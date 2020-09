Faltbares iPhone: Apple sucht Unterstützung beim Erzfeind

Apple und Samsung sind in Sachen Smartphones nicht nur harte Konkurrenten, sondern gleichzeitig enge Partner. Diese Kooperation zwischen den beiden Unternehmen soll sich nun angeblich auch im Hinblick auf faltbare iPhones weiter vertiefen.

Die Südkoreaner stellen für Apple mit den eigenen Android-Smartphones seit vielen Jahren eine starke Konkurrenz dar. Gleichzeitig nutzt man in Cupertino jedoch weiterhin gerne die Display-Technologien und -Kapazitäten von Samsung.

Glaubt man dem Leaker „Ice Universe“ soll dies auch auf für die faltbaren Displays gelten. Wie MacRumors in Berufung auf den Leaker berichtet, soll Apple den Partner Samsung Display darum gebeten haben, eine “große Stückzahl” von Test-Exemplaren dieser faltbaren Smartphone-Displays zu liefern. Apple hoffe des Weiteren, dass man einen einjährigen Exklusiv-Deal für die Lieferungen erreichen könne. Der Leaker betonte außerdem die Dringlichkeit dieser Entwicklung.

Faltbares iPhone: Apple könnte Tests vertiefen

Bereits im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass Samsung seine Technologien für faltbare Displays mit anderen Unternehmen geteilt hat – darunter auch Apple. Ziel war es, neue Kunden für die Produktion dieser Displays zu gewinnen.

Das neue Leak könnte nun darauf hinweisen, dass Apples erste Versuche mit den faltbaren Displays erfolgreich waren und man nun weitere Tests durchführen will, welche größere Stückzahlen erfordern. Einige Analysten haben bereits vermutet, dass Apple schon im kommenden Jahr ein faltbares iPhone oder iPad präsentieren könnte.

Samsung ist wie oben beschrieben ein enger Partner, zum Beispiel bei der Fertigung von OLED-Displays. Das Unternehmen ist in diesem Bereich bereits seit Jahren dominant und will nun ähnliches auch im Bereich der faltbaren Displays wiederholen. So soll es laut MacRumors Pläne geben, die eigene Produktion – je nach Nachfrage – auf bis zu 10 Millionen Einheiten pro Jahr zu erhöhen.

Die Südkoreaner konnten mit dem Galaxy Fold seit einiger Zeit nützliche Erfahrungen bei der Produktion der faltbaren Displays und Smartphones sammeln. Mittlerweile ist auch die zweite Generation des Foldables verfügbar. Eine weitere Alternative mit faltbarem Display ist das Galaxy Z Flip.

