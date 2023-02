Jetzt aber schnell: Diese Apps für Android & iOS sind aktuell gratis

NextPit hat für Euch auch heute wieder eine Auswahl an Apps und Games für iOS und Android zusammengestellt. Alles Apps, die es lediglich für kurze Zeit kostenlos in den jeweiligen Stores gibt und für die normalerweise Geld verlangt wird.

Ich muss auch heute direkt wieder auf die Tube drücken, denn Zeit ist kostbar. Das gilt generell so, aber auch speziell bei den kostenpflichtigen Apps und Mobile Games, die zumeist nur wenige Tage lang mal kostenlos zu haben sind. Lasst uns also nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten und direkt zu unseren heutigen Empfehlungen kommen.

Nur ein paar Kleinigkeiten noch schnell vorab: Gebt uns doch bitte Bescheid, falls Ihr über eine App stolpert, die nicht mehr kostenlos ist. Dann streichen wir sie nämlich direkt aus der Liste. Und bedenkt bitte auch, dass wir die verlinkten Apps nicht überprüfen. Haltet also selbst die Augen offen, was Datensicherheit oder mögliche In-App-Käufe angeht.

Ihr wollt selbst auf die Suche gehen? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert Euch schnell alles, was Ihr grundsätzlich interessant findet – auch, wenn eine App gerade nicht gebraucht wird. Danach löscht Ihr die App vom Handy, sie landet durch die Installation direkt in Eurer App-Bibliothek. Von dort könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Home Workouts No Equipment Pro ( 1,49 € ): Eine App, mit der Ihr zu Hause schwitzen könnt, auch wenn Ihr keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio habt.

): Eine App, mit der Ihr zu Hause schwitzen könnt, auch wenn Ihr keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio habt. B-hyve Pro ( 9,99 € ): Habt Ihr einen Garten, um den Ihr Euch nur schwer kümmern könnt? Mit dieser App werdet Ihr zum Profi in Sachen Gartenbewässerung!

): Habt Ihr einen Garten, um den Ihr Euch nur schwer kümmern könnt? Mit dieser App werdet Ihr zum Profi in Sachen Gartenbewässerung! MDScan + OCR ( 4,99 € ): Verwandelt Euer Smartphone in einen tragbaren Scanner.

): Verwandelt Euer Smartphone in einen tragbaren Scanner. Nav Aid Pro Radio ( 0,99 € ): Interessiert Ihr Euch für alles, was mit der Luftfahrt zu tun hat? Dann lernt mit dieser App alles über die Navigationsinstrumente für den Flugfunk.

Derzeit kostenlose Spiele für Android

DungeonMon! (0 ,99 € ): Zombies töten, Level aufsteigen, was braucht man mehr, um glücklich zu sein?

): Zombies töten, Level aufsteigen, was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Murphy's Laws Guessing Game ( 1,49 € ): Hunderte von Murphys Gesetzen, die Ihr lösen müsst ...

): Hunderte von Murphys Gesetzen, die Ihr lösen müsst ... Speed Math ( 1,49 € ) : Glaubt Ihr, Ihr habt das Zeug dazu, viele Matheaufgaben in kürzester Zeit zu lösen? Dann los!

: Glaubt Ihr, Ihr habt das Zeug dazu, viele Matheaufgaben in kürzester Zeit zu lösen? Dann los! Jungle Collapse 2 Pro ( 1,49 € ): Ein süchtig machendes, rasantes Puzzlespiel, das Euch auf Trab hält.

): Ein süchtig machendes, rasantes Puzzlespiel, das Euch auf Trab hält. Surface Trimino ( 0,99 € ): Ziel des Spiels ist es, die farbähnlichen Bereiche bis zum Ziel zu vergrößern. Wie schnell seid Ihr?

): Ziel des Spiels ist es, die farbähnlichen Bereiche bis zum Ziel zu vergrößern. Wie schnell seid Ihr? Cooking Kawaii ( 0,99 € ): Dieses Game, bei dem Ihr Eure hungrige Kundschaft glücklich machen müsst, haben wir Euch schon mehrfach empfohlen.

