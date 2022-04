Der neue Nachtfoto-König? Vivo X80 Pro wird bald vorgestellt

Mehrmals im Jahr erweitert der Hersteller Vivo seine Flaggschiff-Serie um neue Modelle. Während Ihr das X70 Pro getrost links liegen lassen könnt, da es weniger leistungsstark ist als das von uns getestete Vivo X60 Pro, steht jetzt schon wieder ein Nachfolger auf der Release-Liste. Per Twitter kündigte der chinesische Hersteller den Launch des Vivo X80 Pro für den 8. Mai 2022 an.

