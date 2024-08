Wir starten in eine neue Woche, in der wir Euch eine Auswahl an kostenpflichtigen Apps vorstellen, die nur für eine begrenzte Zeit für Android und iOS kostenlos sind. Lest weiter, um die besten App-Angebote im Google Play Store und im Apple App Store zu entdecken.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unseren üblichen Empfehlungen in den "Top 5 Apps der Woche" unterscheiden. Auch wenn nicht jede App einzeln bewertet wird, solltet Ihr beachten, dass einige der hier aufgeführten Apps In-App-Käufe und Werbung enthalten können.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Hier gibt es nichts zu sehen.

Es gab nur verdächtige PDF- und VPN-Apps mit negativen Bewertungen, fragwürdigen positiven Bewertungen und noch fragwürdigeren Datenschutzversprechen. Vielleicht habt Ihr ja eine Empfehlung für uns?

Kostenlose Android-Spiele

MR RACER ( 4,99 € ): Nehmt es mit verschiedenen Rennfahrern auf verschiedenen Strecken auf und versucht, mit Euren Rennkünsten auf dem Podium zu landen.

): Nehmt es mit verschiedenen Rennfahrern auf verschiedenen Strecken auf und versucht, mit Euren Rennkünsten auf dem Podium zu landen. Blessing Cash Knight ( 9,99 € ): Begebt Euch mit Eurem Ritter auf eine Reise und steigt mit jedem Sieg in Kämpfen auf.

): Begebt Euch mit Eurem Ritter auf eine Reise und steigt mit jedem Sieg in Kämpfen auf. Shadow Survival ( 0,99 € ): Ihr seid ein einzelner Held und werdet von Feinden aus allen Richtungen umschwärmt. Erledigt sie langsam und werdet mit der Zeit immer mächtiger.

): Ihr seid ein einzelner Held und werdet von Feinden aus allen Richtungen umschwärmt. Erledigt sie langsam und werdet mit der Zeit immer mächtiger. Mind Games Pro ( 2,99 € ): Spielt, die Euren Verstand auf verschiedene Arten herausfordern, um Euch wachzuhalten.

): Spielt, die Euren Verstand auf verschiedene Arten herausfordern, um Euch wachzuhalten. Minesweeper Pro ( 1,49 € ): Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, den Minesweeper-Rekord auf allen Windows-PCs zu brechen, die ich um die Jahrtausendwende benutzt habe. Versucht es jetzt auf Eurem Handy!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Das Wetter: Es ist schön draußen ( 9,99 € ): Eine Wetter-App, mit der Ihr im Auge behalten könnt, was der Himmel heute für Euch bereithält.

): Eine Wetter-App, mit der Ihr im Auge behalten könnt, was der Himmel heute für Euch bereithält. ScrollIt 2x ( $2.99 ): Verwandelt Euer iDevice in einen Bildschirm, der jederzeit Nachrichten durchblättert. Das kann bei Veranstaltungen oder sogar in Notfällen sehr nützlich sein.

): Verwandelt Euer iDevice in einen Bildschirm, der jederzeit Nachrichten durchblättert. Das kann bei Veranstaltungen oder sogar in Notfällen sehr nützlich sein. Light Meter ( 3,99 € ): Wollt Ihr tolle Fotos machen? Mit dieser App könnt Ihr die richtige Lichtmenge bestimmen, bevor Ihr Euer nächstes Meisterwerk knipst.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Math Master Puzzles & Riddles ( 2,99 € ): Hier ist ein IQ-Mathe-Spiel für Erwachsene, das die grauen Zellen auf Trab hält.

): Hier ist ein IQ-Mathe-Spiel für Erwachsene, das die grauen Zellen auf Trab hält. Tap It and Jump It ( 4,99 € ): Ein Spiel, bei dem es auf Timing und Reflexe ankommt und bei dem Ihr dafür sorgt, dass Ihr es sicher zur nächsten Plattform schafft. Eine tolle Art, die Zeit totzuschlagen.

): Ein Spiel, bei dem es auf Timing und Reflexe ankommt und bei dem Ihr dafür sorgt, dass Ihr es sicher zur nächsten Plattform schafft. Eine tolle Art, die Zeit totzuschlagen. Drachenflug-Simulator Spiele ( 1,99 € ): Dies ist ein Flugsimulator mit einem Twist. Ihr reitet auf einem Drachen und sitzt nicht in einem Flugzeug.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr einen abgelaufenen Deal gefunden habt, teilt ihn bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll betrügerischer Anwendungen, die mit einer ausgeklügelten Taktik versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben unschätzbare Tipps für Euch, um die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die von Euch installierten Apps wachsam zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilen wollt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also los, stürzt Euch in das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Was haltet Ihr von unseren Empfehlungen zum Start in die neue Woche? Denkt Ihr, dass es einige Apps oder Spiele gibt, die die Community kennen sollte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.