Samsung Galaxy A15 zeigt sich auf ersten Bildern mit einem überarbeitetem Design

Anscheinend gibt es in letzter Zeit keinen Mangel an Leaks von Samsungs Galaxy-Handys. Nachdem letzte Woche das Galaxy A05s gesichtet wurde, ist jetzt ein Rendering des leistungsfähigeren Galaxy A15 veröffentlicht worden. Obwohl diese Art von Material nicht immer das endgültige Aussehen des Geräts widerspiegelt, deutet es darauf hin, dass Samsung damit beginnt, sichtbare Designänderungen in seine Produktpalette einzubauen.

Lest auch: Die besten Smartphones im Jahr 2023 unter 300 Euro