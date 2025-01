Stellt Euch mal vor, wie ein Geländewagen der Zukunft aussehen könnte! Groß? Breit? Schwer? Oder eher kompakt? Audi hat ganz eigene Visionen und Ideen und zeigt uns mit dem Audi Q6 e-tron offroad concept, was in der E-Mobilität schon heute alles möglich ist. Zumindest theoretisch. Denn das neue Konzeptauto ist ein ziemlich krasser Offroader, wie man ihn gerade von Audi eigentlich nicht erwarten würde.

Das Audi Q6 e-tron offroad concept: Ein E-Auto der Extreme

Wenn Ihr mich fragt: Der Q6 e-tron offroad concept ist ein echter Hingucker und zeigt, was man mit der PPE-Plattform alles anstellen kann. Auf der gleichen Plattform stehen übrigens auch schon der neue Audi A6 e-tron und das Serien-Modell des Audi Q6 e-tron. Und beim neuen Q6-Offroader heißt das: Der Wagen kann richtig steile Hänge erklimmen!

Audi sagt, er schafft Steigungen von bis zu 100 Prozent, also von fast 45 Grad. Stellt Euch eine Skischanze vor: Die hochzufahren, schafft das neue Konzeptauto nach Berechnungen von Audi spielend. Möglich machen einen solchen Kraftakt zwei starke Elektromotoren mit 380 kW (517 PS) Leistung und spezielle Portalachsen. Dazu kommt noch, dass der Wagen mehr Bodenfreiheit und eine Spurverbreiterung bietet. Das sieht nicht nur beeindruckend aus, wie ich finde, sondern hilft natürlich auch beim Offroad-Fahren.

Audi-Chef Gernot Döllner findet, der neue Wagen ist eine Neuinterpretation des von Audi bekannten quattro-Allradantriebs. Und das heißt auch, dass der Q6 e-tron offroad concept auf der Straße mit 175 km/h unterwegs sein kann. Kein Top-Speed, aber für das Gelände natürlich mehr als ausreichend. Was den Wagen so besonders macht, sind übrigens die speziellen Portalgetriebe. Die sind in den Rädern der Vorder- und Hinterachse verbaut und sorgen dafür, dass das Auto noch mehr Kraft hat, wenn es richtig steil bergauf geht. Das heißt, der Q6 e-tron offroad concept kann noch mehr Drehmoment erzeugen als normale Autos.

Mehr Bodenfreiheit machen das Offroad-Erlebnis im Audi Q6 e-tron offroad concept besonders. / © Audi

Wohl nichts für die Serienproduktion

Auch wenn der Wagen super aussieht und auf dem Papier total viel Spaß macht, wird es ihn wohl nicht so schnell zu kaufen geben. Audi hat ihn erstmal nur als Prototyp gebaut. Trotzdem zeigt uns Audi damit, dass sie immer wieder neue, spannende Technologien entwickeln. Ganz dem eigenen Claim entsprechend: Vorsprung durch Technik.

Was haltet Ihr davon? Ein elektrischer Offroader, der fast senkrecht die Wand hochfahren kann? Ist das cool oder kann das weg? Wird es in Zukunft mehr elektrische Offroader geben? Und würdet Ihr so einen solchen Wagen im Alltag gerne fahren? Ich bin gespannt auf Eure Kommentare.