Wird Samsung Titan für seine Galaxy-S24-Modelle verwenden?

Apple ist vielleicht nicht die einzige Marke, die Titan in und an ihre Smartphones verbaut. Es gab bereits Gerüchte, dass Samsung das Galaxy S24 Ultra im nächsten Jahr mit einem Rahmen aus Titan versehen wird. Jetzt sieht es jedoch so aus, als würden auch das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ auf dieses hochwertige und haltbare Material umsteigen.

Titan für alle Modelle des Samsung Galaxy S24

Der in Samsung-Fragen recht zuverlässige Tippgeber Ice Universe hat zuerst berichtet, dass Samsung in seinen Galaxy-Flaggschiff-Smartphones 2024 Titan als Werkstoff für den Rahmen verwenden wird. Dem Leak zufolge wird das Material exklusiv für das Galaxy S24 Ultra und nicht für die anderen S24-Modelle verwendet. Ein neues Gerücht von Tech_Reve legt jedoch nahe, dass Samsung Titan auch im Galaxy S24 und Galaxy S24+ verwenden wird.

Während Ice Universe diese Idee anzweifelt, betonte der Tech_Reve, dass die Südkoreaner gerade dabei sind, die Produktion mit dem Material in Vietnam zu starten. Unabhängig davon, wer am Ende die Wahrheit sagt, ist es offensichtlich, dass Samsung in naher Zukunft auf Titan setzen wird.

Erstes Renderbild des Samsung Galaxy S24. / © On Leaks

Zusätzlich zu der neuen Materialwahl wurden gerade erst gestern von Steve Hemmerstoffer erste Renderings von Drittanbietern des Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus geteilt, die einen flacheren Rahmen bei beiden Geräten zeigen, der weitestgehend dem des iPhone 15 (Test) entspricht. Es gibt auch ein angebliches Rendering des Galaxy S24 Ultra, das auf denselben Formfaktor hindeutet, aber mit einem flacheren Display und dünneren Rändern.

Auch das Samsung Galaxy S24 Ultra zeigt nur wenig Mut zu Veränderungen. / © On Leaks

Samsung Galaxy S24: Eigenschaften und Erscheinungsdatum

Wie auch bei den anderen Merkmalen des Galaxy-S24-Trios werden die Standardmodelle höchstwahrscheinlich über hellere Displays und größere Akkukapazitäten verfügen. Es wird auch spekuliert, dass mit den beiden Modellen in anderen Regionen, Varianten mit Exynos-2400-Power eingeführt werden, während das Ultra nur eine Option hat – den Snapdragon 8 Gen 3 in allen Märkten.

Weiterhin soll das Galaxy S24 Ultra mit einem aktualisierten 200-MP-ISOCELL-Bildsensor ausgestattet sein. Es wird vermutet, dass dieser mit einem neuen 5-fach-Teleobjektiv kombiniert wird, das die 10-fach-Periskop-Zoomkamera des aktuellen Galaxy S23 Ultra (Test) ersetzen soll.

Es wird erwartet, dass Samsung das Galaxy S24 am 18. Januar 2024 zusammen mit dem ersten Smart Ring des Unternehmens, dem Galaxy Ring, auf den Markt bringen wird.

Was ist mit Euch? Bevorzugt Ihr Titan an Eurem Smartphone gegenüber Aluminium oder Edelstahl? Teilt uns Eure Meinung gern unten in den Kommentaren mit.