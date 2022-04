Lange vor Release: Erstes Hands-On zur Pixel-Watch ist online!

Die Leaks zur Google Pixel Watch häufen sich weiterhin, obwohl es noch zwei Wochen bis zur Google I/O 2022 sind. Nachdem ein Reddit-Nutzer die Smartwatch erst in einem Restaurant gefunden hat, ist nun das erste Hands-On zur Uhr online gegangen. Wir fassen Euch die neuesten Gerüchte zusammen!

NEXT PIT TV

Basierend auf den Fotos, die auf Reddit geteilt wurden, können wir ein perfekt rundes und am Rand abgerundetes Display erwarten. Dieses soll einen Durchmesser von 30 Millimetern haben, während die Dicke des Geräts bei etwa 14 Millimetern liegt. Die Lünette ist kaum zu erkennen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Schaut Ihr allerdings genauer hin, entdeckt Ihr recht dicke Ränder um das Display, was einige Fans enttäuschen sollte, die ein randloses Design von Google erwartet hatten.

Das tatsächliche Design der kommenden Google Pixel Watch Smartwatch / © Reddit; u/tagtech414

Die Bilder bestätigen auch, dass die noch immer nicht offiziell angekündigte Pixel Watch mit einem speziellen Armband ausgestattet sein wird, das ähnlich wie bei der Apple Watch Series 7 Magnete verwendet. Das auf dem Bild gezeigte Band soll 20 Millimeter groß sein und aus einem weichen Silikonmaterial bestehen. Einmal angebracht, fühlt sich die Verbindung zwischen Armband und Uhr laut dem Leaker "extrem sicher" an.

Die Pixel Watch im Vergleich mit der Apple Watch Series 7 und der Samsung Galaxy Watch 4 Classic. / © Reddit; u/tagtech414

Die Pixel Watch ist viel leichter als die Galaxy Watch 4 und die Apple Watch Series

Darüber hinaus behauptet der Reddit-Nutzer, dass die Pixel Watch auch nach längerer Zeit noch angenehm zu tragen sei. Das ist plausibel, wenn man die runde Form und das mit 36 Gramm echt geringe Gewicht der Smartwatch im Hinterkopf behält. Damit ist sie ein Viertel leichter als die Samsung Galaxy Watch 4. Auf der Rückseite der Uhr befinden sich mehrere Sensoren, die verdächtig ähnlich angeordnet sind wie die Sensoren der Fitbit Charge 5.

Begrenzte Verfügbarkeit der Pixel Watch

Ein anderer bekannter Leaker behauptet jedoch, dass Googles Pixel-Smartwatch bei der Markteinführung nur in begrenzter Stückzahl erhältlich sein wird. Dabei soll es zwei Größen und vier Armbandfarben geben. Er erwähnte nicht die Liste der Länder, in denen die Pixel Watch zuerst erhältlich sein wird. Der Preis soll zwischen 300 und 400 US-Dollar liegen, womit die Smartwatch in der Premium-Kategorie angesiedelt ist.

Jetzt, wo schon so viel über die Pixel Watch bekannt ist: wie findet Ihr die neue Smartwatch von Google? Überlegt Ihr, sie Euch zu kaufen und wie findet Ihr die Info, dass sie nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein soll? Schreibt's uns in die Kommentare!