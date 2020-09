LG Wing: So ein Foldable habt Ihr noch nie gesehen

Eine heiße Technik-Innovation erwartet Smartphone-Fans in der kommenden Woche. Das LG Wing soll am Montag, den 14. September, veröffentlicht werden. NextPit gibt vorab bereits einen exklusiven Einblick auf das LG Wing mit schwenkbarem Display und seinen neuartigen Wing-Apps.

Am 14. September will LG seine "Smartphone Innovation" präsentieren, schreibt der Tech-Riese zur Ankündigung des Launches. Der Live-Stream startet dann um 16 Uhr deutscher Zeit. Was LG präsentiert? Das war bisher mehr oder weniger ein Geheimnis. Zahlreiche Gerüchte winden sich um das neue, innovative LG Wing mit schwenkbarem Display. Auf offizielle Bilder oder Angaben zum neuen LG-Smartphone haben wir bisher vergebens gewartet. Doch nun haben wir eine Website im Internet gefunden, die alle Geheimnisse um den Nutzen des LG Wing lüftet.

Das LG Wing ist ein verrücktes neues Smartphone mit schwenkbarem Display. / © LG, Screenshot: NextPit

Das LG Wing soll den nützlichsten Formfaktor für Benutzer bieten, die Wert auf Portabilität legen und Multitasking lieben – und gleichzeitig die empfindliche Technik der aktuellen Foldables umschiffen.

Schwungvolle Schönheit: Das LG Wing im Video

So können Entwickler bereits auf eine Website zugreifen, die zahlreiche exklusive Informationen zum neuen LG Wing beinhaltet. Denn Apps und Programme wollen für das neuartige, schwenkbare Display angepasst werden. Das LG Wing wird über zwei Displays verfügen, die aufeinander liegen. Sobald man das obere Panel um 90 Grad dreht, werden ganz neue Möglichkeiten offenbart, mit denen wir im Alltag ein Handy auf ganz neue Art und Weise nutzen können. LG hat folgende Ideen:

Benutzer können problemlos mehrere Aufgaben zwischen zwei unabhängigen Apps ausführen, indem sie sowohl den Hauptbildschirm als auch den zweiten Bildschirm verwenden.

Entwickler werden aufgefordert, den „One App Extension Mode“ des Dual-Bildschirms zu nutzen, mit dem zusätzliche App-Funktionen auf beiden Bildschirmen angezeigt werden können.

Da sich beide Bildschirme entsprechend der Ausrichtung des Telefons drehen, ist eine komfortable Verwendung unabhängig von der Drehrichtung gewährleistet.

Benutzer können bestimmte Paare von Apps vorab auswählen, die gleichzeitig angezeigt werden sollen.

Wie viele Medien bereits spekuliert haben, wird LG mit dem schwenkbaren Display das Multitasking auf dem Smartphone auf ein neues Level heben. Nutzer können YouTube-Videos im 16:9-Format sehen und auf dem unteren Teil des Displays gleichzeitig den You-Tube-Chat nutzen. Weitere Anwendungsfälle sind das gleichzeitige Navigieren auf dem gesamten Display und die Musik-Steuerung, ohne den Blick auf die vollständige Navigation zu verlieren.

Das LG Wing verfügt über ein schwenkbares Display. / © LG, Screenshot: NextPit

Mit dem neuen LG Wing lassen sich auch "App-Paare" erstellen. Hier öffnen sich zwei Apps auf dem Front- und Rückdisplay gleichzeitig. LG nennt diesen Modus "Extension Mode", also Erweiterungsmodus.

Da das LG Wing gleich zwei Displays bietet, die anders als bei einem faltbaren Smartphone aber über- und nicht nebeneinander liegen, wird beim Zurückschwenken des Displays gleich über den Hauptbildschirm entschieden, welche App dann weiterhin auf dem Haupt-Screen angezeigt wird. Beim Zuklappen verschwindet die App auf dem unteren Bildschirm und die App auf der Schwenkseite bleibt geöffnet.

LG Wing ist ein neuer High-End-Smartphone-Formfaktor mit einem versteckten zweiten Bildschirm, der durch Schwenken des Hauptbildschirms sichtbar wird. Mit den beiden Bildschirmen von LG Wing können Benutzer viele verschiedene Arten von Multitasking genießen. - LG

Auf seiner Webseite erklärt LG auch genau, was beim LG Wing passieren soll, wenn das Display im Home-Screen-Modus geschwenkt wird. So erscheint bei aktivem Lock Screen unten beispielsweise die Code-Eingabe, wenn Ihr das Display schwenkt. Die Bilder geben uns hier zudem einen Hardware-Hinweis: So wir das LG Wing auch über einen Fingerabdrucksensor verfügen.

So sieht das LG Wing mit schwenkbarem Display im Lock- und Homescreen aus. / © LG, Screenshot: NextPit

Bei bereits entsperrtem Smartphone erscheint der Home Screen doppelt: Wenn eine App zuvor an der normalen Position des Geräts geöffnet wurde und der Hauptbildschirm nach oben geschwenkt ist, wird der Hauptbildschirm horizontal angezeigt. Auf dem zweiten Bildschirm wird dann der Startbildschirm oder eine zuvor verwendete App angezeigt.

LG will eigene "Wing-Apps"

Interessant ist durchaus, dass LG App-Entwickler dazu ermutigt, ihre Apps auf das schwenkbare Display anzupassen. Es ist die Rede von "LG-Wing-Apps". Diese Anwendungen sollen auf beiden Bildschirmen gleichzeitig geöffnet werden. Das sieht so aus:

LG möchte Wing-Apps für sein neues Smartphone bereitstellen. / © LG, Screenshot: NextPit

Nutzer können also wahlweise Standard-Apps auf dem geschwenkten oder unteren Display anzeigen lassen oder kompatible Apps direkt auf beiden Display ausführen. Die "Wing-Apps" können aber auch auf den "reduzierten Modus" eingestellt werden, wobei dann wieder das Multitasking mit zwei unterschiedlichen Apps möglich sein soll.

LG hat sich zudem Gedanken darum gemacht, wie Apps visualisiert werden, wenn das Telefon vertikal oder horizontal gehalten wird. Je nachdem sollen die Apps automatisch an beide Displays angepasst werden – das klingt nach viel Aufwand für App-Entwickler, und wir müssen abwarten, welche Apps für das LG Wing letztendlich überhaupt angepasst werden.

Je nachdem, wie Ihr das LG Wing haltet, sollen die Apps entsprechend skaliert werden. / © LG, Screenshot: NextPit

Fest steht, dass das neuartige Smartphone die Art, wie wir Handys bisher nutzen, stark verändern kann. Ob zum Positiven oder Negativen, wird unser Test des LG Wing zeitnah zeigen.