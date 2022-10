Schluss mit kompakt? iPhone SE 2023 kommt wohl mit größerem Display

Es ist keine Überraschung, wenn Apple Anfang kommenden Jahres das nächste iPhone SE (2023) Anfang nächsten Jahres vorstellen wird. Gerüchten zufolge wird das nächste iPhone SE nun auch mit Notch kommen und damit endlich die veralteten und dicken Bezels in Apples Einsteigermodell in die iPhone-Serie ablösen. Damit wäre der Weg frei für ein drastisches Design-Upgrade, das es seit Jahren nicht gab.

Eine Quelle namens Assen auf der chinesischen Plattform Weibo hat einige frühe Spezifikationen des kommenden iPhone SE 4 veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Apple hier auf eine Notch wie beim iPhone XR setzen wird. Die beiden Smartphones könnten sich auch die Displaygröße von 6,1 Zoll teilen. Das würde allerdings bedeuten, dass Apple den kompakten Formfaktor des aktuellen iPhone SE aufgibt.

Die Quelle fügt hinzu, dass anstelle des AMOLED-Bildschirms weiterhin ein LCD-Bildschirm verwendet werden soll. Das ist nicht verwunderlich, denn das nächste iPhone SE billig zu machen, hat für Apple wahrscheinlich immer noch Priorität – abgesehen davon, dass man auch die Verkäufe des billigsten iPhone 14 nicht kannibalisieren möchte.

Es heißt jedoch, dass Apple auf den Face-ID-Sensor verzichten und stattdessen einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner als biometrisches Merkmal einsetzen würde. Sollte dies der Fall sein, wäre es das erste Mal, dass das Unternehmen aus Cupertino ein biometrisches Merkmal an der Seite eines iPhones anbringt – und nicht auf dem Home-Button.

Wie viel wird das iPhone SE (2023) oder die 4. Generation kosten?

Was den Preis angeht, geht der chinesische Leaker davon aus, dass das iPhone SE (2023) nach heutiger Umrechnung ab 4000 CNY oder umgerechnet rund 560 Euro kosten wird. Das aktuelle iPhone SE (2022) hingegen kostet in China 3499 CNY (ca. 490 Euro). Es ist jedoch unklar, wie drastisch die Preisgestaltung in anderen Märkten abweichen wird.

Was denkt Ihr über das Ende der kompakten iPhone-Reihe von Apple? Bevorzugst Ihr immer noch ein Smartphone mit einem 5-Zoll-Display – oder gar noch kleiner? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!