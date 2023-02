Schnell sein! Diese Android- & iOS-Apps sind gerade kostenlos

Auch am heutigen Samstag haben wir wieder kostenlose Apps und Mobile Games für Euch am Start. Bei Google Play Store und im Apple App Store gibt es wieder einige Promo-Aktionen und wie immer listen wir die für Euch im Beitrag auf.

Ja, dieses Wochenende ist besondere Eile geboten. Zum einen stehen Valentinstag und Super Bowl vor der Tür und da habt Ihr vielleicht andere Pläne, als nur am Handy herumzuspielen. Und zum anderen bleiben die kostenlosen Apps zumeist nur wenige Tage kostenlos. Stürzt Euch also am Besten direkt auf die Liste!

Bedenkt zwei Dinge: Wir haben die Apps dieser Liste nicht ausführlich gecheckt. Habt also selbst ein Auge drauf, was die Qualität angeht – oder vielleicht Kostenfallen in Form von übertriebenen In-App-Käufen. Und das Zweite: Wir wissen nicht, wie lange die Angebote kostenlos bleiben. Gebt uns doch bitte Bescheid, solltet Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpern.

Ihr wollt selbst auf die Suche gehen? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert jede App, die Ihr grundsätzlich interessant findet – egal, ob Ihr sie gerade benötigt, oder der Speicherplatz knapp ist. Danach schmeißt Ihr die App vom Gerät, da sie bereits in Eure App-Bibliothek gewandert ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Aktuell kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Pixelizator ( 0,99 € ): Mit dieser App verwandelt Ihr Eure Fotos in 8-Bit-Meisterwerke.

): Mit dieser App verwandelt Ihr Eure Fotos in 8-Bit-Meisterwerke. Navigate to Photo (0 ,99 € ): Navigiert zu jedem Foto, das mit seinen Standortdaten aufgenommen wurde. Wie praktisch ist das denn?

): Navigiert zu jedem Foto, das mit seinen Standortdaten aufgenommen wurde. Wie praktisch ist das denn? Calculator Easy HD ( 0,99 $ ) : Eine ausgefallene Taschenrechner-App, die Euch alle Antworten liefert, ohne dass Ihr manuell Zahlen rechnen musst.

$ : Eine ausgefallene Taschenrechner-App, die Euch alle Antworten liefert, ohne dass Ihr manuell Zahlen rechnen musst. Quick Shot Camera ( 1,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr schneller als je zuvor auf Eure Kamera zugreifen.

): Mit dieser App könnt Ihr schneller als je zuvor auf Eure Kamera zugreifen. All In One Memo ( 3,99 € ): Ein zentraler Ort, an dem Ihr alle Eure Wörter, Bilder, Stimmen und Positionen speichern könnt.

Derzeit kostenlose iOS-Games im Apple App Store

Achi - Strategy Game ( 0,99 € ): Ein Logikblockspiel, von dem behauptet wird, dass nur die besten 5 % der Bevölkerung es lösen können. Gehört Ihr zu dieser Elite?

): Ein Logikblockspiel, von dem behauptet wird, dass nur die besten 5 % der Bevölkerung es lösen können. Gehört Ihr zu dieser Elite? Neo Monsters ( 0,99 € ): Mit über 1,000 animierten Monstern zum Fangen und Entwickeln habt Ihr die Qual der Wahl!

): Mit über 1,000 animierten Monstern zum Fangen und Entwickeln habt Ihr die Qual der Wahl! TargetTap ( 0,99 € ): Testet Eure Reflexe mit diesem einzigartigen Spiel, das erstmals 2008 erschien.

): Testet Eure Reflexe mit diesem einzigartigen Spiel, das erstmals 2008 erschien. Aero Hockey ( 0,99 € ): Airhockey auf Eurem Smartphone? Bewegt lieber Eure Finger!

): Airhockey auf Eurem Smartphone? Bewegt lieber Eure Finger! Moving Story 3D ( 5,99 € ): Mia ist auf der Suche nach ihrem Vater, nachdem sie ihre Mutter verloren hat. Werdet Ihr Mia helfen können?

): Mia ist auf der Suche nach ihrem Vater, nachdem sie ihre Mutter verloren hat. Werdet Ihr Mia helfen können? Chloe Puzzle Game ( 1,99 € ): Ein bezauberndes Pixelart-Puzzlespiel, das die Gehirnsäfte zum Fließen bringt.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für dieses Valentinstagswochenende? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.