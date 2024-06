Starrt Ihr auch gelangweilt auf Euer Handy, weil es nichts Neues gibt? Habt Ihr schon alle Apps auf Eurem Gerät ausgeschöpft? Wenn ja, keine Sorge, denn wir haben eine aufregende Auswahl an Premium-Apps, die derzeit sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store kostenlos erhältlich sind. Wie ist das möglich, fragt Ihr Euch? Nun, einige großzügige Entwickler haben sich entschieden, ihre kostenpflichtigen Apps kostenlos anzubieten, aber nur für eine begrenzte Zeit. Verliere also keine Zeit, denn diese kostenlosen Angebote können ablaufen, bevor Ihr es merkt.

Wir sind wir immer bestrebt, Spiele und Apps zu empfehlen, bei denen Eure Privatsphäre im Vordergrund steht und die nicht die Bank sprengen. Im Gegensatz zu unserer gut kuratierten Liste der Top 5 Apps der Woche hatten wir jedoch nicht die Möglichkeit, jede App in dieser Sammlung einzeln zu testen. Daher ist es erwähnenswert, dass einige dieser Apps Werbung enthalten und In-App-Käufe anbieten können. Aber hey, wer liebt nicht ein fantastisches Angebot? Also los, erkundet diese kostenlosen Angebote und vielleicht stolpert Ihr ja über Eure neue Lieblingsapp!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Scan Text From Image English ( 1,49 € ): Hier ist eine interessante App, mit der Ihr englischen Text aus jedem Bild extrahieren könnt, solange es gut lesbar ist. Das ist zwar nicht 100%ig genau, aber immer noch besser, als ihn langsam abzutippen.

): Hier ist eine interessante App, mit der Ihr englischen Text aus jedem Bild extrahieren könnt, solange es gut lesbar ist. Das ist zwar nicht 100%ig genau, aber immer noch besser, als ihn langsam abzutippen. Datamosh: Datamoshing & Glitch ( 1,49 € ): Habt Ihr Lust, kreative Kunstwerke zu kreieren, indem Ihr Daten in einem Bild durcheinanderbringt? Mit dieser App wird es dystopisch!

): Habt Ihr Lust, kreative Kunstwerke zu kreieren, indem Ihr Daten in einem Bild durcheinanderbringt? Mit dieser App wird es dystopisch! Passport Photo: ID Photo Print ( 4,99 € ): Macht Fotos von Eurer Tasse für den Reisepass, anstatt in ein Fotostudio zu gehen.

): Macht Fotos von Eurer Tasse für den Reisepass, anstatt in ein Fotostudio zu gehen. Bright LED Flashlight Pro ( 2,99 € ): Diese Taschenlampe hat einen besonderen Clou: Sie hat auch einen eingebauten Kompass, damit Ihr auch im Dunkeln wisst, wo Ihr hin müsst.

): Diese Taschenlampe hat einen besonderen Clou: Sie hat auch einen eingebauten Kompass, damit Ihr auch im Dunkeln wisst, wo Ihr hin müsst. Touch Lock ( $0.99 ): Deaktiviert den Touchscreen Eures Handys, während Ihr mit Medien wie Videos und Musik beschäftigt seid, um versehentliche Unterbrechungen zu vermeiden.

Kostenlose Android-Spiele

Speed Math ( 1,49 € ): Wollt Ihr Euer Gehirn ständig kitzeln und aktiv halten? Dieses Spiel wird Euch mit Matheaufgaben bombardieren.

): Wollt Ihr Euer Gehirn ständig kitzeln und aktiv halten? Dieses Spiel wird Euch mit Matheaufgaben bombardieren. Trivia Master - Quizspiele ( $4.49 ). Ihr denkt, Ihr seid ein wandelndes Lexikon? Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Quizfähigkeiten unter Beweis stellen.

). Ihr denkt, Ihr seid ein wandelndes Lexikon? Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Quizfähigkeiten unter Beweis stellen. Block Blast ( 1,49 € ): Wenn Ihr gute Erinnerungen an Arkanoid habt, dann werdet Ihr dieses Spiel sicher mögen wie eine Ente das Wasser.

): Wenn Ihr gute Erinnerungen an Arkanoid habt, dann werdet Ihr dieses Spiel sicher mögen wie eine Ente das Wasser. Spelling Master - Quiz Games ( 3,99 € ): Es kann nicht schaden, Euren Wortschatz mit soliden Rechtschreibfähigkeiten aufzufrischen, also warum nicht dieses Spiel Euch dabei helfen lassen?

