruhigende Geräusche wie prasselnden Regen, rauschende Wasserfälle, das Brechen von Wellen am Ufer und den sprudelnden Bachlauf bietet. Die Installation dieser App wird Euch nicht um den Schlaf bringen, denn sie ist erst einmal kostenlos!

Diese Handyspiele sind im Google Play Store kostenlos

WindWings: Space Shooter ( 1.99€ ) : Als Soldat, der sich in der Zeit verirrt hat, könnt Ihr in diesem Weltraum-Shooter zwischen zwei verschiedenen Flugzeugen wählen, die für unterschiedliche Situationen gut geeignet sind. Es ist ein sorgfältiger Test Eurer Reflexe, während Ihr Euch deinen Weg freiballert, um die Welt vor Aliens zu retten.

King of Defense Premium ( 1.99 € ): In diesem Tower Defense Game habt Ihr es wieder einmal mit Monstern zu tun, die Euch an die Wäsche wollen.

Special Elite Force Mission ( 7.99 € ): Spielt als Elite-Soldat und dient Eurem Land, indem Ihr in diesem Ballerspiel Feinde ausschaltet.

Traffic Jam Cars Puzzle Legend ( 3.99€ ): Der Titel klingt vielversprechend, aber im Grunde haben wir es mit einem einfachen, wenn auch gut bewerteten Match-3-Spiel zu tun.

Kamikazee Dice Score Card ( 1.19 € ): Eine kuriose App, mit der Ihr Euch mit anderen Spielern am selben Tisch verbinden könnt und um die Punkte der anderen Spieler kämpft.

Word Chess PRO ( 1.99€ ): Wie kann ein Wortspiel als "entspannend" bezeichnet werden? Findet es heraus mit Word Chess PRO, bei dem Ihr die Aufgabe habt, aus jedem Wörtersalat so viele englische Wörter wie möglich zu finden. Es gibt fünf verschiedene Spielmodi und über eine halbe Million Wörter, aus denen Ihr wählen könnt.

Despotism 3k ( 3.99€ ): Das Szenario, dass die Menschheit von einer KI versklavt wird, kann beängstigend sein. Aber wenn Ihr auf der richtigen Seite des Konflikts steht, ist es immer besser! In Anlehnung an die Matrix werden die Menschen jetzt von Euch, der Maschine, ausgebeutet, um Macht zu erlangen, während Ihr Euer Imperium ausweitet!

Kostenlose Apps für dein iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Diese Handyspiele sind für iOS kostenlos

Jumpy Wheels ( 0.99€ ): Malt die Räder an und weicht den Hindernissen aus, indem Ihr auf den Bildschirm tippt.

Shock Clock Arcade ( 2.99€ ): Ein einfaches Spiel, aber eines, das viel Spaß garantieren kann. Springt von Uhr zu Uhr und tretet in diesem Arcade-Hit mit drei Schwierigkeitsmodi gegen Euch selbst an.

Minesweeper ( 2.99€ ): Vielleicht eines der Spiele mit der prekärsten Benutzeroberfläche dieser Liste, aber wen interessiert das schon? Wenn Ihr auch ein nostalgischer Fan des Minesweeper-Spiels von Windows 3.1 aus dem Jahr 1992 seid, ist dieses Spiel die reine Verführung! Und es ist für eine begrenzte Zeit kostenlos.

2048 - AI Solver ( 0.99€ ): Ein wahnsinnig schwieriges Puzzlespiel, das schon seit ein paar Jahren im Internet die Runde macht. Jetzt könnt Ihr es direkt auf deinem Handy spielen. Wenn Ihr nicht weiterkommt, versucht es mit der Reverse-Uno-Card zum maschinellen Lernen: Die KI liefert Euch die Lösungen und Ihr könnt lernen, indem Ihr dabei zuseht, wie sie die Probleme angeht.

Vive le Roi 3 ( 4.99€ ): Dieses Rätsel- und Antizipationsspiel verlässt sich nicht auf Zufall oder Timing. Knobelt Euch durch, indem Ihr Minirätsel löst und auf jeder Etage die richtige Leiter auswählt, um den Kopf des Königs rechtzeitig vor dem Abtrennen von seinen Schultern zu retten.

Die Frau aus dem Fenster Spiel ( 0.99€ ): Wollt Ihr (un)angenehm überrascht werden? Ihr seid ganz allein, und wenn Ihr Euch umschaut, werdet Ihr sicherlich verschiedene Überraschungen erleben – und zwar auf eine böse Art und Weise! Versucht, am Leben zu bleiben!

Keine Farbe ( 1.99€ ): Dies ist eine interessante App für sich selbst. Die Prämisse ist einfach: Drückt "Malen", wenn Euch gefällt, was Ihr seht, oder "Nein", wenn Ihr es nicht mögt! Streicht mit dem Finger über das Bild, um es anzustupsen, und tippt auf das Bild, um es anzuhalten, zu betiteln und zu speichern. Sinnlos und doch ein toller Zeitfresser.

Wir hoffen, dass unsere Bemühungen nicht umsonst waren und Ihr einige interessante neue Apps gefunden habt. Habt Ihr eine kostenpflichtige App in der Liste entdeckt? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis gebt!