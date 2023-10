Achtung! Diese Apps für iOS und Android sind nur kurz kostenlos

Denn wir müssen noch einmal betonen, dass es sich nicht um grundsätzlich kostenlose Apps handelt. Um die Werbetrommel zu rühren, bieten Entwickler:innen ihre Games und Apps hin und wieder für ein paar Tage kostenlos an – und wenn das der Fall ist, landen sie bei uns in der Liste (also die Apps und Games, nicht die Entwickler:innen ^^).

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche haben wir keine der Apps in dieser Liste auf Herz und Nieren geprüft. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, damit Ihr nicht in Mikrotransaktions-Fallen tappt oder schlimmeres.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber gerade nicht braucht, installiert sie und löscht sie danach. So speichert Ihr die App in Eurer Bibliothek und könnt sie später weiterhin kostenlos installieren, nachdem die Aktion längst abgelaufen ist.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Who Uses My WiFi ( 0,49 €) : Findet mit dieser App heraus, welche zwielichtigen Gestalten mit Eurem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Natürlich könnt Ihr Euch eine Menge Kopfzerbrechen ersparen, wenn Ihr von vornherein ein wirklich starkes Passwort einrichtet.

Findet mit dieser App heraus, welche zwielichtigen Gestalten mit Eurem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Natürlich könnt Ihr Euch eine Menge Kopfzerbrechen ersparen, wenn Ihr von vornherein ein wirklich starkes Passwort einrichtet. Net Signal Pro ( 0,49 €) : Mit dieser App findet Ihr heraus, wie stark das Netzwerk Eures Handys gerade ist. Allerdings werden beim Roaming die verfügbaren APs nicht angezeigt, das solltet Ihr also beachten.

Mit dieser App findet Ihr heraus, wie stark das Netzwerk Eures Handys gerade ist. Allerdings werden beim Roaming die verfügbaren APs nicht angezeigt, das solltet Ihr also beachten. Equalizer Bass & Booster Pro ( 2,49 €) : Wollt Ihr den Ton Eures Handys aufpeppen? Dieser Equalizer sorgt vielleicht für eine etwas bessere Leistung ...

Android-Spiele

Kingdom War TD ( 0,99 € ) : Ein Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr auch Helden habt, die das Blatt zu Euren Gunsten wenden können, wenn Ihr sie richtig einsetzt.

: Ein Tower-Defense-Spiel, in dem Ihr auch Helden habt, die das Blatt zu Euren Gunsten wenden können, wenn Ihr sie richtig einsetzt. Connect ( 0,99 € ): Bei diesem Spiel geht es darum, zwei Karten mit dem gleichen Design zu entfernen. Wenn Ihr das immer wieder tut, räumt Ihr das Spielfeld ab.

): Bei diesem Spiel geht es darum, zwei Karten mit dem gleichen Design zu entfernen. Wenn Ihr das immer wieder tut, räumt Ihr das Spielfeld ab. Empire Warrior ( 0,99 € ) : Das Schicksal des Königreichs hängt in der Schwebe, während Ihr Euch darauf vorbereitet, die Basis zu verteidigen, indem Ihr sorgfältig und strategisch Verteidigungsanlagen platziert und dafür sorgt, dass Euer Held seine Aufgabe zuverlässig erfüllt!

: Das Schicksal des Königreichs hängt in der Schwebe, während Ihr Euch darauf vorbereitet, die Basis zu verteidigen, indem Ihr sorgfältig und strategisch Verteidigungsanlagen platziert und dafür sorgt, dass Euer Held seine Aufgabe zuverlässig erfüllt! Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Testet Eure Reflexe in diesem Spiel, in dem es an Euch liegt, die Welt vor außerirdischen Invasoren zu schützen.

): Testet Eure Reflexe in diesem Spiel, in dem es an Euch liegt, die Welt vor außerirdischen Invasoren zu schützen. Merge Cafe Premium ( 4,99 € ): Eine neue Art von Merge-Spiel, in dem Ihr an Rezepten für Eure Kundschaft arbeitet und gleichzeitig die Anlagen verwaltet, damit das Café immer auf dem neuesten Stand ist.

