Kostenlose Apps für Android und iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Nutzt Ihr ein Handy mit Android oder iOS? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Denn wir haben für Euch aktuelle Rabatt-Aktionen im Google Play Store und im AppStore von Apple aufgespürt. In der zweiten Ausgabe unserer kostenlosen Apps ist sicher etwas für Euch dabei!

Für Euer Handy gibt es unzählige kostenlose Apps zum Download. Die meisten kommen allerdings mit fiesen Werbeeinblendungen oder locken Euch über In-App-Käufe auf die lange Bank doch zur Kasse. Aus diesem Grund suchen wir zweimal in der Woche Rabatt-Aktionen im Google Play Store und im AppStore heraus, zu denen Ihr eigentlich kostenpflichtige Apps umsonst bekommt.

Auch an diesem Wochenende könnt Ihr Euch über diesen Artikel daher Gratis-Inhalte für Euer Smartphone holen. Dabei unterteilen wir unsere Liste in Android und iOS sowie in Apps und Mobile Games. Bevor's losgeht aber noch ein Geheimtipp:

Tipp: Habt Ihr eine spannende App gefunden, könnt aktuell aber schwer auf Euren Handyspeicher verzichten? Dann installiert sie am besten trotzdem und löscht sie anschließend wieder. Da sie nun zu Euren gekauften Apps zählt, könnt Ihr sie auch in Zukunft wieder gratis installieren.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Learn Korean Word Quiz (8,49 €) Lernt mit dieser App das koreanische Alphabet, die Schriftzeichen und die Aussprache des koreanischen Alphabets. Für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene verfügbar. (nur auf Englisch verfügbar)

Lernt mit dieser App das koreanische Alphabet, die Schriftzeichen und die Aussprache des koreanischen Alphabets. Für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene verfügbar. (nur auf Englisch verfügbar) Livemocha: Sprachen lernen (0,89 €) Diese Sonderausgabe von Livemocha bietet 12 zusätzliche Dialoge zu den 27 Standarddialogen. Amerikanisches Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und brasilianisches Portugiesisch sind verfügbar.

Diese Sonderausgabe von Livemocha bietet 12 zusätzliche Dialoge zu den 27 Standarddialogen. Amerikanisches Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und brasilianisches Portugiesisch sind verfügbar. Speed Math (1,29 €) : Speed Math enthält Mini-Mathe-Spiele zum Üben mehrerer Operationen und gibt Euch eine sehr kurze Zeit, um zu entscheiden, ob die Gleichung falsch oder richtig ist. Seid Ihr bereit? (nur auf Englisch verfügbar)

: Speed Math enthält Mini-Mathe-Spiele zum Üben mehrerer Operationen und gibt Euch eine sehr kurze Zeit, um zu entscheiden, ob die Gleichung falsch oder richtig ist. Seid Ihr bereit? (nur auf Englisch verfügbar) Premium Camera (3,69 €) Nutzt diese Kamera-App, um zeitgesteuerte Serienaufnahmen aufzunehmen. Ein Nischen-Feature, welches die App aber laut Bewertungen sehr gut bedient. (nur auf Englisch verfügbar)

Nutzt diese Kamera-App, um zeitgesteuerte Serienaufnahmen aufzunehmen. Ein Nischen-Feature, welches die App aber laut Bewertungen sehr gut bedient. (nur auf Englisch verfügbar) Foto Bewegung & Foto Animator (2,99 €) Animiert Eure Fotos und erstellt spannende Kurzvideos mit der Photo-Motion-App.

Animiert Eure Fotos und erstellt spannende Kurzvideos mit der Photo-Motion-App. Phone Booster Pro (9,99 €) Wenn Ihr nach einer App sucht, um die Leistung Eures Smartphones zu optimieren, probiert es mal mit dieser hier, die bei mehr als 4.000 Bewertungen auf 4.1 Sterne kommt. (nur auf Englisch verfügbar)

Wenn Ihr nach einer App sucht, um die Leistung Eures Smartphones zu optimieren, probiert es mal mit dieser hier, die bei mehr als 4.000 Bewertungen auf 4.1 Sterne kommt. (nur auf Englisch verfügbar) Task Destroyer (1,99 €) : Ein als Spiel getarnter Aufgabenmanager! Habt Ihr einen Termin erledigt, müsst Ihr diesen einfach mit Eurem Raumschiff abschießen. (nur auf Englisch verfügbar)

Gratis-Spiele für Euer Android-Handy

Stickman Legends (0,99 €) : Shadow War ist ein Rollenspiel (RPG) mit PVP-Szenarien (Player-vs-Player) und für die nächsten sieben Tage kostenlos.

: Shadow War ist ein Rollenspiel (RPG) mit PVP-Szenarien (Player-vs-Player) und für die nächsten sieben Tage kostenlos. Defense Zone 2 HD (2,69 €) Tolles Tower-Defense-Spiel, das aber in den höheren Levels knackig schwierig wird.

Tolles Tower-Defense-Spiel, das aber in den höheren Levels knackig schwierig wird. Monster-Killer Pro Attentäter (1,19 €) : Action-Shooter mit RPG-Elementen und verschiedenen Charakteren und Spielstilen zur Auswahl.

: Action-Shooter mit RPG-Elementen und verschiedenen Charakteren und Spielstilen zur Auswahl. Monkey GO Happy (0,69 €) 75 verschiedene Level im Stil eines Old-schooligen Flash-Spiels. (nur auf Englisch verfügbar)

75 verschiedene Level im Stil eines Old-schooligen Flash-Spiels. (nur auf Englisch verfügbar) Stickman Ghost Premium (0,59 €) : Kämpft gegen die Dunkelheit mit einer Auswahl an Schwertern, Spezialfähigkeiten und Gegenständen in diesem Side-Scrolling-Actionspiel.

Kostenlose Apps und Mobile Games im AppStore

Gratis-Apps für Euer iPhone und iPad

Pedometer. Walker (2,29 €) : Ein kostenloser Aktivitäts-Tracker, der Euch dazu motivieren soll, jeden Tag ein wenig mehr in Bewegung zu sein. (nur auf Englisch verfügbar)

: Ein kostenloser Aktivitäts-Tracker, der Euch dazu motivieren soll, jeden Tag ein wenig mehr in Bewegung zu sein. (nur auf Englisch verfügbar) MP3 Converter: Audio converter (3,49 €) Konvertiert Eure Mediendateien in ein beliebiges Audioformat um. Unterstützte Ausgabeformate: aac, m4a, m4b, m4v, m4r, ac3, flac, ogg, mp3, amr, mp2, mpg, mpeg, wav, wma und mehr. (nur auf Englisch verfügbar)

Konvertiert Eure Mediendateien in ein beliebiges Audioformat um. Unterstützte Ausgabeformate: aac, m4a, m4b, m4v, m4r, ac3, flac, ogg, mp3, amr, mp2, mpg, mpeg, wav, wma und mehr. (nur auf Englisch verfügbar) Notiztresor Pro (5,49 €) Habt Ihr Angst, dass jemand einen Blick auf Eure Notizen werfen könnte? Über diese Anwendung könnt Ihr sie per Face-ID oder Touch-ID sperren.

Habt Ihr Angst, dass jemand einen Blick auf Eure Notizen werfen könnte? Über diese Anwendung könnt Ihr sie per Face-ID oder Touch-ID sperren. Phone Drive - Air File Sharing ($3.99) : Synchronisiert Eure Dateien mit Eurem Windows- oder Mac-PC, indem Ihr das iPhone oder iPad als tragbares Speichermedium verwendet.

: Synchronisiert Eure Dateien mit Eurem Windows- oder Mac-PC, indem Ihr das iPhone oder iPad als tragbares Speichermedium verwendet. RGB Keyboard (2,29 €) : Seid Ihr neidisch auf die coolen Kids mit ihren mechanischen RGB-Tastaturen? Jetzt könnt Ihr Euch eine derart coole Tastatur auch auf Euer iPhone holen. (nur auf Englisch verfügbar)

: Seid Ihr neidisch auf die coolen Kids mit ihren mechanischen RGB-Tastaturen? Jetzt könnt Ihr Euch eine derart coole Tastatur auch auf Euer iPhone holen. (nur auf Englisch verfügbar) Organise Links & Photos: Pile (2,29 €) Ein "Lesezeichen für Alles" heißt es in der Beschreibung dieser App. Dabei könnt Ihr Links, Notizen, Bilder und vieles mehr speichern. (nur auf Englisch verfügbar)

Ein "Lesezeichen für Alles" heißt es in der Beschreibung dieser App. Dabei könnt Ihr Links, Notizen, Bilder und vieles mehr speichern. (nur auf Englisch verfügbar) GradíENT (1,09 €) : Wendet Retro-Filter und sogar Retro-Datumsstempel auf Eure Fotos an. Ganz einfach wie in den guten alten Analogfilm- und -fototagen.

Gratis-Spiele für Euer iPhone und iPad

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für diese Woche? Habt Ihr andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Zögert nicht, uns Eure Vorschläge in den Kommentaren mitzuteilen.