Erste Bilder des Samsung Galaxy S24 zeigen keine Tendenz zur Extravaganz

Vor kurzem wurde gemunkelt, dass das Samsung Galaxy S24, S24 Plus und das Samsung Galaxy S24 Ultra am 18. Januar 2024 angekündigt werden. Abgesehen von dem angegebenen Veröffentlichungszeitpunkt bekommen wir jetzt durch neue Bilder einen ersten Eindruck davon, wie die neuen S24-Modelle aussehen könnten.

Erste Bilder des Samsung Galaxy S24

Allem Anschein nach behält das Samsung Galaxy S24 die meisten Designelemente des Galaxy S23 bei, mit Ausnahme des Rahmens. Der Unterschied ist auf dem Rendering leicht zu erkennen: Das Gerät hat flache Tasten und Seiten anstelle der geschwungenen Komponenten des Vorgängermodells. Die meisten anderen Bereiche, wie z. B. die Position der Kamera, sind unverändert.

Das Rendering des Samsung Galaxy S24 zeigt ein Design mit flachen Seiten und Knöpfen, während der Rest des Geräts weitgehend unverändert zum Galaxy S23 ist. / © On Leaks

Auch wenn es nicht deutlich hervorgehoben ist, scheinen sowohl die Vorder- als auch die Rückseite wie bei der aktuellen Generation flach zu sein. Es wurde bereits berichtet, dass das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ verbesserte 2X-AMOLED-Bildschirme erhalten könnten, aber leider bestätigt uns der französische Tippgeber Steve Hemmerstoffer in diesem Leak nicht.

Das aufgefrischte Äußere des Samsung Galaxy S24 könnte ein Hinweis auf ein neues, einheitliches Design für kommende Samsung-Smartphones sein. / © On Leaks

Außerdem fällt uns auf, dass der Rahmen des Galaxy S24 einem anderen unangekündigten Galaxy-Smartphone ähnelt, das in jüngster Vergangenheit durchgesickert ist – nämlich dem Galaxy A15 5G. Das deutet darauf hin, dass das kommende Modell Samsungs, ein universelles Design sein könnte, das bei allen zukünftigen Galaxy-Geräten zum Einsatz kommen wird.

Samsung Galaxy S24 Spezifikationen

Abgesehen von diesen computergenerierten Materialien gibt es nur wenige Details zu den Samsung-Galaxy-S24-Modellen. Wir können jedoch davon ausgehen, dass sie mit dem Snapdragon 8 Gen 3 SoC ausgestattet sein werden, der in einem Benchmark-Repository mit einer deutlich besseren GPU-Leistung gesichtet wurde. Möglicherweise gibt es auch Verbesserungen bei den Kamera-Sensoren, wie sie auch für das Premium-Modell Galaxy S24 Ultra geplant sind.

Ice Universe hingegen fügte noch hinzu, dass das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ größere Akkus und ein etwas breiteres und helleres Display erhalten werden. Was das Veröffentlichungsdatum angeht, so verriet der Leaker, dass Samsung die Galaxy-S24-Serie am 18. Januar 2024 auf den Markt bringen wird.

Welche anderen Spezifikationen erwartet Ihr am meisten vom Samsung Galaxy S24? Sollten die Südkoreaner die Standardmodelle mit einer 200-MP-Kamera ausstatten oder welche Ansprüche habt Ihr? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.