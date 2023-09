Snapdragon 8 Gen 3 macht das Samsung Galaxy S24 zu einem Gaming-Boliden

Der Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm wird voraussichtlich das Samsung Galaxy S24 im nächsten Jahr antreiben. Während das SoC in Bezug auf die Prozessoreinheit nicht so schnell ist wie der A17 Pro des iPhone 15 Pro (Test) , könnte die GPU des Snapdragon 8 Gen 3, das Galaxy S24 Ultra leicht zu einem wahren Gaming-Boliden machen.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 hat eine um 50 Prozent bessere Grafik

Ein angebliches Vulkan-Benchmark-Ergebnis des unangekündigten Flaggschiff-SoCs von Qualcomm wurde von Ice Universe geleakt. Allem Anschein nach hat der Snapdragon 8 Gen 3 mit der Adreno 750 GPU eine beeindruckende Punktzahl von 15.434 erreicht. Das sind mehr als 50 Prozent als der Durchschnittswert des Snapdragon 8 Gen 2 mit einer Adreno 740 (10.000).

Was den Vergleich des Snapdragon-Prozessors mit dem A17 Pro von Apple angeht, so gibt es keine direkte Möglichkeit, die beiden Plattformen in denselben Test zu stecken. Wenn wir jedoch den 3D Mark Wild Life für den Grafik-Benchmark verwenden, ist der aktuelle Snapdragon 8 Gen 2 bereits auf Augenhöhe mit dem A17 Pro. Wir können also davon ausgehen, dass der Snapdragon 8 Gen 3 das iPhone-SoC bei der Grafikleistung deutlich übertrumpfen wird.

Ein angebliches Vulkan-Benchmark-Ergebnis des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC, der das Galaxy S24-Trio antreiben wird. / © X/u/IceUniverse

In Anbetracht der Tatsache, dass Apple den A17 Pro bereits als Unterstützung für Konsolen ähnliche Spiele anpreist, wäre es interessant zu sehen, wie Samsung den Vorteil des Snapdragon 8 Gen 3 in seinen Geräten vermarkten wird.

Ebenso bleibt unklar, ob das Galaxy S24 mit einem angepassten Snapdragon 8 Gen 3 auf den Markt kommt, indem es einen übertakteten Prozessor wie das Galaxy S23 mit einer "Snapdragon for Galaxy"-Version verwendet. Unabhängig davon sollte die GPU-Einheit in den verschiedenen Varianten der Taktraten des Chipsatzes, relativ unverändert bleiben.

Snapdragon 8 Gen 3 im Benchmark-Test

Abgesehen von der Grafik erreicht das Galaxy S24+ mit dem Snapdragon 8 Gen 3 im Geekbench Single- und Multicore-Test rund 2.233 bzw. 6.661 Punkte. Beide Werte sind offensichtlich niedriger als die des A17 Pro im iPhone 15 Pro Max, wie Antoine in seinem ersten Praxistest festgestellt hat. Natürlich kann sich die endgültige Punktzahl auf dem tatsächlichen Samsung-Galaxy-Gerät noch ändern.

Anders als der A17 Pro, der in einem 3-nm-Fertigungsprozess hergestellt wird, soll der Snapdragon 8 Gen 3 nach wie vor den aktuellen 4-nm-Knoten von TSMC verwenden. Es gibt jedoch bereits Gerüchte, dass Qualcomm sowohl 3-nm- als auch 4-nm-Varianten des Chipsatzes ankündigen könnte.

Von der Architektur her verwendet der Snapdragon 8 Gen 3 einen Octa-Core-Prozessor in einem 1+5+2-Layout, der von einem Cortex-X4-Prime-Core mit einer Geschwindigkeit von 3,3 GHz angetrieben wird. Dieser wird von fünf Cortex-A720-Performance-Kernen mit 2,95 GHz und zwei weiteren Cortex-A520-Effizienz-Kernen mit 2,27 GHz unterstützt.

Was haltet Ihr vom Snapdragon 8 Gen 3? Wird Euch diese Grafikleistung überzeugen, das Galaxy S24 dem iPhone 15 vorzuziehen? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.