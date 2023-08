Endlich?! Samsung Galaxy S24(+) mit Display aus der Ultra-Serie

LTPO oder Low-Temperature Poly Crystalline Oxide ist eine Displaytechnologie, die eine größere Bandbreite an Bildwiederholraten und eine bessere Effizienz bietet. Sie wird vor allem bei High-End- und Flaggschiff-Smartphones wie dem OnePlus 11 (Testbericht) und dem Apple iPhone 14 Pro eingesetzt. Samsung verwendet das Panel nur bei seinem Galaxy S23 Ultra und den früheren Ultra-Modellen, das Galaxy S23 und Galaxy S23+ sind noch mit dem veralteten Bildschirmtyp ausgestattet.

Das könnte sich bei den Android-Flaggschiffen von Samsung im nächsten Jahr ändern. Laut dem bekannten Leaker IceUniverse werden die Südkoreaner beim Galaxy S24 und Galaxy S24+ endlich auf LTPO-AMOLED-Panels umsteigen.

Was sind die Vorteile von LTPO-Bildschirmen für das Samsung Galaxy S24?

Das neue Panel wird damit höchstwahrscheinlich einen größeren Bereich für die Bildwiederholfrequenz bieten, zusätzlich zu den statischen 60 Hz und 120 Hz, die derzeit bei zwei Modellen verfügbar sind. Vielleicht gibt es sogar einen adaptiven Anzeigemodus, der Raten bis zu 1 Hz unterstützt, ähnlich wie beim Galaxy S23 Ultra. Eine dynamischere Bildwiederholrate könnte auch die Akkulaufzeit dieser Geräte verbessern.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra verwendet einen Dynamic AMOLED 2X Bildschirm mit einer adaptiven Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. / © NextPit

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass das Galaxy S24 (Plus) dünnere Displayränder haben soll. Es sieht wohl so als, als gäbe es bei Flaggschiffen generell in der Zukunft dünnere Bezels: Das kommende iPhone 15 Pro (Max) soll Gerüchten zufolge bis zu 32 % dünnere Ränder haben, die dann nur 1,5 mm auf jeder Seite messen. Im vorangehend verlinkten Artikel seht Ihr ein Rendering zum Vergleich.

Abgesehen von den Displays wurde das Galaxy S24+ in einer Zertifizierung mit einer größeren Akkukapazität von 4.900 mAh gesichtet. Das ist allerdings ein eher nur bescheidener Sprung gegenüber den 4.700 mAh des Galaxy S23 Plus, das unsere Kollegin Camila getestet hat. Ob auch das kleinere Galaxy S24 von einer größeren Akkukapazität profitieren wird, ist noch nicht bekannt.

Titanium-Rahmen beim Samsung Galaxy S24 Ultra

In einem separaten Tweet prognostizierte der Leaker, dass das Galaxy S24 Ultra mit einem Titanium-Rahmen auf den Markt kommen könnte und nicht wie die aktuelle Modellreihe aus Aluminium gefertigt sein wird. Das neue Material soll stabiler, aber auch schwerer als Aluminium sein. Es wird erwartet, dass auch Apple in diesem Jahr das Apple iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max mit einem Titanium-Gehäuse ausstattet.

Geht man von Samsungs normalem Veröffentlichungskalender aus, könnte das Galaxy-S24-Trio bereits im Januar oder Februar 2024 offiziell vorgestellt werden. Die Geräte werden mit One UI 6 auf Basis von Android 14 laufen und wohl von einem Snapdragon 8 Gen 3 SoC angetrieben – obwohl es aktuelle Berichte gibt, dass das Unternehmen hierzulande das S24-Lineup mit dem Exynos 2400 vertreiben könnte.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 150 Euro sparen: Das Samsung Galaxy S23 mit 256 GB Speicher ist derzeit im Angebot bei Amazon. Zur Geräte-Datenbank

Seid Ihr Fans von LTPO-Displays? Oder merkt Ihr den Unterschied überhaupt? Mich würde Eure Meinung in den Kommentaren interessieren!