): Dieses Game, bei dem Ihr Eure hungrige Kundschaft glücklich machen müsst, haben wir Euch schon mehrfach empfohlen. Burning Fortress 2 ( 0,99 € ): Stürmt feindliche Festungen und findet heraus, ob Ihr das Zeug dazu habt, die Macht zu übernehmen!

Aktuell kostenlose Android-Apps im Apple App Store

Derzeit kostenlose Apps fürs iPhone

Morphing LED Banner ( 0,99 € ): Verwandelt Euer Smartphone in ein mobiles LED-Banner.

): Verwandelt Euer Smartphone in ein mobiles LED-Banner. Safety Note+ Pro ( 3,99 € ): Wollt Ihr Eure Notizen geheim halten? Mit dieser App ist das kein Problem.

): Wollt Ihr Eure Notizen geheim halten? Mit dieser App ist das kein Problem. Savvy Brew: Ratio Calculator ( 1,99 € ): Ihr kommt nicht ohne Eure Tasse Kaffee durch den Tag? Mit dieser einzigartigen App werdet Ihr zum besten Barista aller Zeiten, versprochen!

): Ihr kommt nicht ohne Eure Tasse Kaffee durch den Tag? Mit dieser einzigartigen App werdet Ihr zum besten Barista aller Zeiten, versprochen! Keep & Find ( 1,99 € ): Eine einfach zu bedienende App, die Euch Themen erstellen lässt, die Ihr alphabetisch speichern könnt. Damit verliert Ihr nie wieder den Überblick überall Eure Informationen.

): Eine einfach zu bedienende App, die Euch Themen erstellen lässt, die Ihr alphabetisch speichern könnt. Damit verliert Ihr nie wieder den Überblick überall Eure Informationen. Converter 4U ( 0,99 € ): Habt Ihr jeden Tag mit unterschiedlichen Einheiten zu tun? Diese App hilft Euch, Umrechnungen vorzunehmen, ohne dass Ihr Euch den Kopf zerbrecht.

): Habt Ihr jeden Tag mit unterschiedlichen Einheiten zu tun? Diese App hilft Euch, Umrechnungen vorzunehmen, ohne dass Ihr Euch den Kopf zerbrecht. MDScan + OCR ( 4,99 € ): Es ist an der Zeit, Euer iPhone mit der Funktion eines tragbaren Scanners noch nützlicher zu machen.

Derzeit kostenlose Spiele fürs iPhone

Match Attack! ( 2,99 € ): Wie schnell könnt Ihr das Spielbrett mit so vielen Matches wie möglich füllen?

): Wie schnell könnt Ihr das Spielbrett mit so vielen Matches wie möglich füllen? World of Chess 3D Pro ( 1,99 € ): Schach ist Euer Ding? Dann haben wir hier was für Euch.

): Schach ist Euer Ding? Dann haben wir hier was für Euch. Top Bike Best Motorcycle Stunt ( 1,99 € ): Es ist Zeit für waghalsige Stunts auf dem Motorrad. Erfreulich, dass Ihr das mit diesem Spiel könnt, ohne Euer Leben zu riskieren.

): Es ist Zeit für waghalsige Stunts auf dem Motorrad. Erfreulich, dass Ihr das mit diesem Spiel könnt, ohne Euer Leben zu riskieren. Crystal Cove ( 1,99 € ): Ein weiteres Match-3-Spiel, dieses Mal mit dreieckigen Kristallen.

): Ein weiteres Match-3-Spiel, dieses Mal mit dreieckigen Kristallen. Strange Adventure Pro ( 1,99 € ): Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Genres und einer Grafik, die man sich erst einmal erarbeiten muss.

): Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Genres und einer Grafik, die man sich erst einmal erarbeiten muss. Twisty Animal ( 3,99 € ): Weicht Hindernissen aus, indem Ihr nach links und rechts tippt. Wie schnell sind Eure Reflexe?

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.