Nur kurz gratis: Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS und Android

Denkt bitte wie immer daran, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns unter die Lupe genommen wurden. Somit müsst Ihr selbst die Datensicherheit und mögliche In-App-Käufe im Auge behalten. Und falls das Spiel nichts taugt, ist es auch nicht unsere Schuld. Andererseits verliert Ihr dann aber auch nichts, bis auf ein wenig Zeit.

Es kann zudem sein, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, schon wieder Geld kosten. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, wie lange diese Gratis-Aktionen laufen. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt uns bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste. Danke!

Ihr wollt selbst nach Gratis-Apps suchen? Dann schaut auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Eins noch: Auch, wenn der Platz auf Eurem Smartphone knapp wird und Ihr eine App aktuell gar nicht benötigt: Ladet sie Euch bei Interesse trotzdem runter. Denn damit wandert die App in Eure Bibliothek. Das gilt also auch dann, wenn besagte App wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis jederzeit wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

SkanApp ( 19,99 € ) : Ihr habt ein Papierdokument, das in digitaler Form verschickt werden muss, aber Ihr seid nicht in der Nähe eines Scanners, was macht Ihr da? Ihr nutzt etwa die App SkanApp, die auch als PDF-Scanner fungiert, um Euch in solchen Situationen zu helfen.

: Ihr habt ein Papierdokument, das in digitaler Form verschickt werden muss, aber Ihr seid nicht in der Nähe eines Scanners, was macht Ihr da? Ihr nutzt etwa die App SkanApp, die auch als PDF-Scanner fungiert, um Euch in solchen Situationen zu helfen. SUI File Explorer Pro ( 1,99 € ): Wenn Ihr von der Standard-Dateiexplorer-App Eures Handys die Nase voll habt, bringt Euch diese App vielleicht etwas frischen Wind.

Android-Spiele

WeaponWar! ( 0,99 € ): Ein intensives Waffenkampfspiel, bei dem Ihr mehr Kämpfe gewinnen müsst, um zusätzliche Upgrades zu erhalten, die Euch wiederum stärker machen.

Ein intensives Waffenkampfspiel, bei dem Ihr mehr Kämpfe gewinnen müsst, um zusätzliche Upgrades zu erhalten, die Euch wiederum stärker machen. Shadow Slayer: Ninja Warrior ( 4,99 € ) : In diesem epischen Side-Scroller pflügt Ihr in rasanter Action durch einen Gegner nach dem anderen.

: In diesem epischen Side-Scroller pflügt Ihr in rasanter Action durch einen Gegner nach dem anderen. King of Defense Premium ( 1,49 € ) : Ein spannender Tower-Defense-Titel, in dem Ihr Horden von Monstern von Eurer Burg fernhaltet.

: Ein spannender Tower-Defense-Titel, in dem Ihr Horden von Monstern von Eurer Burg fernhaltet. Neo Monsters ( 0,99 € ): Ihr fangt Monster, trainiert sie und schickt sie in den Kampf. Das Spielprinzip ist bekannt, richtig?

Ihr fangt Monster, trainiert sie und schickt sie in den Kampf. Das Spielprinzip ist bekannt, richtig? The Lonely Hacker ( 2,49 € ): Ein realistischer Hacking-Simulator, der von Sicherheitsexperten entwickelt wurde und Euch in die Rolle eines echten Hackers versetzt, erfreulicherweise ohne die rechtlichen Konsequenzen.

Ein realistischer Hacking-Simulator, der von Sicherheitsexperten entwickelt wurde und Euch in die Rolle eines echten Hackers versetzt, erfreulicherweise ohne die rechtlichen Konsequenzen. Brick Breaker Pro ( 0,99 € ): Arkanoid auf Steroiden, mehr muss man nicht sagen. So, jetzt wisst Ihr wahrscheinlich, wie alt ich bin, weil ich Arkanoid erwähnt habe. Wenn Ihr den Namen ebenfalls kennt, seid Ihr allerdings auch offensichtlich schon länger im Gaming-Zirkus unterwegs.

Arkanoid auf Steroiden, mehr muss man nicht sagen. So, jetzt wisst Ihr wahrscheinlich, wie alt ich bin, weil ich Arkanoid erwähnt habe. Wenn Ihr den Namen ebenfalls kennt, seid Ihr allerdings auch offensichtlich schon länger im Gaming-Zirkus unterwegs. Truth or Dare Pro ( 0,99 € ): Dieses Spiel macht Spaß, vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist. Gesellige Menschen werden es lieben!