): Es kann nicht schaden, Euren Wortschatz mit soliden Rechtschreibfähigkeiten aufzufrischen, also warum nicht dieses Spiel Euch dabei helfen lassen? Crisis of the Middle Ages ( 0,99 € ): Ein rundenbasiertes Rollenspiel voller witziger Unterhaltungen, die Euch während Eures Abenteuers sicher fesseln werden.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

RCam - Manual Camera & RAW ( 0,29 € ): Wenn Ihr mehr Kontrolle über Eure Kamera-App haben wollt, warum probiert Ihr es nicht aus?

): Wenn Ihr mehr Kontrolle über Eure Kamera-App haben wollt, warum probiert Ihr es nicht aus? RBrowser - Multi-Tabs Browser ( 0,59 € ): Ein einzigartiger Browser für alle, die den weniger begangenen Weg gehen wollen, bei dem Ihr sogar aufzeichnen könnt, was gerade passiert!

): Ein einzigartiger Browser für alle, die den weniger begangenen Weg gehen wollen, bei dem Ihr sogar aufzeichnen könnt, was gerade passiert! D3: Dot Lock Notes ( 0,99 € ): Wenn Ihr jemand seid, der alle seine Passwörter in einem einzigen Dokument speichert und dieses Dokument vor neugierigen Blicken schützen will, dann benutzt diese App!

): Wenn Ihr jemand seid, der alle seine Passwörter in einem einzigen Dokument speichert und dieses Dokument vor neugierigen Blicken schützen will, dann benutzt diese App! NINU ( 0,99 € ): Reist Ihr oft nach Übersee? Dann solltet Ihr diese App herunterladen, denn sie speichert die Notrufnummern verschiedener Länder auf unterschiedlichen Kontinenten.

): Reist Ihr oft nach Übersee? Dann solltet Ihr diese App herunterladen, denn sie speichert die Notrufnummern verschiedener Länder auf unterschiedlichen Kontinenten. PDF Signer App ( 8,99 € ): Braucht Ihr eine App, mit der Ihr PDFs unterschreiben könnt? Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen die Unterschriften anderer Leute auf PDF-Dokumenten einholen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Rally Stars ( 3,99 € ): Fahrt auf herausfordernden Pisten rund um die Welt, ohne Euch um die Versicherungsprämien für Euer Auto zu kümmern.

): Fahrt auf herausfordernden Pisten rund um die Welt, ohne Euch um die Versicherungsprämien für Euer Auto zu kümmern. Tap Dot Tap ( 0,29 € ): Testet Eure Reaktion mit diesem Spiel. Seid ihr die Schnellsten beim Tippen auf den Bildschirm?

): Testet Eure Reaktion mit diesem Spiel. Seid ihr die Schnellsten beim Tippen auf den Bildschirm? Tap It and Jump It ( 4,99 € ): Ein sinnloses Spiel, mit dem Ihr Euch die Zeit vertreiben könnt. Ihr müsst von einer Plattform zur nächsten springen.

): Ein sinnloses Spiel, mit dem Ihr Euch die Zeit vertreiben könnt. Ihr müsst von einer Plattform zur nächsten springen. Vigil RPG ( 2,00 € ): Ein textbasiertes RPG der alten Schule mit extrem einfacher Grafik, aber Ihr wisst ja, was man sagt: Es ist die Geschichte, die zählt.

): Ein textbasiertes RPG der alten Schule mit extrem einfacher Grafik, aber Ihr wisst ja, was man sagt: Es ist die Geschichte, die zählt. Red Conquest! ( 0,99 € ): Ein RTS-Titel, der in einer offenen Weltraumumgebung spielt, in der Ihr gegen feindliche Truppen antretet und nur ein Ziel habt - sie alle zu vernichten!

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Im faszinierenden Reich der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll gerissener Anwendungen, die gerissene Strategien anwenden, um Geld zu verdienen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar unschätzbare Tipps für Euch, wie Ihr Eure wertvollen Daten schützen könnt. Unsere wichtigste Empfehlung ist, bei der Vergabe von Berechtigungen an Apps Vorsicht walten zu lassen. Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, Euren genauen Aufenthaltsort zu kennen? Durch die gezielte Vergabe von Berechtigungen könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Ihr könnt also in die Welt der kostenlosen App-Downloads auf Eurem Android- oder iOS-Gerät eintauchen und dabei sicher sein, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Damit sind wir am Ende unserer Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen für diese Woche angelangt. Gibt es eine App oder ein Spiel, das Ihr mit uns teilen wollt? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.