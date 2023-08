Starker Deal für neue Edel-Uhren: Garmin Smartwatch 100 Euro günstiger

Gerade erst hat Stefan für uns die Garmin Fenix 7 Pro ausführlich getestet und mit satten 4,5 Sternen bewertet. Die Premium-Sportuhr rechtfertigt im Test also ihren hohen Preis, der erst bei 849 Euro startet. Ganz ähnlich ausgestattet, aber mit deutlich besserem OLED-Panel, ist die Epix Pro, die nun auch in der zweiten Generation zu haben ist – ab 949 Euro.

Ja, das sind ambitionierte Preise, weshalb wir natürlich genau hinschauen, wenn ein Shop wie Euronics beginnt, diese Edel-Uhren für bis zu 110 Euro unter UVP anzubieten. Soll heißen: Die Epix 2 Pro bekommt Ihr für 839 Euro statt 949 Euro, die Fenix 7 Pro schon ab 749 Euro statt 849 Euro.

Die Fenix 7 Pro und die Epix Pro sind nahezu identische Uhren, die viele Funktionen miteinander teilen. Beispielsweise die LED-Taschenlampe, die Solaraufladung und die Verfügbarkeit in drei Gehäusegrößen – 42, 47 und 51 mm. Beide punkten als Sport-Uhren mit sehr vielen gelungenen Sport- und Tracking-Features. Stefan schreibt in seinem Testbericht sogar:

Die Garmin Fenix 7 Pro ist das Non-Plus-Ultra, was Fitness-Tracking angeht. Keine Smartwatch auf diesem Planeten bietet vielfältigere Sport-Optionen, Tracking-Möglichkeiten, Trainingspläne und Auswertungsmöglichkeiten.

Der orangene Start/Stop-Button ist ein sehr schönes Detail am schwarzen Modell. / © nextpit

Dafür hängt die Uhr bei manchen klassischen Smartwatch-Features ein wenig durch. So gibt es keine LTE-Version der Uhr und die Garmin-Pay-Funktion ist in Deutschland sehr eingeschränkt.

Wie unterscheiden sich die beiden Modelle? Im Wesentlichen durchs Display! Während die Fenix 7 Pro auf ein sparsames MIP-Display mit 16 Farben vertraut, punktet die Epix Pro mit einem knackigen OLED-Panel. Das wiederum beeinflusst natürlich die Akkulaufzeit, die aber bei beiden Uhren wirklich klasse ist: Bis zu 22 Tage hält die Fenix 7 Pro mit 47 mm durch. Aber auch die Epix Pro bringt es in der 47-mm-Variante auf stolze 16 Tage.

Lohnt sich das Euronics-Angebot für die Garmin-Edel-Smartwatches?

Ihr bekommt aktuell beide Uhren nur sehr knapp unter der UVP. Einzige Ausnahme war die Fenix 7 Pro, die laut Idealo ein einziges Mal für etwas mehr als 600 Euro angeboten wurde – vermutlich ein Preisfehler. Wenn Ihr da also aktuell 100 Euro (bei der Fenix 7 Pro) oder gar 110 Euro (bei der Epix Pro der zweiten Generation) sparen könnt, geht hier bei nextpit der Empfehlungs-Daumen direkt nach oben.

Für Menschen, die auf das sehr umfangreiche Garmin-Ökosystem setzen und die vielen umfangreichen Sport- und Tracking-Funktionen ausreizen können, sollte das ein reiner No-Brainer sein.

PS: Falls Ihr noch einen kleinen finanziellen Schubser benötigt: Wer sich für den Newsletter anmeldet oder die Garmin-App installiert, kann noch einmal fünf bzw. zehn Euro einsparen. Allerdings könnt Ihr nur einen von beiden Gutscheinen gleichzeitig nutzen.

Was sagt Ihr? Schnappt Ihr Euch eine der edlen Garmin-Smartwatches zu diesem Bestpreis? Oder liegt das weit außerhalb Eurer Vorstellungskraft, so viel Kohle für eine Smartwatch zu investieren? Schreibt es uns gern in die Kommentare.