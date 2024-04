Mehr Details zum iPad-Akku: Apple plant umfangreiches Update

Neue Akku-Informationen für das iPad

Das Nachrichtenportal MacRumors entdeckte im Softwarecode des Updates einige spannende Code-Strings. Diese deuten deuten auf neue Möglichkeiten hin, mehr Informationen zum Akku-Status Eures iPads (zur Bestenliste) zu erhalten. So erhaltet Ihr etwa die regelmäßige Nutzungsdauer, die maximale Kapazität oder die Häufigkeit, mit der Ihr die Zellenkapazität des iPads ausreizt angezeigt.

Außerdem gibt es zusätzliche Informationen zur Batterieleistung und zum Batteriestatus, sobald Ihr den Akku austauschen müsst. Außerdem erfahrt Ihr alles zu Garantie und Service.

Die iPad-Batterien haben wie alle wiederaufladbaren Batterien eine begrenzte Lebensdauer und müssen irgendwann gewartet oder ersetzt werden. Die Originalbatterie wurde so konzipiert, dass sie unter idealen Bedingungen eine Kapazität von X bei X Zyklen beibehält. Die tatsächliche Batterieleistung hängt von einer Reihe von Variablen ab, unter anderem davon, wie das iPad genutzt und regelmäßig aufgeladen wird. Die einjährige Garantie umfasst zusätzlich zu den Rechten, die sich aus den lokalen Verbrauchergesetzen ergeben, auch den Service für defekte Batterien.

Zurzeit zeigt der Bereich Batteriezustand in den iPhones den Zustand der Batterie und die maximale Kapazität in Prozent an. Bei der iPhone-15-Serie hat Apple die Anzahl der Batteriezyklen, das Herstellungsdatum und das Datum der ersten Nutzung hinzugefügt.

Der Bereich "Batteriezustand" auf dem iPhone 15 Pro Max zeigt neben dem aktuellen Zustand der Batterie auch die Anzahl der Zyklen und das Datum der ersten Nutzung an. / © nextpit

Werden alle iPad-Modelle den ausführlichen Batteriezustandsbericht erhalten?

Den bisherigen Informationen nach, sollen wohl alle diese Funktionen auf das iPad kommen. Es ist ebenfalls möglich, dass nur zukünftige iPads von diesem umfangreichen "Battery Health"-Bericht profitieren, da es keine Hinweise darauf gibt, dass Apple diesen in bestehende und ältere iPad-Modelle integriert.

Im Mai sollen bereits neue iPads auf dem Markt erscheinen. So könnten uns etwa das neue und größere OLED iPad Pro und das iPad Air erwarten. Außerdem gibt es Gerüchte zu einer größeren 12,9-Zoll-Variante. Alle Modelle dürften mit iPadOS 17.5 laufen, während die endgültige Version für frühere iPad-Modelle nächsten Monat erscheinen könnte.

