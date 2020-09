Mi 10T: Xiaomi zeigt sein günstiges Monster-Smartphone

Ein Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G-Modem, eine Triple-Kamera mit 108-Megapixel-Sensor und ein LC-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Das sind die Highlights des neuen Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi selbst spricht vom "besten LCD-Display, das derzeit in einem Smartphone verbaut ist". Das AdaptiveSync-Display soll sich automatisch an den Inhalt anpassen und so beispielsweise Filme mit 48 Hz, Serien mit 50 Hz und Spiele mit bis zu 144 Hz wiedergeben. Erwähnenswert ist auch noch der integrierte Lesemodus 3.0, der auf dem 6,67 Zoll Display eine Papierstruktur simulieren soll und gleichzeitig den Blauanteil im Display runterschraubt.

Das Xiaomi Mi 10T Pro kommt mit 6,67-Zoll-LCD-Panel / © Xiaomi

Auf der Rückseite verbaut Xiaomi beim Pro-Modell der neuen Mi-10T-Reihe eine Triple-Kamera mit einem 108-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Mit der Kamera können Nutzer Videos in 8K-Auflösung aufnehmen, was zugegebenermaßen im Jahr 2020 mangels Wiedergabegeräten und enormen Datenmengen noch nicht wirklich sinnvoll ist.

Die Triple-Kamera des Mi 10T Pro im Überblick

108 MP: Hauptkamera: 1/1,33”; ƒ/1,69; 1,6 μm (4 in 1 Super Pixel); FOV 82°; OIS; 7P-Objektiv

13 MP: Ultraweitwinkel-Kamera: 1/3,06”; 1,12 μm; ƒ/2,4; FOV bis zu 123°; 5P-Objektiv

5 MP: Makro-Kamera: 1/5”; 1,12 μm; ƒ/2,4; FOV 82°; AF (2 cm bis 10 cm)

20 MP: Selfie-Frontkamera: 1/3,4”; 1,6 μm (4 in 1 Super Pixel); ƒ/2,2; FOV 77,7°; 5P-Objektiv

An der Front setzt Xiaomi auf eine 20-Megapixel-Selfiekamera, die als Stanzloch linkszentriert im Display liegt. Dem Snapdragon 865 mit 5G-Modem stehen 8 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher zur Verfügung. Zwei Speichergrößen von je 128 GB oder 256 GB UFS 3.1 stehen Interessenten hier zur Wahl. Der interne Speicher kann nicht per microSD-Karte erweitert werden.

Das ganze technische Setup wird von einem 5.000-mAh-Akku mit Strom versorgt, der sich zudem per 33 Watt Fast Charging zügig wieder aufladen lässt. Die Preisgestaltung sieht attraktiv aus. Xiaomi hat vor allem aufgrund des LD-Panels statt OLED den Preis drücken können. Somit kommt das Mi 10T Pro in den Farben Schwarz und Silber zum Preis von 599,99 Euro in den Handel. Die größere Speicherversion mit 8 GB RAM und 265 GB Speicher ist zudem in der Farbe Blau erhältlich und kostet 649,00 Euro.

Xiaomi Mi 10T: Weniger Kamera und noch günstiger

Für unter 500 Euro finden Sparfüchse in der Basis-Version des Mi 10T ähnlich gute Technik vor. Beim Mi 10T müsst Ihr allerdings mit einer 64-MP-Triple-Kamera vorlieb nehmen. Außerdem ist das Basis-Modell nur in der Speichergröße mit 128 GB verfügbar und lässt sich ebenfalls nicht durch eine Speicherkarte erweitern. Statt 8 GB kommen zudem 6 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Das neue Mi 10T kommt mit abgespeckter Kamera, bietet aber ansonsten richtig viel / © Xiaomi

Xiaomi Mi 10T Lite: Die meisten Abstriche für unter 300 Euro

Das günstigste Mitglied der Mi-10T-Reihe kommt mit 6,67 Zoll 120-Hz-Display und Quad-Kamera mit 64-MP-Hauptsensor. Das Mittelklasse-Smartphone setzt auf den Snapdragon 750G und ist somit ebenfalls 5G-fähig. Als Akku kommt eine 4.820-mAh-Zelle zum Einsatz, die ebenfalls per 33 Watt Fast Charging aufgeladen wird.

Viele Abstriche machen Käufer beim Mi 10T Lite, dafür spart Ihr aber kräftig im Vergleich zum Pro-Modell / © Xiaomi

Im Gegensatz zu den teureren Modellen lässt sich der interne Speicher von 64 GB oder 128 GB UFS 2.1 per MicroSD-Karte erweitern. Bei allen Modellen kommen 6 GB LPDDR4x RAM zum Einsatz. Je nach Speichergröße zahlt Ihr für das neue Xiaomi Mi 10t Lite 279,99 Euro oder 349,99 Euro und könnt zwischen den Farben Grau, Blau und Gold wählen.

Xiaomi Mi 10T-Reihe: Technische Daten Bla Spezifikationen Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Display 6,67 Zoll / 144 Hz / LCD FHD+ (2.440 x 1.080 px) 6,67 Zoll / 144 Hz / LCD FHD+ (2.440 x 1.080 px) 6,67 Zoll / 120 Hz / LCD FHD+ (2.400 x 1.080 px) Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G Qualcomm Snapdragon 750G mit 5G Akku 5.000 mAh mit 33 Watt Fast Charging 5.000 mAh mit 33 Watt Fast Charging 4.820 mAh mit 33 Watt Mi Fast-Charge Speicher 6 GB / 128 GB UFS 2.1 8 GB LPDDR5 / 128 GB / 256 GB UFS 3.1 6 GB LPDDR4x / 64 GB / 128 GB UFS 2.1

Erweiterbar per microSD Kamera 64 MP: Hauptkamera

13 MP: Ultraweitwinkel-Kamera

5 MP: Makro-Kamera

20 MP: Selfie-Frontkamera 108 MP: Hauptkamera

13 MP: Ultraweitwinkel-Kamera

5 MP: Makro-Kamera

20 MP: Selfie-Frontkamera 64 MP: Hauptkamera

8 MP: Ultraweitwinkel-Kamera

2 MP: Makro-Kamera:

2 MP: Tiefensensor

16 MP: Selfie-Frontkamera Preis 6 GB / 128 GB: 499,90 Euro 8 GB / 128 GB: 599,90 Euro

8 GB / 256 GB: 649,90 Euro 6 GB / 64 GB: 279,90 Euro

6 GB / 128 GB: 349,90 Euro

Das könnte Euch auf NextPit außerdem interessieren: