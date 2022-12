Kostenlose Apps für Android & iOS: Hol dir diese kostenpflichtigen Versionen umsonst!

Wir nähern uns der Weihnachtswoche und das ist die perfekte Ausrede für uns hier bei NextPit, um Euch eine Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store zu präsentieren. Diese Apps sind normalerweise kostenpflichtig, können aber für eine begrenzte Zeit kostenlos installiert werden, und wer mag schon keine kostenlosen Sachen?

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. Es gilt jedoch der übliche Vorbehalt: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, aber wenn Ihr diesen Artikel liest oder die aufgelisteten Apps tatsächlich ausprobiert, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Sonderangeboten für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Sonderangebote gibt und diese im Handumdrehen verschwinden können.

Kleiner Tipp: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber noch keine Verwendung dafür habt oder Euer Gerät einfach zu viel Platz hat, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach könnt Ihr die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil Eurer App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Binary Calculator Pro ( €0,50 ) : Führe die vier Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) in der binären Schreibweise aus.

: Führe die vier Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) in der binären Schreibweise aus. Sleep Faster ( €7,49 ) : Spielt weiße Klänge ab, damit Ihr dich entspannen und besser schlafen kannst, abgeschirmt von den Geräuschen der Außenwelt.

: Spielt weiße Klänge ab, damit Ihr dich entspannen und besser schlafen kannst, abgeschirmt von den Geräuschen der Außenwelt. Smart Loan Calculator ( 7 ,49 € ): Diese App, die in Südkorea ein großer Erfolg zu sein scheint, verspricht, dir bei der Berechnung von Krediten zu helfen und bietet verschiedene Optionen zur Aufteilung der Zahlungen.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Little Berry Forest ( €0,79 ) : Ein charmantes, langsames Abenteuerspiel mit handgemalter Grafik.

: Ein charmantes, langsames Abenteuerspiel mit handgemalter Grafik. Speed Math ( 1,29 € ) : Beantworte die auf dem Bildschirm angezeigten mathematischen Gleichungen so schnell wie möglich mit Ja oder Nein.

€ : Beantworte die auf dem Bildschirm angezeigten mathematischen Gleichungen so schnell wie möglich mit Ja oder Nein. Dungeon 999 ( 0,89 € ): 999 Stockwerke voller Herausforderungen und Gegner, die Ihr in einem Actionspiel mit einer Prise Strategie besiegen musst.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Hintergrund entfernen - Collart (€9,99) : Entferne Hintergrundelemente von unerwünschten Objekten aus deinen Fotos und füge lustige Elemente hinzu.

: Entferne Hintergrundelemente von unerwünschten Objekten aus deinen Fotos und füge lustige Elemente hinzu. Wochenplaner To Do Liste (€2,99) : Speichere deine Notizen und To-Do-Listen in schönen Seiten, die mit Eurem iCloud-Konto synchronisiert werden können.

: Speichere deine Notizen und To-Do-Listen in schönen Seiten, die mit Eurem iCloud-Konto synchronisiert werden können. Epica Pro (€1,99) : Diese App, die bereits auf diesen Seiten vorgestellt wurde, wendet lustige Sticker und Effekte auf deine Fotos an.

: Diese App, die bereits auf diesen Seiten vorgestellt wurde, wendet lustige Sticker und Effekte auf deine Fotos an. FocusDots (€1,99) : Ein Timer im Pomodoro-Stil: Behalte deine Aufgaben mit einer einfachen App unter Kontrolle, um Ablenkungen zu vermeiden.

Die iOS-Spiele sind im Apple App Store vorübergehend kostenlos

Crystal Cove (€1,99) : Ein weiteres entspannendes Puzzlespiel von Andrey Spencer. Bewege die Spielsteine auf dem Brett, um sie verschwinden zu lassen.

: Ein weiteres entspannendes Puzzlespiel von Andrey Spencer. Bewege die Spielsteine auf dem Brett, um sie verschwinden zu lassen. MathxCreature (€1,99) : Ein letzter Mathe-Spielvorschlag, mit dem Ihr deinen Kindern die Grundrechenarten beibringst und sie auf lustige Weise mit den Zahlen vertraut machst.

: Ein letzter Mathe-Spielvorschlag, mit dem Ihr deinen Kindern die Grundrechenarten beibringst und sie auf lustige Weise mit den Zahlen vertraut machst. Block gegen Block (€2,99) : Spiele gegen dich selbst oder einen anderen Spieler mit psychedelischen Bildern im Hintergrund.

: Spiele gegen dich selbst oder einen anderen Spieler mit psychedelischen Bildern im Hintergrund. Long Drive: The Road Trip Game (€2,99) : Übernimm das Steuer und fahre ins Unbekannte, während Ihr dafür sorgst, dass Euer Fahrzeug gut gewartet ist.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit.