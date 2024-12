Zum letzten Mal im Jahr 2024 sind wir mit einer Auswahl an kostenpflichtigen Apps zurück, die für eine begrenzte Zeit für Android und iOS kostenlos sind. Lest weiter, um die besten App-Schnäppchen zum Nulltarif im Google Play Store und im Apple App Store nicht zu verpassen.

Wichtig: Die Apps in dieser Sammlung unterscheiden sich von unseren üblichen "Top 5 Apps der Woche", die wir allesamt einzeln testen. Wir haben in dieser Liste nicht jede einzelne App geprüft. Das bedeutet, dass einige von ihnen beispielsweise In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Wir achten aber immer auf gute Bewertungen in den jeweiligen App-Stores.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie trotzdem schnell herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Cutout Premium (2,99 €) : Ändert die Größe, schneidet aus, entfernt Hintergründe und peppt Eure Profilbilder auf.

: Ändert die Größe, schneidet aus, entfernt Hintergründe und peppt Eure Profilbilder auf. Stick - Remote Control Pro (2,99 €) : Verwendet Euer Handy als universelle TV-Fernbedienung für die wichtigsten Marken.

: Verwendet Euer Handy als universelle TV-Fernbedienung für die wichtigsten Marken. Countdown Widget (0,99 €) : Erstellt einfache, praktische Widgets, um Euch an bevorstehende Ereignisse zu erinnern.

: Erstellt einfache, praktische Widgets, um Euch an bevorstehende Ereignisse zu erinnern. Business Card Maker (4,99 €) : Gestaltet echte oder virtuelle Visitenkarten, mit praktischen Funktionen wie einem QR-Code-Generator.

Kostenlose Android-Spiele

Defense Zone 2 HD (2,99 €) : Schlagt Zeit tot mit dieser HD-Variante des klassischen Tower-Defense-Genres.

: Schlagt Zeit tot mit dieser HD-Variante des klassischen Tower-Defense-Genres. Der einsame Hacker (2,99 €) : Meistert die Kunst des Hackens in diesem Thriller mit (vermeintlich) realistischen Cyberangriffen.

: Meistert die Kunst des Hackens in diesem Thriller mit (vermeintlich) realistischen Cyberangriffen. Shadow of Death: Dark Knight (3,99 €) : In diesem Hack-and-Slash-Actionspiel füllt Ihr Euren Bildschirm mit fantastischen visuellen Effekten und den Leichen toter Feinde.

: In diesem Hack-and-Slash-Actionspiel füllt Ihr Euren Bildschirm mit fantastischen visuellen Effekten und den Leichen toter Feinde. Sky Wings VIP (0,99 €) : Bereitet Eure Nostalgie-Gene auf diesen voxelartigen 3D-Shoot-em-Up vor. Schaltet die feindlichen Flugzeuge in diesem Arcade-Shooter der alten Schule ab.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 FE

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Bildschirm-Spiegelung (6,99 €) : Spiegelt den Bildschirm Eures iPhones oder iPads auf einen Smart TV in der Nähe, auch wenn dieser kein AirPlay unterstützt.

: Spiegelt den Bildschirm Eures iPhones oder iPads auf einen Smart TV in der Nähe, auch wenn dieser kein AirPlay unterstützt. Cutout Premium (2,99 €) : Ändert die Größe, schneidet aus, entfernt Hintergründe und peppt Eure Profilbilder auf.

: Ändert die Größe, schneidet aus, entfernt Hintergründe und peppt Eure Profilbilder auf. Stick - Remote Control Pro (2,99 €) : Verwendet Euer Handy als universelle TV-Fernbedienung für die wichtigsten Marken.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Adventure Bike Trials (0,99 €) : Vermisst Ihr die gute alte Zeit der Trials? Nehmt Euer Fahrrad und stellt Euch den Offroad-Strecken in diesem physikbasierten Rennspiel.

: Vermisst Ihr die gute alte Zeit der Trials? Nehmt Euer Fahrrad und stellt Euch den Offroad-Strecken in diesem physikbasierten Rennspiel. Trials of Dragons (0,99 €) : Strategie-Rollenspiele sind vielleicht nicht mehr so angesagt wie früher. Das ist eine gute Ausrede, um sich dieses rundenbasierte Handyspiel anzusehen.

: Strategie-Rollenspiele sind vielleicht nicht mehr so angesagt wie früher. Das ist eine gute Ausrede, um sich dieses rundenbasierte Handyspiel anzusehen. Mage Mania (0,99 €) : In diesem Abenteuerspiel im 16-Bit-Stil bahnt Ihr Euch den Weg durch ein von Monstern bevölkertes Verlies.

: In diesem Abenteuerspiel im 16-Bit-Stil bahnt Ihr Euch den Weg durch ein von Monstern bevölkertes Verlies. Raider (1,99 €) : Navigiert mit Eurem Schiff durch enge Höhlen und tötet dabei die eindringenden feindlichen Drohnen, um die Galaxie zu schützen.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktiv. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten mit.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Kleingedrucktes lesen!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll betrügerischer Anwendungen, die mit ausgeklügelten Taktiken versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Wir raten Euch daher dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für Apps wachsam zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, den genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilet, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also los, stürzt Euch in das riesige Angebot an kostenlosen Apps für Euer Android- oder iOS-Gerät – mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Was denkt Ihr über unsere Empfehlungen diese Woche? Haben wir bestimmte Apps oder Spiele vergessen? Ab damit in die Kommentare!