Dieses Spiel macht Spaß, vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist. Gesellige Menschen werden es lieben! Timing Hero PV ( 2,99 € ) : In diesem RPG mit 8-Bit-Grafik, die Euch an die Game-Boy-Ära erinnert, beginnt Ihr mit einem Heldenkampf, der Euch in ein Abenteuer führt, in dem Ihr gegen zahlreiche Monster kämpft.

iOS-Apps, die im Apple AppStore für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Olympia - Dein Fitnesstrainer ( 5,99 € ): Schwitzt zu Hause mit dieser einzigartigen App, mit der Ihr Euch fit halten könnt, ohne aus dem Haus gehen zu müssen.

Schwitzt zu Hause mit dieser einzigartigen App, mit der Ihr Euch fit halten könnt, ohne aus dem Haus gehen zu müssen. PropFun Pro ( 0,99 € ) : Wollt Ihr ein paar richtig schicke Porträtfotos machen? Diese App peppt Eure Porträts mit einzigartigen Requisiten auf.

: Wollt Ihr ein paar richtig schicke Porträtfotos machen? Diese App peppt Eure Porträts mit einzigartigen Requisiten auf. Orange Weather ( 0,99 € ) : Eine Wetter-App, die behauptet, Eure Privatsphäre nicht zu verletzen? Ich nehme an, die Vorhersage sagt für morgen fliegende Schweine voraus.

: Eine Wetter-App, die behauptet, Eure Privatsphäre nicht zu verletzen? Ich nehme an, die Vorhersage sagt für morgen fliegende Schweine voraus. Safety Note+ Pro ( 3,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Eure persönlichen Notizen privat halten, denn es gibt zusätzliche Sicherheitsebenen, bevor jemand auf sie zugreifen kann.

iOS-Spiele

Talking Typer ( 4,99 € ): Wollt Ihr Eure Tippfähigkeiten verbessern? Dieses Spiel sorgt dafür, dass Ihr Euch mit der Zeit verbessert, indem es Euch immer schnellere und anspruchsvollere Wörter vorgibt.

Wollt Ihr Eure Tippfähigkeiten verbessern? Dieses Spiel sorgt dafür, dass Ihr Euch mit der Zeit verbessert, indem es Euch immer schnellere und anspruchsvollere Wörter vorgibt. Zombie Survival Shooter Game ( 9,99 € ): So ziemlich jeder, der Euch nahe steht, ist tot, oder besser gesagt, der wandelnde Tod. Es liegt an Euch, sie alle zu töten, um zu überleben.

So ziemlich jeder, der Euch nahe steht, ist tot, oder besser gesagt, der wandelnde Tod. Es liegt an Euch, sie alle zu töten, um zu überleben. Tigers & Goats ( 0,99 € ) : Ein weiteres altes Spiel, das digitalisiert wurde. Ihr spielt eine Ziege, die versucht, den Tiger zu fangen, während der Tiger versucht, alle Ziegen an Bord zu fressen.

: Ein weiteres altes Spiel, das digitalisiert wurde. Ihr spielt eine Ziege, die versucht, den Tiger zu fangen, während der Tiger versucht, alle Ziegen an Bord zu fressen. Card Hog ( 1,99 € ) : Der witzige Name dieser App ist einfach klasse. Ihr bewegt Euch auf dem Spielbrett und versucht, die anderen zu überlisten. Dabei erhaltet Ihr neue Waffen und Gegenstände, die Euch helfen.

: Der witzige Name dieser App ist einfach klasse. Ihr bewegt Euch auf dem Spielbrett und versucht, die anderen zu überlisten. Dabei erhaltet Ihr neue Waffen und Gegenstände, die Euch helfen. Wedgie Go ( 39,99 € ): Eine App, die eigentlich 40 Schleifen kostet und Euch einen Endless-Runner bietet, in welchem Ihr in Unterhose joggen geht? Was verdammt kann man daran nicht mögen?

Eine App, die eigentlich 40 Schleifen kostet und Euch einen Endless-Runner bietet, in welchem Ihr in Unterhose joggen geht? Was verdammt kann man daran nicht mögen? Block Brain Game ( 2,99 € ): Bei diesem Denkspiel müsst Ihr genau überlegen, wohin die ganzen Blöcke gehören.

So, das war's! Wir hoffen, dass in unserer App-Liste was dabei war, was Euch das Wochenende versüßt. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Viel Spaß mit den Apps und schönes Wochenende wünscht Euch das ganze NextPit-Team!