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Tipping 101 ( 0,99 € ) : Im Restaurant essen gehen ist eine schöne Sache, aber wie viel Trinkgeld ist angemessen? Mit dieser App findet Ihr Euch in der Welt des Trinkgelds zurecht, was gerade in den USA essenziell ist.

: Im Restaurant essen gehen ist eine schöne Sache, aber wie viel Trinkgeld ist angemessen? Mit dieser App findet Ihr Euch in der Welt des Trinkgelds zurecht, was gerade in den USA essenziell ist. FILCA - SLR Film Camera ( 3,99 € ) : Genießt mit dieser App den Komfort einer Digitalkamera und den nostalgischen Charme einer Filmkamera. Ihr könnt das geräuschlose Fotografieren mit professionellen manuellen Funktionen genießen.

: Genießt mit dieser App den Komfort einer Digitalkamera und den nostalgischen Charme einer Filmkamera. Ihr könnt das geräuschlose Fotografieren mit professionellen manuellen Funktionen genießen. Metalldetektor & Magnetometer ( 1,99 € ) : Das ist wirklich eine interessante App, die behauptet, Metallobjekte in der Nähe Eures iPhones aufspüren zu können. Ich frage mich, ob sie auch Geister aufspüren kann ...

: Das ist wirklich eine interessante App, die behauptet, Metallobjekte in der Nähe Eures iPhones aufspüren zu können. Ich frage mich, ob sie auch Geister aufspüren kann ... HibiDo Pro ( 2,99 € ) : Eine leistungsstarke App zur Verwaltung von Aufgaben, Kalendern und Notizen, alles in einem. Ihr könnt sie nahtlos auf mehreren Geräten nutzen, da sie die Cloud-Synchronisation auf all Euren Geräten unterstützt.

: Eine leistungsstarke App zur Verwaltung von Aufgaben, Kalendern und Notizen, alles in einem. Ihr könnt sie nahtlos auf mehreren Geräten nutzen, da sie die Cloud-Synchronisation auf all Euren Geräten unterstützt. HabitBoard ( 4,99 €): Es heißt, dass Ihr 21 Tage lang durchhalten müsst, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Diese App soll Euch dabei helfen, Gewohnheiten zu entwickeln und bestehende Gewohnheiten im Auge zu behalten, damit Ihr wertvolle Einblicke in Euren Entscheidungsprozess erhaltet.

iOS-Spiele

Math Land: Arithmetic for Kids ( 3,99 € ): Kinder hassen Mathe und Gemüse, aber hier ist eine App, die ihnen vielleicht die Liebe zur Mathematik einflößt! Aber viel Glück mit dem Gemüse ...

): Kinder hassen Mathe und Gemüse, aber hier ist eine App, die ihnen vielleicht die Liebe zur Mathematik einflößt! Aber viel Glück mit dem Gemüse ... Hidden Picture Discovery Game ( 0,99 € ): Dieses Spiel für die Kleinsten trainiert die Finger und das Erkennen von Farben und Formen.

): Dieses Spiel für die Kleinsten trainiert die Finger und das Erkennen von Farben und Formen. Match Attack ( 2,99 € ) : Dies ist kein typisches Match-3-Spiel, bei dem Ihr so schnell wie möglich Übereinstimmungen finden müsst, während sich das Spielbrett in einem unerbittlichen Tempo füllt.

: Dies ist kein typisches Match-3-Spiel, bei dem Ihr so schnell wie möglich Übereinstimmungen finden müsst, während sich das Spielbrett in einem unerbittlichen Tempo füllt. ROD Multiplayer Car Driving ( 0,99 € ): Ihr wollt in einem schicken Auto driften, habt aber nicht das Budget, um das im echten Leben zu tun? Mit diesem Spiel kannst Ihr Euch diesen Wunsch erfüllen.

): Ihr wollt in einem schicken Auto driften, habt aber nicht das Budget, um das im echten Leben zu tun? Mit diesem Spiel kannst Ihr Euch diesen Wunsch erfüllen. Colossatron ( 0,99 € ): Übernehmt die Kontrolle über eine riesige Roboterschlange und bahnt Euch Euren Weg durch die Stadt! Wie viel Schaden könnt Ihr anrichten?

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für dieses Wochenende? Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Teilt uns Eure Empfehlungen gern in den Kommentaren mit! Schönes WE Euch allen!